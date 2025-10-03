3. Lig 4. Grup’ta kötü bir başlangıç yapan Altay, yarın deplasmanda Bornova 1877 ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Eskişehirspor’a son dakikalarda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, moral bulmak için sahaya çıkacak.

Maç Manisa’da oynanacak

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın bakıma alınması nedeniyle karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadı’na taşındı. Mücadele saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Hatice Aydın yönetecek. Bilet fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi.

Taraftara 853 kişilik kontenjan

Altay taraftarları için deplasmanda 853 kişilik kontenjan ayrıldı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin takımlarını kritik mücadelede yalnız bırakmaması bekleniyor.

Altay düşme hattında

Geride kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak yalnızca 1 puan toplayan Altay, düşme hattında bulunuyor. Bornova temsilcisi ise 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.

İlk mağlubiyet hedefi

Bornova 1877’nin henüz mağlubiyet yaşamaması dikkat çekiyor. Altay, rakibine ilk yenilgisini tattırarak moral bulmak istiyor.

Eksik kadro detayı

Altay’da kaleci Ozan’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik ekip, eksiklere rağmen sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.