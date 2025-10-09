Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde düzenlenen geniş çaplı “Huzur Uygulaması” kapsamında 32 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 İlçede eş zamanlı denetim

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulama, 17 ilçede 60 ekip ve 170 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 3 bin 142 kişi sorgulandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ile ifadeye yönelik araması olan 7 kişi gözaltına alındı.

32 göçmen GÖKSEM’e teslim edildi

Denetimlerde 65 düzensiz göçmenin kimlik sorgulaması yapıldı, bunlardan 32’si yakalanarak Aydın Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GÖKSEM) birimine teslim edildi. Göçmenleri organize ettiği tespit edilen bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Araçlardan otellere kapsamlı kontrol

Uygulama sırasında 497 araç, 4 balıkçı barınağı, 21 otel, 29 pansiyon, 6 sezonluk çiftlik, 68 metruk bina, 83 umuma açık yer ve 2 terminalde denetim yapıldı. Jandarma kaynakları, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için benzer kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.