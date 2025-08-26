Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir’in en köklü etkinliklerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 94. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Katılımcılar arasında yer alan İzmir Planlama Ajansı da, 450 günlük çalışmalarının geniş bir özetini fuar ziyaretçileriyle paylaşacak.

“Bir vitrinden daha fazlası”

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, serginin yalnızca bir sunum alanı olmadığını vurguladı. Velibeyoğlu, sergiyi “İzmir’i birlikte konuşmaya, anlamaya ve tasarlamaya bir davet” olarak tanımladı ve tüm İzmirlileri Pakistan Pavyonu’ndaki sergiyi ziyaret etmeye çağırdı.

Ortak akıl ve katılımcı çalışmalar

Ajansın farklı uzmanlık alanlarından oluşan ekibinin hazırladığı sergide, analizler, araştırmalar, katılımcı çalışmalar ve tasarımlar yer alacak. Bu içerikler, İzmir’e dair ortak akıl geliştirme sürecini ve birlikte üretme anlayışını yansıtmayı hedefliyor.

Sergide dört ana bölüm var

Ziyaretçilere kapsamlı bir çerçeve sunacak olan sergi, dört ana bölümden oluşacak:

Birinci bölüm: İzmir’in güncel çevresel ve mekânsal risklerini ortaya koyan analizler.

İkinci bölüm: Bu analizlerden yola çıkılarak hazırlanan eylem planları ve ajansın yayımladığı çalışmalar.

Üçüncü bölüm: Katılımcılık esasına dayanan, İzmir’i birlikte şekillendirmeyi amaçlayan çalışmalar.

Dördüncü bölüm: 2030’dan başlayarak 2054 ve 2074 yıllarına kadar uzanan dönemde kentin vizyonu, hedefleri ve uzun vadeli planları.

İzmirlilere açık davet

İZPA’nın 450 günlük çalışmalarını özetleyen sergi, 30 Ağustos’ta başlayacak ve 21 Eylül 2025’e kadar Pakistan Pavyonu’nda ziyaret edilebilecek. Yetkililer, serginin kente dair tartışmalara yeni bir bakış açısı kazandırmasını ve geleceğe dair ortak vizyon oluşturulmasına katkı sağlamasını bekliyor.