Ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaparken, aileler çocuklarının okul başarısını artırmak için sıkça vitamin ve takviyelere yöneliyor.

Ancak Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ceren Hande Seyyar, başarının temelinde uyku, beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi ve etkili çalışma yöntemlerinin bulunduğunu vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.

Kaliteli uyku öğrenmenin temel taşı

Uzm. Dr. Seyyar, öğrenmenin en güçlü destekçilerinden birinin yeterli ve kaliteli uyku olduğunu söyledi. Derin uykunun bilgilerin kalıcı hafızaya dönüşmesini sağladığını belirten Seyyar, şöyle konuştu:

“REM uykusu yeni sinir yollarını güçlendirir. Ön beyin uykuda dinlenir; ertesi gün dikkat, planlama ve problem çözme becerileri artar. Uyku düzeni bozulduğunda öğrenme kapasitesi de düşer.”

Doğru beslenme beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor

Çocukların akademik başarısının sağlıklı beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Seyyar, özellikle düzenli kahvaltının önemine dikkat çekti.

“Protein, tam tahıllar, sebze, meyve ve omega-3 içeren gıdalar beyin fonksiyonlarını destekler. Kan şekerinin dengede tutulması, yorgunluk ve motivasyon kaybını önler.

Düzenli fiziksel aktivite ise beyne giden oksijen ve glikozu artırarak sinir hücrelerinin daha verimli çalışmasını sağlar.” dedi. Egzersizin stresi azaltarak uyku kalitesini artırdığını da sözlerine ekledi.

Etkili çalışma yöntemleri başarıyı artırıyor

Uzm. Dr. Seyyar, doğru çalışma tekniklerinin çocukların verimliliğini önemli ölçüde yükselttiğini ifade etti. “Ders çalışırken düzenli tekrar yapmak öğrenmeyi güçlendirir. Yazılı çalışmalar motor belleği desteklemenin yanı sıra bilgiyi geri çağırmayı da kolaylaştırır. Zamanlayıcı kullanmak ve çalışma rutini oluşturmak, dersten maksimum verimi sağlar.” dedi.

Stres yönetimi ve sosyal destek önemli bir etken

Stresin kontrol altında tutulmasının akademik başarıda belirleyici olduğunu vurgulayan Seyyar, rutin oluşturmanın, hedef belirlemenin ve aile-öğretmen desteğinin öğrenme sürecine olumlu katkı sağladığını belirtti.

“Çocuğun psikolojik olarak güvende hissetmesi, motivasyonunu ve öğrenme kabiliyetini artırır.” diye konuştu.

Takviyeler yalnızca doktor kontrolünde kullanılmalı

Ailelerin sıkça başvurduğu vitamin ve mineral desteklerine dikkat çeken Uzm. Dr. Seyyar, bu ürünlerin gelişigüzel kullanılmaması gerektiğini söyledi.

“Demir, B12 ve D vitamini eksiklikleri dikkat ve hafızayı olumsuz etkileyebilir ancak takviyeler yalnızca eksiklik durumunda ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır.

Omega-3 yağ asitleri bilişsel fonksiyonlar için önemlidir; ancak balık tüketimi yeterliyse ek takviyeye ihtiyaç olmayabilir.” dedi.

“Başarı çok boyutlu bir süreçtir”

Uzm. Dr. Seyyar, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Okul başarısı sadece ders çalışmakla değil; uyku, beslenme, fiziksel aktivite, etkili çalışma ve stres yönetimiyle şekillenir. Çocuğa uygun bir planlama ve destekleyici bir ortam, uzun vadede hem motivasyonu hem başarıyı artırır.”