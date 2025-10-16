Türkiye’nin farklı illerinde her yıl eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Ekim Geçidi” sergisinin bu yılki adreslerinden biri de İzmir’in gözde turistik ilçesi Çeşme oldu. Serginin açılışı, tarihi dokusuyla öne çıkan Aya Haralambos Kilisesi’nde yoğun katılımla yapıldı.

Sergide resim, heykel ve karma sanat çalışmalarının yanı sıra, çocukların yaptığı rengarenk tablolar da büyük ilgi gördü. Yetişkin sanatçılarla aynı sergide yer alan çocuklar, sanatın birleştirici gücünü yaşama fırsatı buldu.

Minik sanatseverlerden yoğun ilgi

Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte sergiyi ziyaret ederek eserleri yakından inceledi.

Öğrencilere rehberlik eden sergi düzenleyicilerinden ressam Feriha Dağlı, hem resim sanatı hakkında bilgi verdi hem de çocukların meraklı sorularını yanıtladı.

Sergide eseri bulunan minik sanatçılara katılım sertifikaları da takdim edildi. Çocukların heyecanı ve ilgisi, etkinliğe renk kattı.

“Her çocuğun ruhunda bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize”

Ressam Feriha Dağlı, çocukların ilgisinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “Bugün miniklerimiz geldi ve gerçekten çok güzel sorular sordular.

Aslında tam da istediğimiz buydu; okulların daha çok sanat alanlarına gitmesi, bu alanların çocuklarla dolması.

Avrupa’nın herhangi bir şehrine gittiğimde en çok etkilendiğim şey budur: Müzelerde, sergilerde öğrencilerin, öğretmenlerin, hatta yeni doğum yapmış annelerin bile bebekleriyle gezdiğini görmek.

Belki o an çocuk çok küçük diye düşünüyorsunuz ama aslında değil, gördüğü güzellikler ya da çirkinlikler bilinçaltına yerleşiyor.

Eğer bugün burada her çocuğun ruhunda küçücük bir iz bırakabildiysek, ileride o merak duygusuyla öğrenmeye devam edeceklerdir.”

Dağlı, çocukların sanatla erken yaşta tanışmasının önemine vurgu yaparak sanatın eğitimin bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’in sanatla yolculuğu: 24 yıllık gelenek

“Ekim Geçidi” sergisinin tarihine de değinen Feriha Dağlı, projenin 2002 yılında İstanbul’da başladığını hatırlattı.

“Ekim Geçidi bu yıl 24. yılını kutluyor. İlki 2002 yılında İstanbul’da yapılmıştı. Cumhuriyete olan sanatçı duruşunu sergilemek amacıyla başlatıldı. O günden bu yana 30'dan fazla şehirde, üç-dört bin sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergiler bazen belediyelerin salonlarında, bazen müzelerde, bazen de farklı mekânlarda düzenleniyor. Zaman zaman sponsorlarımız da oldu. Destekler bizleri motive ediyor, birlik duygusunu güçlendiriyor.”

Dağlı, serginin temel amacının Cumhuriyet’in sanatla buluşmasını güçlendirmek olduğunu, bu dayanışma ruhunun her yıl büyüyerek sürdüğünü söyledi.

Sergi 20 Ekim’e kadar açık

Çeşme’deki “Ekim Geçidi 24” sergisi, 20 Ekim 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergi, hem çocuklara hem yetişkinlere açık yapısıyla sanatın herkes için erişilebilir olabileceğini bir kez daha gösteriyor.