İzmir'deki ortaokul öğrencileri, İsrail ablukasını delerek Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Küresel Sumud Filosu"na destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Buca ilçesindeki Çakabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek "Sumud" yazılı bir koreografi oluşturdu ve Filistin halkına olan desteklerini gösterdi.

Öğrencilerden anlamlı "Sumud" koreografisi

Buca ilçesinde bulunan Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nun 142 öğrencisi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve dünya genelinde başlatılan filoya destek vermek için okul bahçesinde anlamlı bir koreografi sergiledi. Öğrenciler, hep birlikte "Sumud" (direniş) kelimesini oluşturarak hem direnişe vurgu yaptı hem de Türk bayrağı açarak milli duruşlarını gösterdiler. Bu etkinlikle, uzaktaki Filistin halkına manevi bir destek sağlamayı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladılar.

Okul yöneticileri ve öğrencilerden destek mesajları

Okul Müdürü Rifat Türkarslan, etkinliğin amacının, öğrencilerin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duyarlılıklarını artırmak ve vicdan sahibi insanları bir araya getirmek olduğunu belirtti. Türkarslan, "Dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi insanlar, zulme karşı farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son günlerde de 'Sumud' adı altında gemiler Gazze'ye doğru yola çıktı. Biz de karadan bu filoya manevi destek vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Muhammed Siraç, okula gidemeyen Gazze'li çocuklar için duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve soykırımın bir an önce durmasını dilediğini söyledi. Öğrencilerden Mahmud Asım Karabulut ve Eflal Kaplan da dualarının Filistin halkıyla olduğunu ifade etti. Etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu belirten Rabia Karaca ise, "Filistinlilere bu şekilde manevi bir destek olmamız, onlara güç verecektir" dedi.