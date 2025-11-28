Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturmak amacıyla Meslek Fabrikası çatısı altında yeni bir eğitim programı düzenliyor. Dijital Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “AI Bootcamp 101” ile gençler, yapay zekâyı proje geliştirme süreçlerinde aktif olarak kullanma imkânı bulacak.

Ai Bootcamp 101 aralık ayında yapılacak

Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın uygulayıcı olduğu proje çerçevesinde planlanan “AI Bootcamp 101: Temel Kavramlar ve Proje Uygulaması” eğitimi, 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Teoriden uygulamaya yoğun eğitim

Halkapınar Dijital Gençlik Merkezi’nde yapılacak eğitim, yüksek makine mühendisi Nur Yardım tarafından verilecek. Programda, yapay zekânın temel prensipleri aktarılırken, bu teknolojinin fikir geliştirme, fizibilite çalışması ve raporlama süreçlerinde nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak ele alınacak. Eğitim sonunda katılımcıların, geliştirdikleri projelerle programı tamamlaması hedeflendi.

16-30 yaş arası gençlere yönelik

16-30 yaş arası gençlere açık olan eğitimde; yapay zekânın çalışma prensipleri, güncel kullanım alanları, etik boyutu ve yapay zekâ destekli araçlarla soyut fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi başlıkları işlendi.

Kontenjan sınırlı, katılım ücretsiz

Ücretsiz olarak düzenlenen ve kontenjanla sınırlı tutulan programa, proje fikri olan tüm gençlerin başvurabileceği belirtildi. Eğitimle birlikte, gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması ve iş dünyasına donanımlı bireyler olarak hazırlanması amaçlandı.