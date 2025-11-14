Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nöroçeşitli gençleri iş hayatına kazandırmak için yürüttüğü İş İçin Nitelikli Kazanım Programı (İŞ-İN), ikinci mezunlarını verdi. Elhamra Sahnesi’nde düzenlenen sertifika töreninde hem katılımcılar hem aileler için gurur dolu anlar yaşandı.

Gençler, iki ay süren eğitim programında özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu süreci, mail yazma, işyeri kuralları, yöneticiler ve çalışma arkadaşlarıyla iletişim gibi birçok konuda kapsamlı eğitim aldı.

Türkiye’de ilk: Destekli İstihdam Ofisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, nöroçeşitli gençlerin istihdam edilmesini desteklemek ve iş koçluğu hizmeti sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi’ni kurdu. Bu kapsamda Dr. Gülser Vardarcı Kacar tarafından geliştirilen İŞ-İN eğitim programı uygulanıyor. Program; sosyal becerilerden işyeri davranışlarına, kişisel güçlü yönleri tanımlamadan öz savunuculuk geliştirmeye kadar geniş bir içerik sunuyor. Gençler, iki aylık eğitimin ardından iş hayatına hazır hâle geliyor.

Mezuniyet coşkusu

Törende Göktuğ Canpolat, Seray Tokalı, Tümercan Kayış, Oğuz Öztürk, Arınç Erbaş, Osman Ertuğrul, Yavuz Selim Ateş, Semih Özdemir, Kaan Gürbüz ve Arda Feroğlu sertifikalarını aldı. Nöroçeşitli katılımcılar sahneye çıkarak kısa konuşmalar yaptı ve iş hayatına katılma isteklerini dile getirdi. Törende ayrıca nöroçeşitli müzisyen Orkun Kaan Konya da bir konser verdi.

Üçüncü dönem için hazırlık başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, programın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Katılımcılara hem nitelik kazandırıyoruz hem de istihdam edildiklerinde işe uyum sağlamaları için koçluk desteği veriyoruz. Üçüncü dönem için hazırlıklarımız başladı.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Semiha Memiş Saraç ise gençlerle gurur duyduğunu belirterek “Umarım en kısa zamanda gönlünüzdeki işi bulursunuz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu olarak görev yapan Büşra Alpayım, “Hepimizin gönlünde tek kelime var; istihdam. Program çok güzel sonuçlar verdi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye örnek olsun”

Eğitim programının mimarı Dr. Gülser Vardarcı Kacar, İŞ-İN’in Türkiye’deki ilk araştırma niteliği taşıyan çalışma olduğunu belirterek, “İş hayatına atılacak dostlarımızın yaşamını kolaylaştırmak istedik. Tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum” dedi.

Ailelerden anlamlı sözler

22 yaşındaki otizmli Yavuz Selim Ateş’in annesi Dilber Ateş, programın oğlunun gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek “Bu eğitimle sosyalleşti, iş ortamında nasıl davranacağını öğrendi. Bu, parayla ölçemeyecek bir değer” dedi.

Otizmli Kaan Gürbüz’ün annesi Hasibe Gürbüz ise, “Bu proje otizmlilerin topluma entegre olması açısından çok kıymetli. Kaan’ın kendi ayakları üzerinde duracağı bir işe yerleşmesini diliyorum” sözlerini kullandı.

İŞ-İN eğitimlerinin kapsamı

İŞ-İN, nöroçeşitli bireylerin sosyal ve mesleki becerilerini güçlendiren interaktif bir eğitim programı sunuyor. İçerikte:

Kişisel güçlü yönleri belirleme

Zorluklarla baş etme becerileri

Öz savunuculuk

İletişim becerilerini geliştirme

Kariyer seçeneklerini keşfetme

İş yeri davranışları ve kuralları

Yer alıyor. Programa başvurmak için önce Destekli İstihdam Ofisi’ne kayıt yaptırmak gerekiyor. 18 yaş üstü, çalışmak isteyen, okuma yazma bilen veya sınırlı okuma yazma becerisine sahip kişiler programa katılabiliyor. Her sınıfta en fazla 12 kişi yer alırken, okuma yazma bilmeyenler için 2 kişilik özel kontenjan bulunuyor.