Efeler Ligi’ndeki son iki maçında Gaziantep Gençlik’i 3-1 deplasmanda, İBB Spor’u ise 3-2 mağlup ederek yükselişe geçen Altekma, yeni bir sınava hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, ligdeki iyi gidişatını sürdürmek için yarın Akkuş Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Mücadele Ünye Spor Salonu'nda oynanacak

6’ncı hafta karşılaşması Ünye Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak. Zorlu mücadelenin hakemleri ise Tuncay Sevim ve Selçuk Görmen olacak.

Altekma 6’ncı sırada, rakip 12’nci basamakta

Geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak ligde 6’ncı sıraya yerleşen Altekma, performansıyla dikkat çekiyor. Rakip Akkuş Belediyespor ise aynı süreçte yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 12’nci basamakta bulunuyor.

Seriyi üç maça çıkarmak istiyorlar

İzmir ekibi, son iki maçta yakaladığı ivmeyi sürdürürek Akkuş deplasmanından galibiyetle dönmeyi ve çıkışını 3 maçlık seriyle taçlandırmayı hedefliyor.