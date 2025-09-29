Trendyol Süper Lig’in ilk 7 haftasında Göztepe, yenilgisiz performansını sürdürerek dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek ligde kayıpsız ilerliyor.

Savunmada öne çıkıyor

Stanimir Stoilov’un ekibi, oynadığı 7 karşılaşmanın 5’inde kalesini gole kapatarak savunma performansıyla ligin üst sıralarında yer aldı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşısında alınan 3-0’lık galibiyetler ile Karagümrük maçında elde edilen 2-0’lık zafer, Göztepe’nin savunmadaki etkinliğini gösterdi.

Golsüz beraberlikler ve sınırlı gol yeme

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Eyüpspor ile oynadığı maçları golsüz beraberlikle tamamlarken, sadece Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni verdi. Bu sonuçlarla Göztepe, Galatasaray ile birlikte ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı.

Ligde öne çıkan istatistik

Henüz mağlubiyet almayan İzmir ekibi, savunmadaki disiplinli oyunu sayesinde hem puan kaybını minimumda tuttu hem de ligin en güvenilir savunma hattına sahip takımlarından biri olduğunu kanıtladı.