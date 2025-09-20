Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen köyü, Ege'nin sakin köşelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 420 nüfuslu bu yerleşim, doğal yapısını koruyan vadileriyle biliniyor. Köy, son yıllarda meyve üretimiyle yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Güncel verilere göre, köyün rakımı yüksekliği bahçeciliği teşvik ediyor. Ziyaretçiler, buranın huzurlu havasından etkileniyor.

Özellikleri Nelerdir?

Allahdiyen'in en belirgin özelliği, isminin köye çıkan dik yokuşlardan gelmesi. Yerel rivayete göre, yolcuların "Allah Allah" demesiyle "Allah dedirten"den evrilmiş. Ekonomi, kiraz ve şeftali yetiştiriciliğine dayalı; 0900 ziraat kirazı burada menşeine sahip. Akdeniz iklimi hakim, yazlar sıcak ve kuru geçiyor. Köy mutfağı, geleneksel Türk yemekleriyle zengin: Otlu börekler ve meyveli tatlılar öne çıkıyor. Doğal vadiler, kısa yürüyüş rotaları sunuyor. Nüfus azalsa da, kültürel etkinlikler devam ediyor.

Manisa Allahdiyen Köyü İzmir'e Kaç Km Mesafede?

Allahdiyen köyü, İzmir merkeze yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafe, Salihli üzerinden hesaplanıyor ve Manisa il merkezine 72 kilometre olan konumundan kaynaklanıyor. Arazi yapısı nedeniyle yollar hafif engebeli olsa da, asfalt bağlantılar sayesinde erişim kolaylaşıyor. Köy, Salihli'ye ise sadece 12 kilometre mesafede bulunuyor. Bu yakınlık, günübirlik ziyaretleri mümkün kılıyor. Güncel harita verilerine göre, İzmir'den yola çıkanlar için mesafe standart araçlarla yönetilebilir düzeyde kalıyor.

Nasıl Gidilir?

İzmir'den Allahdiyen'e ulaşmak için en pratik rota, İzmir-Çeşme Otoyolu'nu takip edip Salihli'ye yönelmek. Toplam süre yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor. Salihli ilçesinden sonra D-585 karayolunu kullanarak 12 kilometrelik köy yoluna sapılıyor. Toplu taşıma için İzmir Otogarı'ndan Salihli minibüsleri tercih edilebilir, oradan taksiyle devam ediliyor. Yaz aylarında yol çalışmaları olabiliyor, bu yüzden güncel navigasyon uygulamaları öneriliyor. Köy girişi, yeşil alanlarla çevrili bir kavşakla işaretli.

Allahdiyen, Ege'nin unutulmaz köşelerinden biri olarak ziyaretçileri bekliyor. Doğası ve hikayesiyle, kısa bir kaçamak için ideal.

