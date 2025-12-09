Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zonguldak Tabip Odası ile Çağdaş Gazeteciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Yerel Yönetimler, Sağlık ve Medya” paneline katıldı. Panelde Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Okay da konuşmacı olarak yer aldı. Tugay, Zonguldak’a ilk kez geldiğini ve kenti çok güzel bulduğunu ifade etti.

“Koruyucu hekimlik öncelik olmalı”

Konuşmasında koruyucu hekimliğin temel önemine dikkat çeken Tugay, tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların yerine hastalıkların önlenmesine odaklanılması gerektiğini belirtti. Tugay, “İnsanlar hastalanmadan önce neden hasta olduklarını iyi analiz etmeliyiz. Ülke olarak sağlık okuryazarlığımız düşük. Bir çocuğun 18 yaşına kadar uygulanan aşılama programı yalnızca 175 dolar. Bir enfeksiyon tedavisinden bile düşük bir maliyet. Maharet tedavi etmek değil, hasta olmalarını engellemektir” dedi.

Tansiyon, şeker ve obezite uyarısı

Tugay, ülke genelinde artan kronik hastalıklara da dikkat çekerek tansiyon, şeker ve obeziteyi “sessiz pandemi” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin Avrupa’ya kıyasla depresyon artış hızında da en üst seviyede yer aldığını belirten Tugay, gençlerde kaygı bozukluğunun iki kat arttığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının artan şiddet ve çalışma koşulları nedeniyle tükenmişlik yaşadığını dile getirdi.

Tugay ayrıca iklim krizinin insan sağlığını bugün ve gelecekte en fazla tehdit eden küresel risk konumunda olduğunu vurguladı.

“Hava kirliliği de sessiz bir pandemi”

Tugay, hava kirliliğinin her yıl 35 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyleyerek, “Büyük depremlerde kaybettiğimiz insan sayısını düşünün; bir de sessiz sedasız hava kirliliğinden hayatını kaybedenleri düşünün. Tüm büyük şehirlerde hava kirli. Bin yıl önce Zonguldak vardı, beş yüz yıl sonra da olacak. Bu kente nasıl bir gelecek bırakacağız?” ifadelerini kullandı.



Sağlık politikalarında yerel yönetimlerin daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğini belirten Tugay, “Dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler sağlık hizmetlerinde daha geniş sorumluluk sahibi. Koruyucu hekimliği, çevre ve toplum sağlığını önceleyerek sağlık alanında daha fazla kaynak ayırmalıyız” dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi çalışmaları anlatıldı

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık alanında yürüttüğü hizmetlere de değindi. Türkiye’nin en köklü belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi’nin poliklinik faaliyetleri ve evde bakım hizmetlerinin örnek teşkil ettiğini belirten Tugay, “Eşrefpaşa Hastanesi’nin Türkiye için ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Yakında diyabet merkezleri açmayı planlıyoruz” dedi.

Erdem: Tugay’ın görüşleri yol gösterici

Panelde konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent sağlığı, şehir planlaması, çevre politikaları ve medya iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, sürdürülebilir şehir yaklaşımını belediyenin tüm çalışmalarında temel aldıklarını belirterek karbon ayak izinin azaltılmasının önemini vurguladı.

Tugay’ın görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyleyen Erdem, panelin güçlü bir zemine oturduğunu ifade etti.

Tugay’dan müze ve örgüt ziyaretleri

Panel öncesi Zonguldak’ın endüstriyel mirasını yansıtan Maden Müzesi’ni gezen Tugay, tarihçi Ekrem Murat Zaman’dan taş kömürünün tarihi ve üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Doğanın ve endüstrinin kente kattığı etkiyi çok güçlü bulduğunu dile getirdi.

Ardından CHP Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Tugay, İl Başkanı Devrim Dural ve ilçe örgütleriyle bir araya geldi. Tugay’a Prof. Dr. Eksal Kargı, Prof. Dr. Önder Okay ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Ayaroğlu eşlik etti.

“Emeğin başkentine selam getirdik”

Ziyarette konuşan Tugay, Zonguldak’ın Türkiye’de sanayinin lokomotif kentlerinden biri olduğunu belirterek, “Burası Bülent Ecevit’in şehri, emeğin şehri. İzmir’de de Zonguldak hep özel bir yere sahiptir” dedi. CHP örgütlerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Tugay, Genel Başkan Özgür Özel’in “buralar bizim baba ocağımız” sözünü hatırlatarak örgüt buluşmalarının önemini vurguladı.

Madenci heykeli ve devrek bastonu hediyesi

Tugay, CHP İl Başkanlığı ziyareti sonrası Zonguldak Belediyesi’ne geçti. Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Tugay’a madenci heykeli ve isminin yazılı olduğu Devrek bastonu hediye etti.