İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

3 şüpheli gözaltında

THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Bugün sabah saat 08.00’de farklı ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de Terör Propagandası Operasyonu

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA