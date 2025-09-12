İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
3 şüpheli gözaltında
THKP/C, DHKP/C ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Bugün sabah saat 08.00’de farklı ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA