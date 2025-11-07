Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Türkiye genelinde genç sporcuların gelişimini destekleyen en önemli yapılar arasında yer alıyor. İzmir, bu kapsamda özellikle su topu branşında son yıllarda öncü şehirlerden biri haline geldi.

İzmir su topunda olimpiyat odaklı çalışma modeli

İzmir’de yürütülen TOHM ve SEM programları sayesinde su topunda hedefler giderek büyüyor. Programlara kabul edilen sporcular, Sutopu Federasyonu tarafından görevlendirilen deneyimli antrenörler eşliğinde düzenli ve bilimsel antrenman programlarına dahil ediliyor.

Kadınlar programında 27 sporcu yer aldı

Kadınlar Sutopu Programı kapsamında İzmir’de toplam 27 genç sporcunun antrenmanlara kabul edildiği açıklandı. Bu sporcuların, hem fiziksel hem taktiksel gelişimlerini güçlendirmek için yoğun bir hazırlık sürecine alındığı belirtildi.

Anastasopoulos ve Güçlü’den deneyim desteği

Programa, su topu dünyasında önemli tecrübeye sahip başantrenör Lambros Anastasopoulos ile yardımcı antrenör Murat Güçlü liderlik edecek. İkili, genç sporcuların uluslararası standartlarda hazırlanması için teknik ve stratejik katkı sunacak.

Olimpik yolculuk: Hedef 2028 ve 2032

İzmir’de bir araya gelen genç su topu sporcularının, önümüzdeki yıllarda 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Olimpiyat Oyunları’nda milli takım formasıyla mücadele edebilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor. TOHM ve SEM programları, bu yolda sporculara hem fiziksel dayanıklılık hem de üst düzey taktik beceri kazandırmayı amaçlıyor.