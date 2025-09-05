İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenlik uygulamalarına devam ediyor. Bugün yapılan denetimlerde durdurulan bir şüpheli, sorgulama sonrası büyük bir suç geçmişiyle dikkat çekti.

Suç dosyası kabardı

G.D. isimli şahsın yapılan sorgusunda; yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Kesinleşmiş hapis ve para cezası

Polis kayıtlarına göre firari G.D.’nin, hakkında verilmiş toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bunun yanı sıra 111 bin 640 TL tutarında adli para cezasına da hükmedildiği tespit edildi.

Cezaevine teslim edildi

Yunus timlerinin başarılı operasyonu sonucunda gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından G.D. cezaevine teslim edildi.