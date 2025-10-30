İzmir’de olası bir sel felaketine karşı hazırlık kapsamında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Balçova ilçesindeki İnciraltı lagün bölgesinde düzenlenen tatbikatta 180 personel görev aldı; senaryo gereği selde mahsur kalan vatandaşlar, hayvanlar ve araçlar havadan, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

Tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hayata geçirildi. AFAD, UMKE, itfaiye arama-kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Kızılay ve sivil arama-kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 25 ekip tatbikata katıldı.

52 kara aracı ve 1 hava aracının görev yaptığı uygulamada, senaryo gereği 10 mahsur kalma olayı, 10 motopompla su tahliyesi, 2 sualtı araması, 2 sel bariyeri kurulumu, 1 hayvan kurtarma operasyonu ve 1 havai hat tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi.

AFAD Başkanı Pehlivan: “Tatbikatlarımız riskleri azaltmak için yapılıyor”

Tatbikatın ardından açıklama yapan AFAD Başkanı ve Vali Ali Hamza Pehlivan, afet tatbikatlarının ülke genelindeki riskleri en aza indirmek için büyük önem taşıdığını vurguladı:

“Su baskınlarıyla ilgili tatbikatımıza 14 kamu kurumu ve 11 sivil toplum kuruluşu katıldı. Toplam 180 personel, 52 araçla görev yaptı.

Senaryo kapsamında yaklaşık 30 farklı operasyon uygulandı. Amacımız afet türlerine hazırlıklı olmak, planlarımızı test etmek ve eksikleri gidermektir.”

“Deprem, sel ve endüstriyel afetlere hazırlıklı olmalıyız”

Vali Pehlivan, İzmir’in deprem, sel, taşkın, yangın ve heyelan gibi afetlerin sık yaşandığı bir bölge olduğunu belirterek, özellikle organize sanayi bölgelerinde endüstriyel afet risklerine de dikkat çekti:

“Yakın zamanda Foça’da sel ve taşkın yaşamıştık. Bu tatbikat aslında daha önceden planlanmıştı ancak Foça’daki olaydan sonra daha da anlam kazandı. Afetlere ne kadar iyi hazırlanırsak, olası zararları da o kadar azaltmış oluruz.”

“30 Ekim İzmir Depremi’nin 5. yılında kayıplarımızı saygıyla anıyoruz”

Pehlivan, 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depremine de değindi. Tatbikatın bu tarihte yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Pehlivan, şunları söyledi:

“Beş yıl önce 117 vatandaşımızı kaybettiğimiz İzmir depremini unutmadık. O depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve son olarak Foça’da kaybettiğimiz Bülent Kaptanoğlu’nu rahmetle anıyorum.”

Balıkesir depreminde 11 bin binada hasar tespiti yapıldı

AFAD Başkanı Pehlivan, 27 Ekim’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

“Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 11 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. 250 araç ve 500’ün üzerinde personel görev aldı. Şu anda tespitlerin yüzde 50’sinden fazlası tamamlandı.

İlk etapta 100 konteyner sevk ettik, 48 saat içinde altyapı bağlantıları yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve AFAD olarak 25 milyon lira acil ödenek gönderildi.”

Gebze’de yıkılan bina: “900 personel görev yaptı”

Pehlivan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 kişilik bir ailenin 4 ferdinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin de bilgi verdi:

“Toplam 900 personel ve 200 araçla müdahale ettik. Amacımız enkaz altındaki aileye canlı ulaşmaktı. Ne yazık ki dört vatandaşımızı kaybettik, ancak Dilara kızımızı sağ kurtardık. Şu anda sağlık durumu iyi. Olayın nedeni teknik bir analiz gerektiriyor; adli süreç devam ediyor.”

“Her afet sonrası planlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz”

Pehlivan, Türkiye genelinde yürütülen her afet sonrası planların yeniden değerlendirildiğini vurguladı: “Her tatbikat, sahadaki eksiklikleri görmek ve koordinasyonu güçlendirmek için önemli bir fırsattır. İzmir gibi çok yönlü risklerin bulunduğu illerde bu çalışmaların sürekliliği hayati önem taşıyor.”