İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen zehir operasyonunda, dış cephesi güvenlik kameralarıyla donatılmış bir eve baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde yasaklı madde, tabancalar ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.B. (31) isimli şüpheli, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evin her köşesi gözetim altındaydı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, E.B. isimli şüpheli bir süredir teknik ve fiziki takibe alındı. Şahsın Karabağlar’daki ikametinde dış çevreyi izleyen çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin evde olmadığı bir an tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

Yasaklı madde ve silahlar ele geçirildi

Adrese düzenlenen baskında çok sayıda sayıda yasaklı madde, 2 tabanca, 43 fişek, 7 hassas terazi ve 53 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

Kovalamacayla yakalandı

Operasyondan beş gün sonra polis ekipleri, hakkında arama kararı bulunan E.B.’yi bir araç içerisinde tespit etti. Takibe alınan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu girdiği çıkmaz sokakta yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, yasaklı madde, 1 hassas terazi ve 100 bin lira ele geçirildi.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Yapılan sorgulamada E.B.’nin “yasaklı madde ticareti” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.