Kadın A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out mücadelesinin ilk ayağında deplasmanda Kosova karşısında elde ettiği 4-0'lık farklı galibiyetle büyük bir avantaj sağladı. Millilerimiz, bu kritik serinin rövanş maçında yarın İzmir'de Kosova'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverler için ücretsiz olacak ve saat 20.00'de başlayacak. Bu karşılaşma, Ay-yıldızlı ekibimizin B Ligi’ndeki yerini garantilemesi adına büyük önem taşıyor.

Üç yıl sonra yeniden Gürsel Aksel’de sahaya çıkacaklar

Kadın Milli Takımı, üç senelik bir aranın ardından yeniden İzmirli futbolseverlerin karşısına çıkma heyecanını yaşayacak. Gürsel Aksel Stadyumu, Kadın Millilerin ulusal arenadaki önemli sınavlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Milli Takımımız, en son 23 Şubat 2022 tarihinde, 2023 FIFA Dünya Kupası elemeleri H Grubu mücadelesinde Sırbistan ile yine bu stadyumda karşılaşmıştı. İzmir’in futbola olan tutkusu ve stadyumun atmosferi, Millilere saha ve seyirci avantajı sağlayarak kritik rövanşta itici bir güç olması bekleniyor.

Avantaj millilerde: B Ligi'nde kalma formülü netleşti

Geçen cuma günü Kosova’da alınan 4-0’lık üstün galibiyet, Millilerimize rövanş öncesinde oldukça rahat bir konum sağladı. Kadın A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi’nde kalıcı olabilmesi için yarın oynanacak mücadeleden her türlü galibiyet veya beraberlikle ayrılması yeterli olacak. Hatta, deplasmanda atılan gol avantajının da desteğiyle, Millilerimiz rakibine karşı üç farklı skorla dahi yenilse (örneğin 3-0, 2-0, 1-0 gibi skorlar elerken, 4-0 uzatmalara gider), Play-Out turunu başarıyla tamamlayıp B Ligi'ndeki yerini koruyacak. Rakibin bu avantajı tersine çevirmesi için dört farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor ki, bu da ilk maçın sonucu göz önüne alındığında oldukça zorlu bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ay-yıldızlılar, taraftarının da desteğiyle seriyi İzmir'de noktalamayı hedefliyor.

Taraftarlara çağrı: Maç ücretsiz olarak izlenebilecek

Futbolseverlerin Kadın Milli Takımı’nın bu kritik mücadelesinde tribünleri doldurması için önemli bir karar alındı. Gürsel Aksel Stadı’ndaki Kosova rövanşı, sporseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Yetkililer, özellikle İzmirli futbolseverleri, milli heyecana ortak olmaya ve takımın B Ligi’nde kalma yolundaki bu final niteliğindeki mücadelesinde desteklerini esirgememeye davet ediyor. Yoğun taraftar desteği, Millilerin performansını olumlu etkileyecek en önemli faktörlerden biri olacak.