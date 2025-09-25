Son Mühür- İzmir’de emlakçılık yapan bir kadın, portföyünde yer alan Mahall Bomonti’deki daireleri tanıttı. Tanıtımda, 1+1 dairenin aylık 80 bin TL, 3+1 dairenin ise 180 bin TL kira bedeliyle kiraya verildiği ifade edildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım, dairelerin fiyatları kadar konumuyla ilgili yorumları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada tepkiler yükseldi

Kullanıcılar, özellikle konumun kira bedelleriyle örtüşmediğini savundu. Yapılan yorumlarda, bölgedeki çevresel koşullara dikkat çekilerek fiyatların gerçekçi olmadığı ileri sürüldü.

“Körfez kokusu ve Yeşildere trafiği”

Bazı kullanıcılar, binaların ön tarafında yer alan Körfezin kötü kokusuna ve Yeşildere Caddesi’nin yoğun trafiğine vurgu yaptı. Paylaşılan yorumlarda, “Ön tarafı kokulu körfez ve bitmeyen Yeşildere trafiği var. Arka tarafı da gıda çarşısı. Bilen bilir, tam keşmekeş” ifadeleri öne çıktı.

“Zemin riskli, konum sorunlu”

Fiyatlara tepki gösteren başka kullanıcılar ise bölgedeki zemin yapısına dikkat çekti. Yorumlarda, gökdelenlerin bataklık zemine inşa edildiği, bölgenin İzmir’in en riskli alanlarından biri olduğu yönünde eleştiriler yapıldı. Ayrıca, “Camı açtığında kötü kokuyu ciğerlerine çekersin, trafiği ise sinir eder. İzmir’in en kötü zeminine gökdelen dikiyorlar” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Yüksek fiyat, düşük memnuniyet

Tanıtılan dairelerin kira bedelleri İzmir genelinde lüks konut fiyatlarını yansıtsa da, sosyal medya yorumları, konum ve çevre koşullarının bu yüksek bedelleri karşılamadığı yönünde birleşti. Mahall Bomonti’deki daireler, kentteki kira tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.