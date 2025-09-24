Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN AŞ tarafından işletilen İnciraltı Tekne ve Karavan Parkı, tam kapasite ile hizmet verdi. Şehir merkezine yakınlığı, doğayla iç içe konumu ve sunduğu imkanlarla karavan sahiplerinin tercihi haline geldi.

161 karavan kapasitesi doldu

Çekme tekneler için 30, karavanlar için 161 park alanının bulunduğu İnciraltı Karavan Parkı’nda kapasite tamamen doldu. Karavan sahipleri, aylık 3 bin TL karşılığında abone olarak tuvalet, duş ve mutfak imkanlarından faydalandı. Park, 24 saat güvenlik kameraları ile izlendi, personel kesintisiz görev yaptı.

“Evleri gibi gördüler”

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık, parkın yoğun talep aldığını belirterek, “161 karavan aboneliği doldu. Yaklaşık 25 aile parkı konaklamalı olarak kullandı. Şehir merkezine yakın olduğu için burayı evleri gibi gördüler” dedi.

Kullanıcılar memnuniyet belirtti

Parkı açıldığı günden bu yana kullanan Manisalı emekli Uğur Tüfekçioğlu, “Haftanın birkaç gününü burada geçirdim. Hem deniz hem ormanla iç içe, güvenlik ve sosyal alanlarıyla çok memnunum” ifadelerini kullandı. Arkadaşı Hakan Özkan ise, “Zamanımı burada değerlendirdim. Yakında kendi karavanımla geleceğim” dedi.

“Çocuğumuz güvenle oynadı”

Ailesiyle parkta konaklayan Özlem Gönen de, “İki aydır buradayız. Karavanımız güvende oldu, yürüyüş ve bisiklet alanı mevcut. Çocuğumuz için güvenli oyun alanı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.