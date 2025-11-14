İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı midye avcılığına karşı yürüttükleri denetimlerde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin takibinde olan bir TIR, polis desteğiyle durdurularak içinde yasa dışı avlanmış 27 ton kara midye ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun şehir genelinde süren denetimlerin bir parçası olduğunu belirtti.

El konulan midyeler denize bırakıldı

Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem yapılan şahıslar hakkında idari yaptırım uygulandı. El konulan midyeler ise yeniden denize bırakıldı.

Son 2 hafta içinde 55 ton midye ele geçirildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son iki haftada ele geçirilen midye miktarının yaklaşık 55 tona ulaştığı belirtildi. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında aralıksız devam edeceği kaydedildi.