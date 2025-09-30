Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel yaşamı zenginleştiren "Yeniden Sinematek" etkinlik dizisi, kış dönemi açılışını sinema tarihinin efsane isimlerinden Clint Eastwood'a adanmış özel bir retrospektif ile gerçekleştiriyor. Seçkinin adresi, 1926 yılından bu yana sinema salonu olarak İzmirlilerin hafızasında yer eden tarihi Elhamra Sahnesi olacak. Dünya sinemasına hem oyuncu hem de usta yönetmen olarak unutulmaz eserler kazandırmış olan Eastwood’un filmlerinden oluşan seçki, Ekim ayı boyunca her Pazar günü sinemaseverlerle buluşacak. Bu özel gösterimler, Konak’taki Elhamra Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulurken, İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Arabada Film Keyfi etkinlikleri de aynı ay içerisinde devam edecek.

Ustalık döneminden klasiklere uzanan Eastwood seçkisi

Retrospektif, Eastwood'un farklı türlerdeki önemli yapıtlarını kapsıyor. Gösterimler 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da bir western klasiği olan "Soluk Benizli Adam" ile başlayacak. Eastwood’un hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde "isimsiz adam" karakteriyle yer aldığı 1985 yapımı bu film, mütevazi bir maden arayıcısının köyünü açgözlü bir maden şirketine karşı savunmasını konu ediniyor. Seçki, 12 Ekim Pazar saat 19.00'da ise gerilim dozu yüksek "Ateş Hattında" filmiyle sürecek. 1993 yapımı bu suç ve gerilimde, John F. Kennedy suikastını engelleyememiş kıdemli ajan Frank Horrigan (Clint Eastwood) ile psikopat bir katil (John Malkovich) arasındaki nefes kesici takip hikayesi anlatılıyor.

Savaşın insan yüzü ve macera dolu yolculuklar

Usta sanatçının yönetmenlik kariyerinin zirve noktalarından biri olan ve Akademi ile Altın Küre ödüllerine layık görülen "Iwo Jima'dan Mektuplar" (2006) filmi, 19 Ekim Pazar saat 19.00'da gösterimde olacak. İkinci Dünya Savaşı'nda Iwo Jima Adası'na yapılan saldırıya kaybeden tarafın, yani Japon askerlerinin mektupları üzerinden odaklanan film, savaşın acımasız ve dramatik yönünü gözler önüne seriyor. 26 Ekim Pazar günü ise çift gösterim sinemaseverleri bekliyor. Saat 16.00’da gösterilecek olan "Honkytonk Man", Clint Eastwood'un yönetip başrolünde yer aldığı, hasta ve düşkün gezgin şarkıcı Red Stovall’ın genç yeğeni Whit ile büyük bir çıkış yapmak umuduyla çıktığı macera dolu yolculuğu anlatıyor. Akşam saat 19.00'da ise günümüz western, suç ve gerilim ögelerini harmanlayan "Kaçakçı" (2018) filmi izleyiciyle buluşacak. Seksenlerindeki yalnız bir adamın bilmeden uyuşturucu karteline kuryelik yapmaya başlamasını ve ardından polis takibine düşmesini konu edinen film, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Arabada film keyfi etkinlikleri devam ediyor

İzmirli sinemaseverlerin büyük rağbet gösterdiği Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi de Ekim ayında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. İlk olarak 2 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda gösterime girecek olan kült yapım "Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (Sil Baştan)" gösterimi gerçekleşecek. Ardından 9 Ekim Perşembe günü aynı saatte ise yılın en çok konuşulan yapımlarından, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı F1 temalı heyecan dolu film sinemaseverlerle buluşacak.

Katılım koşulları ve önemli notlar

Arabada Film Keyfi gösterimlerine katılım, ücretsiz davetiye sistemiyle sağlanacak. Davetiyeler, filmlerin gösterileceği haftanın Pazartesi günü saat 10.00’da kultursanat.izmir.bel.tr adresi üzerinden erişime açılacak ve sadece internet üzerinden temin edilebilecek. Her araç için tek bir QR kod davetiyesi yeterli sayılıyor. Etkinlik alanına araç alımı 18.30’da başlayacak olup, filmin başlama saati olan 20.00'den sonra girişler kesinlikle kapatılacaktır. Etkinlikte 200 araçlık bir kontenjan belirlenmiş olup, görüşü engelleme potansiyeli olan minibüs ve kamyonet tarzı araçlar alana kabul edilmeyecektir. Tüm filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak perdeye yansıtılacak; ses yayını ise araç radyolarından takip edilebilecektir.