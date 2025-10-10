Son Mühür/Merve Turan- Bölgemizde geçtiğimiz hafta kuvvetli yağışlar etkili olmuş, ancak önümüzdeki günlerde bu yağışların etkisi zayıflayacak. Bugün bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları düne göre 1 ila 3 derece artış gösterecek. Rüzgar ise genel olarak batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bugün için beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Manisa: 23°C

İzmir: 24°C

Aydın: 25°C

11 Ekim Cumartesi hava durumu

Yarın, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak öğle saatlerinden sonra Bergama’nın kuzeyinde hafif sağanak yağışlar görülecek. Akşam saatlerine doğru İzmir ve Manisa çevresinde hava çok bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

Yarın beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar:

İzmir: 14-25°C

Aydın: 13-26°C

Manisa: 12-23°C

12 Ekim Pazar hava durumu

Pazar günü ise bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. Beklenen sıcaklıklar:

İzmir: 13-23°C

Aydın: 12-25°C

Manisa: 11-21°C

Bu sıcaklıklar, Ekim ayı ortalama değerleriyle uyumlu bir seyir izliyor.