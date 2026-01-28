Aralık ayında Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda hizmete giren stüdyo için açılan randevular üç aylık dönem için doldu.

Tugay: Gençlerin hayallerine alan açıyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen “Çatı Bostanlı” projesiyle binlerce gence ücretsiz stüdyo olanağı sağlayan ve bu vizyonuyla ödül alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, aynı modelle geleceğin sanatçılarının yetişmesine öncülük edecek.

Tugay, müzikle ilgilenen ama imkânları sınırlı olan gençlerin hayallerine alan açtıklarını belirterek “Gençlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri, üretim yaparken maddi engellerle karşılaşmayacakları alanlar yaratmak bizim için çok kıymetli. Stüdyo Kültürpark’ı yalnızca bir kayıt alanı olarak değil, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarladık. Gençlerin bu yoğun ilgisi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Dünya standartlarında ekipmanlar

Stüdyo, gençlerin profesyonel ekipmanlarla kayıt yapabilmesi amacıyla son teknolojiyle donatıldı. Ses izolasyonundan Mac Studio işlemcilere, Universal Audio ses kartlarından Genelec referans monitörlere, Nord synthesizer’lardan profesyonel davul setlerine kadar dünya standartlarında ekipmanlar bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu olanak sayesinde gençler, yüksek maliyet gerektiren kayıt imkânlarına ücretsiz erişebiliyor.

Gençler mutlu

Gençlerden gelen geri bildirimler stüdyonun önemini ortaya koyuyor. Ayçanur Bilir, “Çok iyi bir ekipman ve ekiple karşılaşıyorsunuz. Her şey olması gerektiğinden daha iyi. Sürekli gelmek isteyeceğim bir yer haline geldi” derken; üniversite öğrencisi Doğukan Köse, “Beklentimizin üzerinde bir performans sergilendi.

Çok memnun kaldık, gelecek arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim” diye konuştu. Eren Türken ise, “Ücretsiz şekilde kayıt alabileceğiz. Evde kayıt alsak da stüdyo ortamı gibi olmuyor. İlgilenenler gelsinler” çağrısında bulundu.

Stüdyo sadece kayıt alanı olmayıp gençlerin etkileşime girebileceği bir merkez olarak planlandı. Stüdyodan yararlanmak isteyen gençler https://studyokulturpark.izmir.bel.tr/basvuruformu adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

