Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de düzenlenen LOGISTECH – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma İdeathonu sona erdi. Gençlerin geliştirdiği çevreci projeler taşımacılıkta verimliliği artırmayı, karbon salımını azaltmayı ve sürdürülebilir alışkanlıkları yaygınlaştırmayı hedefledi.

Gençlerden Sürdürülebilir Ulaşım Fikirleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle Fuar İzmir’de düzenlenen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma İdeathonu tamamlandı. İki gün süren etkinlikte 18 takımdan oluşan 75 genç, yeşil limanlardan karbon sertifikasyonuna kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirdi. Katılımcılar, enerji verimliliğini artıracak ve ulaşımda karbon ayak izini azaltacak yenilikçi fikirlerini jüriye sundu.

Taşımacılıkta Boş Dönüşe Dijital Çözüm

Etkinlikte birincilik ödülünü “Asmalı” takımı kazandı. Ekip, karayolu taşımacılığında çevresel etkisi yüksek olan “boş dönüş” sorununa çözüm sunan bir dijital platform geliştirdi. Bu sistem, yükünü boşaltan tırları uygun nakliye talepleriyle eşleştirerek taşımacılıkta verimliliği artırmayı ve karbon salımını düşürmeyi hedefliyor.

Online Alışverişte Karbon Azaltan Uygulama

İkincilik ödülünü kazanan “Cengosfer” takımı, e-ticarette karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir sistem geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların alışveriş sırasında en yakın tedarikçiyi seçerek karbon salımını azaltmasına yardımcı oluyor. Böylece tüketiciler, çevre dostu seçeneklerle daha sürdürülebilir bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor.

Atık Yağlar Kurye Ağıyla Geri Dönüştürülecek

Üçüncülük ödülünün sahibi “Ecochicas” takımı, bitkisel atık yağların geri dönüşüm oranını artırmayı hedefleyen projesiyle öne çıktı. Ekip, e-ticaret firmalarının kuryeleri aracılığıyla evlerden atık yağ toplanmasını sağlayan bir sistem tasarladı. Bu model, karbon salımını azaltırken atık yönetiminde verimliliği de artırmayı amaçlıyor.

Projeler Geliştirilip Fuar 2026’da Sergilenecek

Dereceye giren takımlar, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı tarafından ödüllendirildi. Kazanan ekipler sırasıyla 70 bin, 50 bin ve 30 bin TL’lik ödüllerin sahibi oldu. Projeler, bir yıl boyunca mentor desteğiyle geliştirilerek prototip aşamasına taşınacak ve LOGISTECH 2026’da sektör temsilcilerine sunulacak.