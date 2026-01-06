İzmir’in Limontepe semtinde bulunan Seniye Hasan Saray İlkokulu’nda kurulan 42 kişilik bando takımı, öğrencileri dijital ekranlardan uzaklaştırarak spor ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor. Proje kapsamında 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri hem müzikle tanışıyor hem de farklı spor branşlarını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Öğretmen desteğiyle hayata geçirildi

Okulda görev yapan öğretmenlerin desteğiyle oluşturulan bando takımı, öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha verimli geçirmesini hedefliyor. Sosyal etkileşimi artırmayı amaçlayan çalışma, çocukların grup bilinci kazanmasına ve birlikte hareket etme kültürü geliştirmesine katkı sağlıyor.

Spor müsabakalarında sahne alıyorlar

Minik bando takımı, bu hafta Göztepe Kadın Hentbol Takımı ile Üsküdar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı arasında oynanan karşılaşmada görev aldı. Öğrenciler, maç öncesi ve sırasında bando performansı sergilerken, hentbol başta olmak üzere farklı spor dallarını yakından gözlemleme imkânı elde etti.

“Çocukları sosyal hayatın içine dahil etmek istedik”

Sınıf öğretmeni İbrahim Akdemir, Limontepe’nin dezavantajlı bir bölgede yer aldığına dikkat çekerek, amaçlarının öğrencileri sosyal etkinliklerin içine çekmek olduğunu söyledi. Akdemir, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak sporla ve sanatla iç içe bir ortamda gelişim göstermelerini önemsediklerini ifade etti.

Farklı spor branşlarıyla tanışıyorlar

Bando Takımı Organizatörü Yusuf Avcı ise öğrencileri hentbol, voleybol, basketbol ve zaman zaman futbol müsabakalarına götürdüklerini belirtti. Avcı, çocukların güvenli şekilde etkinliklere katılımının sağlandığını, aylar süren hazırlıkların ardından sahneye çıkarak özgüven kazandıklarını vurguladı.

Akran zorbalığına karşı ortak çalışma

Okul Müdürü Ömür Eyüp Kurum da projenin, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Göztepe Kulübü iş birliği kapsamında yürütüldüğünü aktardı. Kurum, bando çalışmaları sayesinde farklı sınıflardaki öğrencilerin birlikte zaman geçirdiğini, paylaşım duygusunun güçlendiğini ve akran zorbalığının önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Öğrenciler hem çalıyor hem izliyor

Bando takımının majörlüğünü yapan 4’üncü sınıf öğrencisi Atalay Çınar Sevim, takımda yer almaktan gurur duyduğunu belirtirken, trampet ve borazan çaldıklarını söyledi. Trampet çalan öğrencilerden Gökçe Koç ise hem müzik yapmanın hem de maç izleyebilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

3’üncü sınıf öğrencisi Muhammet Emin Yılmaz da uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirterek, sahneye çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.