Çocuklar ve gençler sosyal yaşamda da görünür kılındı.

4 bin liraya düşürüldü

36-66 ay arası 1698 çocuğun hizmet aldığı Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin sayısı 14’ten 22’ye yükseltildi. 2026’da bu sayı 30’a çıkartılacak. Yuvamız İzmir’in aylık ücreti geçen yıl yarıya indirilmiş ve 5 bin TL olmuştu. Bu eğitim-öğretim yılında ise 4 bin TL’ye düşürüldü.

Kırtasiye yardımından beslenme paketine

Büyükşehir, 2025’te yaklaşık 14 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine 50 milyon liraya yaklaşan kırtasiye desteği sağladı. 2025 Ocak ayından itibaren İzmir’ in ihtiyaçlı bölgelerinde tam gün eğitim veren ve kantini olmayan ilkokullardaki öğrencilere beslenme paketi hizmeti verilmeye başlandı.

“Anne eli değmiş gibi olsun, yüzler gülsün” yaklaşımıyla hazırlanan 167 bin 887 beslenme paketi öğrencilere ulaştırıldı.

Hijyen ve spor malzemesi desteği

2025 yılı içinde başlayan Okul Aile Birliklerine Destek Projesi ile okulların fiziki koşulları ve eğitim ortamları daha güvenli ve nitelikli hale getirildi.

2025 yılının ocak ayında başlayan Okul Hijyen Paketi Projesi ile içinde sıvı sabundan çamaşır suyuna kadar birçok malzemenin bulunduğu paketler 1831 okula dağıtıldı. 2025’te okullara spor malzemesi desteği ise 31 milyon lirayı geçti.

Barınma, yemek, çamaşırhane ve nakliye hizmeti

Üniversitede okuyan kız öğrencilere hizmet veren İZELMAN, Örnekköy Sosyal Tesisi’nin 2 bin lira olan aylık ücretine bu yıl da zam yapmadı. İzmir’deki 6 devlet üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak yemek ile çamaşır yıkama ve nakliye desteği sürdürüldü.

Ayrıca Eğitim Köprüsü Projesi ile üniversitelerde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerine yönelik bir eğitim destek programı oluşturuldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 200 öğrenciye destek verildi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin de yanında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik merkez sayısı üçe çıkartıldı. YKS’ye girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilere sınav ücreti desteği de sağlandı. Ayrıca üniversite ve lise öğrencilerine İngilizce eğitimi verildi.

İki yeni kütüphane açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yeni açılan iki kütüphanesiyle birlikte toplam 11 kütüphanede İzmirlilere hizmet ediyor. 2025 yılında 9 bin 295 ödünç kitap alınırken, 1977 kişi de üye oldu. Kütüphanelerde her yaş grubuna yönelik düzenlenen etkinliklere ise katılım yüksek oldu.

Genç İzmir

Genç İzmir öncülüğünde NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) hareketi ile gençlere istihdam kapısı aralandı. NEET gençler için toplumsal dönüşüm sağlarken “İzmir Seninle Projesi” yılın en önemli çalışması oldu. Bilim Virüsü iş birliğiyle yürütülen projede, 22-28 yaş arası üniversite mezunu ancak iş yaşamına katılamamış gençler 21’inci yüzyıl yetkinlikleriyle donatılırken, yapay zekâ destekli mülakat simülasyonları ve mentörlük programlarıyla iş dünyasına hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası da, başta gençler olmak üzere kentin dört bir yanındaki 28 kurs merkeziyle istihdamın lokomotifi oldu.

Sanattan teknolojiye sınırsız gelişim, barınma ve istihdam gibi temel ihtiyaçların yanı sıra, gençlerin kişisel gelişimi için Genç İzmir merkezleri yıl boyunca adeta bir akademi gibi çalıştı.