18 Ekim günü sabah saatlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında görev yapan TCSG-107 ve KB-22 numaralı Sahil Güvenlik unsurları, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli bir lastik botu tespit etti. Ekipler botu durdurarak içindeki 17’si çocuk, toplam 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes'te 15 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Aynı gün saat 11.25’te Menderes açıklarında devriye görevi yapan TCSG-107 ve KB-89 botları tarafından tespit edilen başka bir lastik bot durduruldu. Ekipler bu botta bulunan 15 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Dikili kara hattında 14 göçmen yakalandı

Saat 13.30 sıralarında, Dikili ilçesi kara hattında görev yapan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim), yaptığı arama çalışmaları sonucunda 7’si çocuk, toplam 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla denizden Yunanistan’a geçmeye hazırlandığı tespit edildi.

Karaburun açıklarında motor arızası alarmı

Aynı gün sabah saat 05.05’te, Karaburun açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısı yapıldığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye TCSG-4 ve KB-41 numaralı Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Denizde zor anlar yaşayan 15’i çocuk, toplam 29 göçmen, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin aynı gün yürüttüğü dört ayrı operasyonda toplam 95 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.