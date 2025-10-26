Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri Menderes’te devam etti. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda gerçekleştirilen kutlamalar, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren ve Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in de katıldığı etkinlikte, yurttaşlar Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Bando ezgileriyle başlayan kutlamalar

Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun marşları eşliğinde başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Program kapsamında İzmir Muhtarları Halk Oyunları ekibi sahne aldı, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası sanatçısı Lokman Demirkıran konser verdi. Akşam saatlerinde ise Kültür Orkestrası sanatçısı Enes Kunduracı sahne aldı. Katılımcılar, türküler eşliğinde hep birlikte halay çekti.

Çocuklar için eğlenceli etkinlikler

Menderesli çocuklar, etkinlik alanında kurulan mini disko, sihirbaz gösterileri, palyaçolar, atölye çalışmaları ve VR deneyim alanı ile keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar için ayrıca “Kendini Arayan Zürafa” adlı tiyatro oyunu sahnelenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları ekibi de “Cumhuriyet” adlı oyunu izleyicilerle buluşturdu. Etkinlikler boyunca park alanında çocukların neşesi ve ailelerin coşkusu dikkat çekti.

“Cumhuriyet Her Yerde”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri İzmir’in farklı ilçelerinde devam edecek.

Program takvimi şu şekilde:

26 Ekim: Bergama Ayaskent Mahallesi

27 Ekim: Tire Merkez Gölet

28 Ekim: Selçuk Belevi Mahallesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı:

Saat 10.00 – Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi

Saat 18.00 – Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri ve çocuk etkinlikleri

Saat 20.00 – Dikili Merkez’de düzenlenecek konserlerle Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaşacak.

Cumhuriyet ruhu İzmir’in her köşesinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” programı, kentin her ilçesinde yurttaşları bir araya getirerek Cumhuriyet değerlerini yaşatmayı amaçlıyor. Menderes’te başlayan coşku, Bergama’dan Selçuk’a, Tire’den Dikili’ye kadar İzmir’in dört bir yanında aynı heyecanla sürdürülecek.