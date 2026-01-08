Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanımı hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, Avrupa Birliği’nin 2021–2027 dönemini kapsayan Interreg NEXTMED Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında yürütülen “Akdeniz kentlerinin iklim dirençliliği için doğa esaslı çözümler (NBS4MED)” projesiyle hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında kentsel ısı etkisinin yoğun hissedildiği bölgede yer alan Mustafa Necati Kültür Merkezi’nin iki terasında yaklaşık 800 metrekarelik iklime dayanıklı yeşil çatı uygulaması hayata geçirilecek.

Yağmur suyu hasadı ve yerli bitkiler

Permakültür ilkelerine göre tasarlanan yeşil çatılarda yerli bitki türleri kullanılacak. Uygulama ile ısı stresinin azaltılması, yağmur suyu hasadı ve kompostlama teknikleriyle sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflendi.

Çatılarda gıda üretimi hedefi

Yeşil çatı alanının aynı zamanda iklim adaptasyonu konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklere ev sahipliği yapması planlandı. Uygulama ile kullanılmayan çatı alanlarının, gıda üretimine ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunan verimli yeşil alanlara dönüştürülebileceğine dikkat çekilmesi amaçlandı. Alanın, topluluk bahçeleri için model oluşturması öngörüldü.

Eğitim ve sosyal etkinlik alanı

Fiziki imalatın tamamlanmasının ardından alanda sürdürülebilir yaşam eğitimleri, topluluk etkinlikleri, koruma çalışmaları, yoga, sanat ve müzik faaliyetleri ile çeşitli atölyelerin düzenlenmesi planlandı. Projenin kentsel ısı adası etkisini azaltması, biyolojik çeşitliliği artırması ve kentin iklim direncini güçlendirmesi hedeflendi.

36 ay sürecek, 347 bin avro kaynak

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Çalışmanın 36 ay sürmesi planlanırken, program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 347 bin 692 avro kaynak aktarılacak.