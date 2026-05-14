İzmir'de Kurban Bayramı öncesinde fırsatçılığa karşı geniş çaplı bir saha operasyonu başlatıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük tatil öncesinde hem ulaşım hem de gıda sektöründe haksız fiyat artışlarını durdurmak için terminalleri ve halleri mercek altına aldı. Şehir genelinde yürütülen bu denetimlerle, piyasadaki fiyat dengesinin korunması hedefleniyor.

Otogarlarda bilet tarifesi denetimi

Şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğun mesai harcayan ekipler, firmaların bilet fiyatlarını usulüne uygun şekilde ilan edip etmediğini kontrol ediyor. Yolcu taşımacılığında tarifeye aykırı ücret talepleri, tüketiciyi yanıltan uygulamalar ve haksız rekabet yaratan işlemler tek tek inceleniyor. Vatandaşların bayram yolculuğu sırasında fahiş fiyatlarla karşılaşmaması için bilet dökümleri ve güncel listeler karşılaştırılıyor.

Hallerde stokçuluk ve kayıt dışı takibi

Meyve ve sebze hallerinde ise temel gıda ürünlerine erişimi zorlaştıran uygulamalara karşı sıkı bir takip var. Denetçiler, ürünlerin Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden bildirilip bildirilmediğini ve fiziki stoklarla uyumunu denetliyor. Piyasa düzenini bozan stokçuluk girişimleri, kayıt dışı satışlar ve fiyat spekülasyonlarına karşı operasyonel adımlar atılıyor.

"Yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak"

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin sonuçlarına dair net bir mesaj yayımladı. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere, hiçbir taviz verilmeden idari para cezası ve yaptırım uygulanacağı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede, amacın bayram sürecinde vatandaşın mağduriyetini önlemek ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak olduğu, denetimlerin tatil boyunca aralıksız süreceği vurgulandı.

