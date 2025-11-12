Mart ayında Kemalpaşa’nın Ören Mahallesi’nde Berivan Kapucu’nun evinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. O sırada 5 yaşındaki Muhammet balkon aracılığıyla dışarı çıkarıldı. Beşiğinde uyuyan 2 yaşındaki Meryem ise ağır yaralı halde kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle evden çıkarılan bebek, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Vücudunun yarısı yandı, solunumu zarar gördü

Meryem’in vücudunun yarısında 2. ve 3. derece yanıklar tespit edildi. Solunum yolunda ağır hasar bulundu. Hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğu belirtildi. Yanık Tedavi Merkezi’nde tedaviye alınan Meryem, 20 gün boyunca entübe edildi, ardından yoğun tedavi sürecine devam edildi. Meryem, 3,5 ay hastanede kalarak yaşam mücadelesini sürdürdü.

Minik beden hayata tutundu

Uygulanan tedavilerin ardından Meryem’in solunumu normale döndü. Kontrol altına alınan yaraları iyileşti ancak el bölgesindeki ileri düzey hasar nedeniyle her iki eli de kaybedildi. Meryem, taburcu edilerek ailesine kavuştu. Tedavi süreci evde sürüyor, düzenli kontrolleri devam ediyor.

Anne Kapucu: “Bir yanım sevinç, bir yanım hüzün”

Anne Berivan Kapucu, yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: “Kızımı o halde görünce yaşayamayacağını düşündüm. Akgün Hocamız çok çabaladı. Kızım hayata döndü ama elleri için çok üzülüyorum. Bir yanımız mutluluk, bir yanımız acı. Evladım kalem tutsun, kimseye muhtaç olmasın istiyorum.”

“Meryem çok şanslı bir hasta”

Meryem’in tedavisini yöneten Prof. Dr. Akgün Oral, sürecin ağırlığını şöyle anlattı: “Meryem bize geldiğinde hayati tehlikesi vardı. Solunum yolunda ağır yanık oluşmuştu. Yoğun bakım süreci ve grefleme işlemleriyle cilt bölgelerini onardık. Kendi derisini kullanarak iyileştirme yoluna gittik. Meryem çok büyük bir savaş verdi ve çok şanslı bir hasta.”

Prof. Dr. Oral, geniş yüzeyli yanıklarda sağlam deri miktarının sınırlı olduğunu belirterek, el bölgesindeki kayıpların kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.