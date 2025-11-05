Son Mühür / Alper Temiz - Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İzmir’in farklı ilçelerinde bulunan muhtelif arsaları yeniden satışa sundu. Kurumun duyurusuna göre satışa çıkarılan taşınmazlar; Bayraklı, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Menderes, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunuyor. Toplamda 11 parseli kapsayan satış listesinde fiyatlar 2 milyon 450 bin liradan başlayıp 505 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyor. Başkanlık, ihalelere katılmak isteyenler için kanuni peşinat oranını yüzde 25 olarak belirledi. Kalan tutar, 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

İzmir’de satış listesi: Bayraklı’dan Urla’ya

Bayraklı / Doğançay Mahallesi

Ada: 40288 — Alan: 3.086,05 m²

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak geçen taşınmazın satış bedeli 13 milyon 900 bin lira.

Buca / Dumlupınar Mahallesi

Ada: 7567 — Alan: 277 m²

Konut Alanı, A-4, Hmax: 12,80 m. Satış bedeli 11 milyon 400 bin lira.

Çiğli / Balatçık Mahallesi

Ada: 25610 — Alan: 33.682,89 m²

Konut Alanı, E: 1,5 imar statüsüne sahip parselin satış bedeli 505 milyon 500 bin lira ile listenin en yüksek bedelli taşınmazı oldu.

Gaziemir / Atıfbey Mahallesi

Ada: 11555 — Alan: 1.888 m²

Sanayi Tesisi Alanı, TAKS: 0.50, E: 1.00, Hmax: 9,50 m. Satış bedeli 65 milyon 400 bin lira.

Güzelbahçe / Yelki Mahallesi

Ada: 2840 — Alan: 361,58 m²

Gelişme Konut Alanı, A-2, TAKS: 0.15, E: 0.30, Hmax: 8.40 m. Satış bedeli 10 milyon 700 bin lira.

Menderes / Görece Mahallesi

Ada: 270 — Alan: 1.302,08 m²

Konut Alanı, A-3, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90. Satış bedeli 162 milyon 100 bin lira.

Menderes / Özdere Mahallesi

Ada: 1177 — Alan: 270 m²

1/1000 ölçekli UİP’de Konut Alanı, A-2. Satış bedeli 49 milyon 550 bin lira.

Torbalı / Ayrancılar Mahallesi

Ada: 489 — Alan: 185,09 m²

Ticaret + Konut Alanı. Satış bedeli 34 milyon 650 bin lira.

Torbalı / Ayrancılar Mahallesi

Ada: 653 — Alan: 1.421 m²

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat. Satış bedeli 4 milyon 350 bin lira.

Torbalı / Yazıbaşı Mahallesi

Ada: 133 — Alan: 19.797,99 m²

Depolama Alanı, E:0,50. Satış bedeli 2 milyon 450 bin lira.

Urla / Denizli Mahallesi

Ada: 3815 — Alan: 3.522,88 m²

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kısmen tarım alanı, kısmen yol. Satış bedeli 28 milyon 200 bin lira.

Toplam bedel ve koşullar

Satışa çıkarılan 11 taşınmazın toplam bedeli 887 milyon 200 bin lirayı aşıyor.

İhalelerde teklif verecek gerçek ve tüzel kişilerin, taşınmaz bedelinin en az yüzde 25’ini peşin olarak yatırmaları gerekiyor. Geriye kalan tutar için ise 24 ay vade imkânı tanınıyor.

Satışların amacı, kentsel dönüşüm projelerine kaynak yaratmak ve kullanılmayan kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması olarak açıklandı.