Sensörlerle çalışan hatlar ve bulut tabanlı veri süreçleri, sanayi kuruluşlarına yüksek verim sağladı. Ancak bu dijital altyapı, fidye yazılımları ve veri ihlalleri sebebiyle üretimin saatlerce, hatta günlerce aksamasına neden oldu. Siber saldırılar, artık mekanik arızalar kadar üretimi kesintiye uğratan bir faktör hâline geldi.

“Siber güvenlik yönetim sorumluluğu”

Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş. CTO’su Barış Bayram, üretim sektöründeki siber tehditlerin teknik bir konu olarak görülemeyeceğini belirtti. Bayram, saldırıların iş sürekliliğine ve marka değerine doğrudan etki ettiğini ifade etti. OT altyapılarının güncel saldırı tekniklerine karşı savunmasız kaldığını dile getiren Bayram, altyapı yenileme kararlarının artık maliyet değil, zarar riskini azaltan bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BT ve OT birlikte izlenmeli

Bayram, üretim tesislerindeki sensörler, PLC’ler, HMI sistemleri, endüstriyel ağ bileşenleri ve SCADA altyapılarının saldırı yüzeyinin parçası hâline geldiğini aktardı. Bu sebeple BT ve OT katmanlarının ortak bir platform üzerinden izlenmesi, kayıtların ilişkilendirilmesi ve anormalliklerin üretimi durdurmadan önce tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koruma için öncelikli adımlar

Uzmanlara göre üretim tesislerinin odaklanması gereken başlıklar şöyle sıralandı:

Eyleme dönük tehdit istihbaratı

Sürekli izleme ve anomali tespiti

Ağ segmentasyonu ve erişim kısıtlamaları

Otomatik yama ve zafiyet yönetimi

Çevrimdışı yedekleme ve hızlı geri yükleme planları

Bu yaklaşım, saldırı yüzeyini küçültürken kesinti sürelerini de düşürüyor.

Genişletilmiş savunma teknikleri öne çıktı

Geleneksel uç nokta güvenliği yeterli kalmadı. Genişletilmiş Tespit ve Müdahale (XDR) sistemleri, uç noktalar, sunucular ve bulut altyapılarından gelen veriyi birleştirerek saldırı modellerini ortaya koydu.

“Asıl zafiyet kültür eksikliği”

Bayram, büyük riskin sadece güncel olmayan yazılımlar değil, güvenlik kültürü eksikliği olduğunu söyledi. Fazlanet’in erişim yönetimi, ağ segmentasyonu, yama planlaması ve felaket senaryolarını operasyonel kapasiteyle uyumlu şekilde kurguladığını ifade etti. Bu yapı, kesinti sürelerini azaltıp müşteri güvenini korumayı hedefledi.

7/24 destek ve sektöre özel danışmanlık

Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş., Türkiye’de 7/24 Türkçe destek, üretim tesislerine özel siber güvenlik danışmanlığı ve sektör bazlı risk modellemesi sunan az sayıdaki firmadan biri olarak hizmet verdi. Şirket, Endüstri 4.0 yatırımlarının güvenli ve kesintisiz ilerlemesi için çalıştı.