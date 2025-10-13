Son Mühür/ Beste Temel - Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 8. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, 570 katılımcıyı buluşturdu. Konferansta dijital dönüşüm, yapay zekâ ve enerji verimliliği gibi konular masaya yatırıldı.

Akademi, sanayi ve öğrenciler aynı platformda buluştu

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, akademi, sanayi temsilcileri ve öğrenciler arasında güçlü bir bilgi paylaşım ortamı yarattı.

Sureyya Ciliv’ten “İş’in Geleceği” sunumu

Konferans, sabah yapılan açılış konuşmalarının ardından, iş dünyasının deneyimli ismi Sureyya Ciliv’in “İş’in Geleceği: Global İş Dünyası’nda Başarının Yolu” başlıklı sunumuyla başladı. Ciliv, küresel ölçekte iş yapmanın dinamikleri, dijital dönüşümün etkileri ve geleceğin liderlik becerileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gün boyu süren oturumlar

Etkinlik kapsamında “Dijital İkiz Uygulamaları ile Endüstride Verimlilik Artışı”, “Yapay Zekâ Destekli Lojistik Çözümleri” ve “Enerji Sektöründe Dijital Dönüşüm” gibi güncel başlıklar ele alındı. Gün boyunca 16 paralel oturum ve 2 panelde toplam 50 çağrılı konuşmacı, kendi alanlarındaki gelişmeleri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

570 katılımcıyla rekor ilgi

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen konferans, 570 ziyaretçiyi ağırlayarak bugüne kadarki en yoğun katılımlardan birine sahne oldu. Etkinlik, endüstri mühendisliği alanında akademi ve sanayi iş birliğini güçlendiren önemli bir platform olarak dikkat çekti.