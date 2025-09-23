İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gerçekleştirildi ve örgüt yapılanmasına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada adı geçen şüphelilerin, örgüt içinde aktif faaliyetlerde bulundukları, daha önceki soruşturmalarda tanık ve itirafçı ifadelerinde adlarının geçtiği ve dijital delillerle desteklenen bulgularla tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından, örgüt elebaşını öven ve örgütün propagandasını yapan paylaşımlar yaptıkları da belirlendi.

Eş zamanlı baskınlar ve yurt genelinde arama faaliyetleri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Başsavcılığın talimatıyla harekete geçti. Kent merkeziyle birlikte, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin titizlikle devam ettiği ve operasyonun, örgütün İzmir'deki güncel yapılanmasına yönelik önemli bir darbe vurduğu belirtiliyor. Yetkililer, soruşturmanın genişletilebileceği ve yeni gözaltı kararlarının gelebileceği bilgisini paylaştı. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinin, örgütün deşifre edilmesine yönelik yeni bilgilere ulaşılmasını sağlayacağı düşünülüyor.