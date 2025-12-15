İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR- MANİSA)

SIRA NO

AKAR NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

CADDE/SOKAK/ MEVKİİ

KAPI NO

CİNSİ VE

KULLANIM ŞEKLİ

ADA

PARSEL

ALANI

(m²)

MUHAMMEN

BEDEL (TL/ AYLIK)

TEMİNAT

(Geçici ve Ek: %23)

TARİH

SAAT

1

17/78

BAYINDIR

CAMİ

KESTANE PAZARI SOK.

6

AÇIK DEPO

16

12

16,00

₺ 793,00

₺ 2.188,68

25.12.2025

10:00

2

18/52-9

(ÖZEL ŞARTLI)

BAYINDIR

ÇENİKLER

KIZILTEPEÇEVRESİ

-

ZEYTİNLİK

119-120-121-122

1-1-17-1376

93525,74

₺ 25.361,67

₺ 69.998,21

25.12.2025

10:03

3

17/9-1

BAYINDIR

ÇENİKLER

TÜRKMEN

ZEYTİNLİK

108

88

1010,70

₺ 166,67

₺ 460,01

25.12.2025

10:06

4

17/9-2

BAYINDIR

ÇENİKLER

ZEYTİNLİK

108 - 119 - 122 - 123 - 156

(84-157-190-468-482-683) , (80-86), (310-345-768-935-964-1046-1100-1104-1146-1421-1453-1466-1493-1503), (60) , (271)

123126,57

₺ 20.606,34

₺ 56.873,50

25.12.2025

10:09

5

18/37

BAYINDIR

DEMİRCİLİK

OYUKDAĞİ

ZEYTİNLİK

428

6-53

6742,00

₺ 1.000,00

₺ 2.760,00

25.12.2025

10:12

6

18/59

BAYINDIR

ERGENLİ

DAMBALI

-

ZEYTİNLİK

117

917

60542,57

₺ 20.000,00

₺ 55.200,00

25.12.2025

10:15

7

17/103

BAYINDIR

ERGENLİ

DELİKTEPE

ZEYTİNLİK

117

1211

7470,00

₺ 2.000,00

₺ 5.520,00

25.12.2025

10:18

8

18/70-1

BAYINDIR

HACIİBRAHİM

AHMETLİDERESİ

ZEYTİNLİK

435

14

3499,00

₺ 2.500,00

₺ 6.900,00

25.12.2025

10:21

9

18/49

BAYINDIR

HACIİBRAHİM

MERSİNLİ DERE

-

ZEYTİNLİK

572

147-13-21-61

9025,85

₺ 1.682,92

₺ 4.644,86

25.12.2025

10:24

10

18/32-31

BAYINDIR

HATAY

GÖMEÇLİ-PARSEL

ZEYTİNLİK

331-332

23-5

1995,00

₺ 83,34

₺ 230,02

25.12.2025

10:27

11

18/79

BAYINDIR

KABAAĞAÇ

KIRKILAT

-

ZEYTİNLİK

144

111

1405,49

₺ 792,59

₺ 2.187,55

25.12.2025

10:30

12

18/73

BAYINDIR

KABAAĞAÇ

KÖYKARŞISI

-

ZEYTİNLİK

151

9

3594,49

₺ 1.347,42

₺ 3.718,88

25.12.2025

10:33

13

18/82

BAYINDIR

KABAAĞAÇ

MADRAN

-

ZEYTİNLİK

136

76

2005,73

₺ 1.188,84

₺ 3.281,20

25.12.2025

10:36

14

18/83

BAYINDIR

KABAAĞAÇ

MADRAN

-

ZEYTİNLİK

136

61

1828,23

₺ 976,50

₺ 2.695,14

25.12.2025

10:39

15

18/73-1

BAYINDIR

KARAHALLİ

AHMETLİ

ZEYTİNLİK

101

669

683,25

₺ 83,34

₺ 230,02

25.12.2025

10:42

16

18/19-1

BAYINDIR

KARAHALLİ

AHMETLİ-SEPETTIMARI

ZEYTİNLİK-115 ADA 129 PARSEL ZEYTİNLİK VE SERACILIK FAALİYETİ

101-115

(645)

(121-123-129-214)

3015,75

₺ 333,34

₺ 920,02

25.12.2025

10:45

17

17/24

BAYINDIR

KARAPINAR

KURŞUN TAŞI

-

ZEYTİNLİK

101

603-593-174-124-504-511-771

28001,97

₺ 6.800,00

₺ 18.768,00

25.12.2025

10:48

18

17/11-1

BAYINDIR

PINARLI

MALAŞCİVARI

ZEYTİNLİK

102

421

1917,77

₺ 416,67

₺ 1.150,01

25.12.2025

10:51

19

18/9

BAYINDIR

YUSUFLU

HATİPDAĞI

-

ZEYTİNLİK

101

1040

19904,07

₺ 6.160,00

₺ 17.001,60

25.12.2025

10:54

20

18/52-6

BAYINDIR

YUSUFLU

KEMER

-

ZEYTİNLİK

139-140-136-101

1-1-17-628

55721,02

₺ 39.021,92

₺ 107.700,50

25.12.2025

10:57

21

18/62

BAYINDIR

ZEYTİNOVA

ÇEŞME VAKFI

-

ZEYTİNLİK

198

31

13170,94

₺ 16.096,75

₺ 44.427,03

25.12.2025

11:00

22

18/15

BAYINDIR

ZEYTİNOVA

GÜRLÜSU KIZILTEPE

-

ZEYTİNLİK

113

316-74

7059,96

₺ 1.100,00

₺ 3.036,00

25.12.2025

11:03

23

BAYRAKLI 2/23

BAYRAKLI

ÇAY

2108/1

2

DÜKKAN

34165

1

51

₺ 29.570,00

₺ 81.613,20

25.12.2025

11:06

24

BAYRAKLI 2/15

BAYRAKLI

ÇAY

ŞEHİT HAKAN UYSAL

166/6

DÜKKAN

34165

1

23,93

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

25.12.2025

11:09

25

BAYRAKLI 2/16

BAYRAKLI

ÇAY

ŞEHİT HAKAN UYSAL

166/P04

DÜKKAN

34165

1

35,28

₺ 34.000,00

₺ 93.840,00

25.12.2025

11:12

26

11/49

(ÖZEL ŞARTLI)

BAYRAKLI

MANSUROĞLU

ANKARA CD. AKDOĞAN 1 APT

143/19

MESKEN

23

289

131,00

₺ 26.000,00

₺ 71.760,00

25.12.2025

11:15

27

BAYRAKLI 3/1

(ÖZEL ŞARTLI)

BAYRAKLI

OSMANGAZİ

YAVUZ

253 K:3 D:3

MESKEN

573

260

96,00

₺ 25.000,00

₺ 69.000,00

25.12.2025

11:18

28

15/82

BERGAMA

AYVATLAR

GEDİK

FISTIKLIK

121-122

(14,15) - (9)

15200,00

₺ 1.750,00

₺ 4.830,00

25.12.2025

11:21

29

13/79

(ÖZEL ŞARTLI)

BERGAMA

ERTUĞRUL

BÖBLİNGEN

ARSA-AÇIK DEPO-OTOPARK-OTO YIKAMA

743

2

2000,00

₺ 30.000,00

₺ 82.800,00

25.12.2025

11:24

30

14/62

BERGAMA

GAZİOSMANPAŞA

ARSA-AÇIK DEPO-ARAÇ PARK YERİ

734

3

215,00

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

25.12.2025

11:27

31

14/84

BERGAMA

GÖBELLER

SARPLIK- HALİÇ-ÇAĞLAN HİSARBAŞI

-

FISTIKLIK

109-116

(20,90) - (32)

43819,40

₺ 4.000,00

₺ 11.040,00

25.12.2025

11:30

32

14/103

BERGAMA

KURTULUŞ

-

ARSA

1288

1-2-3-4-17-18

2032,00

₺ 4.800,00

₺ 13.248,00

25.12.2025

11:33

33

15/85

BERGAMA

SAĞANCI

YASSI TEPE

ZEYTİNLİK

144

16

1310,91

₺ 2.615,50

₺ 7.218,78

25.12.2025

11:36

34

13/89

BERGAMA

YUKARIBEY

ASMALI KAVAK

FISTIKLIK

101

172-415-313

14955,81

₺ 2.400,00

₺ 6.624,00

25.12.2025

11:39

35

11/115

BORNOVA

EGEMENLİK

OLUKBAŞI SOK.

-

OTO TAMİR-OTO YIKAMA YERİ

22840

1

385,14

₺ 20.000,00

₺ 55.200,00

25.12.2025

11:42

36

11/53

BORNOVA

ERZENE

11SK. YENİ KÜÇÜK CAMİ

4

TUVALET

165

28

20,00

₺ 616,00

₺ 1.700,16

25.12.2025

11:45

37

11/37

(ÖZEL ŞARTLI)

BORNOVA

IŞIKLAR

OLUKBAŞI

-

ARSA-AÇIK DEPO

11117

13-16

3896,07

₺ 25.000,00

₺ 189.000,00

25.12.2025

11:48

38

6/4

(ÖZEL ŞARTLI)

BORNOVA (KONAK)

KAZIM DİRİK (MERSİNLİ)

YILDIRIM BEYAZIT

51/C

DÜKKAN

8662

13

14,00

₺ 6.500,00

₺ 17.940,00

25.12.2025

11:51

39

6/12

BUCA

DUMLUPINAR (ADATEPE)

ÇAMLIK (ERDEM)

(YERLİ CAMİ)

37

TUVALET

87

8

57,00

₺ 2.462,00

₺ 6.795,12

25.12.2025

11:54

40

BUCA 1

BUCA

EFELER

354 SK NO:6

1

(ZEMİN KAT)

MESKEN

467

98

110,00

₺ 15.000,00

₺ 41.400,00

25.12.2025

11:57

41

7/2-84

BUCA

İNÖNÜ (EFELER)

MURADİYE CAMİ

-

CAMİİ TUVALETİ

110

1

34,00

₺ 205,00

₺ 565,80

25.12.2025

12:00

42

12/38

ÇEŞME

16 EYLÜL

3002

121

DÜKKAN

5358

1

64,47

₺ 54.860,00

₺ 151.413,60

25.12.2025

12:03

43

12/28-1

ÇEŞME

SAKARYA

MEMİŞ

108-109

DÜKKAN

5358

1

72,06

₺ 120.000,00

₺ 331.200,00

25.12.2025

14:00

44

12/42

ÇEŞME

SAKARYA

MEMİŞ

125

DÜKKAN

5358

1

37,71

₺ 18.000,00

₺ 49.680,00

25.12.2025

14:03

45

ÇİĞLİ/4

(ÖZEL ŞARTLI)

ÇİĞLİ

BÜYÜK ÇİĞLİ

8014 SOK.

7

MESKEN

41766

16

65,00

₺ 9.000,00

₺ 24.840,00

25.12.2025

14:06

46

13/60

DİKİLİ

ÇANDARLI

ÇALMALI

-

ZEYTİNLİK

1471

51

15006,93

₺ 21.700,00

₺ 59.892,00

25.12.2025

14:09

47

13/118

(ÖZEL ŞARTLI)

DİKİLİ

ÇANDARLI

İSLAM MEVKİİ

22

TUVALET

1619

5

30,00

₺ 2.000,00

₺ 5.520,00

25.12.2025

14:12

48

13/50

DİKİLİ

ÇANDARLI

KAVANÇALI

TARLA

1673

34

65994,04

₺ 20.800,00

₺ 57.408,00

25.12.2025

14:15

49

13/53

DİKİLİ

ÇANDARLI

KAVANÇALI

TARLA

1667

21

59623,95

₺ 19.200,00

₺ 52.992,00

25.12.2025

14:18

50

13/59

(ÖZEL ŞARTLI)

DİKİLİ

ÇANDARLI

YUMRUTEPE-PAPAZLIK

ZEYTİNLİK

1483

2

3220,00

₺ 3.000,00

₺ 8.280,00

25.12.2025

14:21

51

13/65

(ÖZEL ŞARTLI)

DİKİLİ

GAZİPAŞA

BEYLİK

İÇKİSİZ RESTORAN/KAFE

249

1

1395,19

₺ 75.000,00

₺ 621.000,00

25.12.2025

14:24

52

13/69

(ÖZEL ŞARTLI)

DİKİLİ

KOCAOBA

BOĞAZHİSAR

TARLA

159-158-108

1-1-103

53375,94 /17.791,98

₺ 6.000,00

₺ 16.560,00

25.12.2025

14:27

53

15/107

FOÇA

ATATÜRK

FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ

126 SOK.

7/1

VİLLA

1764

8

110,00

₺ 50.000,00

₺ 138.000,00

25.12.2025

14:30

54

15/110

(ÖZEL ŞARTLI)

FOÇA

ATATÜRK

FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ

126 SOK.

7/5

VİLLA

1764

8

110,00

₺ 50.000,00

₺ 138.000,00

25.12.2025

14:33

55

15/115

FOÇA

ATATÜRK

FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ

126 SOK.

5/1

VİLLA

1756

2

106,00

₺ 48.000,00

₺ 132.480,00

25.12.2025

14:36

56

15/116

FOÇA

ATATÜRK

FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ

126 SOK.

5/2

VİLLA

1756

2

106,00

₺ 48.000,00

₺ 132.480,00

25.12.2025

14:39

57

GAZİEMİR 1

(ÖZEL ŞARTLI)

GAZİEMİR

ATIFBEY (DOKUZ EYLÜL)

ÖNDER

56/A KAT:1 D:1

MESKEN

1466

1

100,00

₺ 17.000,00

₺ 46.920,00

25.12.2025

14:42

58

GÜZELBAHÇE 2

GÜZELBAHÇE

GÜZELBAHÇE

ÇAMLIÇAYI

TARLA

1361

29

3.790,93

₺ 23.914,17

₺ 66.003,11

25.12.2025

14:45

59

15/90

GÜZELBAHÇE

YELKİ

2732

46/C

DÜKKAN

2145

8

51,57

₺ 33.600,00

₺ 92.736,00

25.12.2025

14:48

60

15/91

(ÖZEL ŞARTLI)

GÜZELBAHÇE

YELKİ

HACIHASANKUYUSU MEVKİİ

-

ARSA

2149

7

546,33 (Hissemize düşen 234,01)

₺ 15.000,00

₺ 41.400,00

25.12.2025

14:51

61

KARABAĞLAR 18

KARABAĞLAR

ARAP HASAN

ŞEHİT CEYSU CEYLAN

125 D/1

DÜKKAN

6800

1

10,00

₺ 8.887,00

₺ 24.528,12

25.12.2025

14:54

62

5/54

KARABAĞLAR

BAHRİYE ÜÇOK

9692 SOK.

-

AÇIK DEPO

41251

7

183,00

₺ 793,00

₺ 2.188,68

25.12.2025

14:57

63

KARABAĞLAR 35/1

(ÖZEL ŞARTLI )

KARABAĞLAR

BASIN SİTESİ

169 SOK.

16 KAT:3 D:5

MESKEN

6448

8

90,00

₺ 23.777,00

₺ 65.624,52

25.12.2025

15:00

64

KARABAĞLAR 2

(ÖZEL ŞARTLI)

KARABAĞLAR

BOZYAKA

5770 SOKAK

22/A

MESKEN

30838

33

64,00

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

25.12.2025

15:03

65

12/85

KARABURUN

MERKEZ

KARŞI MANASTIR

-

TARLA

805

37

1571,31

₺ 3.904,17

₺ 10.775,51

25.12.2025

15:06

66

10/95

KARŞIYAKA

ALAYBEY

1674 SOK.

8

TUVALET

212

191

28,00

₺ 2.000,00

₺ 5.520,00

25.12.2025

15:09

67

9/1-46

KARŞIYAKA

TERSANE

1671 SOK.

7/4 Z.D1

MESKEN

260

149

97,72

₺ 23.500,00

₺ 64.860,00

25.12.2025

15:12

68

K.YAKA 3/4

KARŞIYAKA

TERSANE

1672 SOK.

NO:28 D:4

MESKEN

308

3

93,00

₺ 21.500,00

₺ 59.340,00

25.12.2025

15:15

69

16/38

KEMALPAŞA

ARMUTLU HÜRRİYET

KAZIM DİRİK

14

ARSA

391

22

42,00

₺ 1.000,00

₺ 2.760,00

25.12.2025

15:18

70

16/39

KEMALPAŞA

ARMUTLU İSTİKLAL

KURTULUŞ

18

ARSA

388

17

64,00

₺ 600,00

₺ 1.656,00

25.12.2025

15:21

71

16/19

KEMALPAŞA

BAĞYURDU

KÖY İÇİ SK.

40

DÜKKAN VE DEPO

568

12

72,00

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

25.12.2025

15:24

72

16/23

KEMALPAŞA

BAĞYURDU

KEMAL ATATÜRK

KÖY İÇİ SOK.

1/A

DÜKKAN

491

2

23,00

₺ 2.000,00

₺ 5.520,00

25.12.2025

15:27

73

16/53

KEMALPAŞA

BAĞYURDU

(KAZIMPAŞA)

YAKA

ZEYTİNLİK

571

21

4090,23

₺ 3.937,50

₺ 10.867,50

25.12.2025

15:30

74

16/16

KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR

ÇELEBİYAKA

-

ZEYTİNLİK

562

21

3383,88

₺ 3.000,00

₺ 8.280,00

25.12.2025

15:33

75

13/100

(ÖZEL ŞARTLI)

KEMALPAŞA

YUKARI

KİRAZLI

30/1.1

MESKEN

247

17

127,00

₺ 25.000,00

₺ 69.000,00

25.12.2025

15:36

76

13/101

(ÖZEL ŞARTLI)

KEMALPAŞA

YUKARI

KİRAZLI

30/3 KAT:2

MESKEN

247

17

127,00

₺ 25.000,00

₺ 69.000,00

25.12.2025

15:39

77

KONAK 51

KONAK

2.AZİZİYE

731/10

-

ARSA AÇIK DEPO

36468

24

289,00

₺ 4.000,00

₺ 11.040,00

25.12.2025

15:42

78

KONAK 10

KONAK

2.SÜLEYMANİYE

EŞREFPAŞA

802-803

BÜRO

7120

11

100,00

₺ 10.000,00

₺ 27.600,00

25.12.2025

15:45

79

KONAK 12

(ÖZEL ŞARTLI)

KONAK

ALSANCAK

1469 SOK.

94/4

MESKEN

1265

25

60,00

₺ 14.000,00

₺ 38.640,00

25.12.2025

15:48

80

7/1-88

KONAK

ESNAFŞEYH

850 SOK.

KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI

56/108

DÜKKAN

186

14

24,38

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

25.12.2025

15:51

81

7/1-93

KONAK

ESNAFŞEYH

850 SOK.

KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI

56/204

DÜKKAN

186

14

15,64

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

25.12.2025

15:54

82

7/1-96

KONAK

ESNAFŞEYH

850 SOK.

KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI

56/211

DÜKKAN

186

14

8,60

₺ 2.500,00

₺ 6.900,00

25.12.2025

15:57

83

M/131

KONAK

FEVZİPAŞA

846 SOK.

KATİPZADE VAKIF İŞ HANI

51/405

BÜRO

178

94

19,00

₺ 3.000,00

₺ 8.280,00

25.12.2025

16:00

84

KONAK 16

KONAK

GÖZTEPE

İNÖNÜ CADDESİ- GÖK APT.

382/2

MESKEN

6429

29

110,00

₺ 18.000,00

₺ 49.680,00

25.12.2025

16:03

85

1/103

(ÖZEL ŞARTLI)

KONAK

GÜNEŞLİ

SABİT BEY CAMİ

6

CAMİ TUVALETİ

6902

1

20,00

₺ 154,00

₺ 425,04

25.12.2025

16:06

86

KONAK 19

(ÖZEL ŞARTLI)

KONAK

GÜNEŞLİ

529 SOK.EMEK APARTMANI

8 KAT:5 DAİRE:20

MESKEN

6884

47

100,00

₺ 20.000,00

₺ 55.200,00

25.12.2025

16:09

87

4/40

KONAK

İMARİYE

(KADİFEKALE)

998 SOK.

HAVA ŞEHİTLERİ CAMİ

3/1-A

CAMİ TUVALETİ

1660

6

44,00

₺ 100,00

₺ 276,00

25.12.2025

16:12

88

5/70

KONAK

KUBİLAY

981 SOK.

2

DÜKKAN VE DEPO

1577

20

8,00

₺ 750,00

₺ 2.070,00

25.12.2025

16:15

89

7/1-103

KONAK

MEMDUHİYE

782 SOK.

-

ARSA/DEPO

431

6

36,00

₺ 100,00

₺ 276,00

25.12.2025

16:18

90

KONAK 39

(ÖZEL ŞARTLI)

KONAK

PAZARYERİ

TARIK SARI

51

MESKEN

1546

23

77,00

₺ 7.309,00

₺ 20.172,84

25.12.2025

16:21

91

1/68

KONAK

YILDIZ

441 SOK.

11

AÇIK DEPO

125

9

70,00

₺ 1.586,00

₺ 4.377,36

25.12.2025

16:24

92

6/8

KONAK

ŞEYH

MUMYAKMAZ HACI VELİ CAMİ

2

TUVALET

1540

26

15,00

₺ 3.000,00

₺ 8.280,00

25.12.2025

16:27

93

MENDERES 5

MENDERES

MENDERES(CUMA OVASI)

TARLA VE ZEYTİNLİK

2068

15

23680,97

₺ 12.710,00

₺ 35.079,60

25.12.2025

16:30

94

24/102

(ÖZEL ŞARTLI)

ÖDEMİŞ

ADAGÜME

ÇİMLİK

ZEYTİNLİK

2830

3480,00

₺ 1.208,34

₺ 3.335,02

25.12.2025

16:33

95

21/11

(ÖZEL ŞARTLI)

ÖDEMİŞ

AKINCILAR

GEÇİT SOK.

6

DÜKKAN

202

2

10,00

₺ 4.000,00

₺ 11.040,00

25.12.2025

16:36

96

22/29

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

241

31

1647,79

₺ 1.587,50

₺ 4.381,50

25.12.2025

16:39

97

24/1

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

242-241-372

6-113-44-37-26-38

1607,53

₺ 951,25

₺ 2.625,45

25.12.2025

16:42

98

22/66

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

ÇALTI DEĞİRMENİ

MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

242

7

1015,42

₺ 800,00

₺ 2.208,00

25.12.2025

16:45

99

24/5

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

EĞREK CİVARI

-

BAHÇE

MEYVE FİDANLIĞI

389

5

839,69

₺ 800,00

₺ 2.208,00

26.12.2025

10:00

100

23/66

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

KALE MAH

MERKEZ CAMİİ ALTI

53/C

DÜKKAN

417

7

16,11

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

26.12.2025

10:03

101

21/83

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

KOCA KIR

-

ZEYTİNLİK

368

14

2773,27

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

26.12.2025

10:06

102

22/77

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

NARLIK

-

ZEYTİNLİK

371

1

1581,11

₺ 1.000,00

₺ 2.760,00

26.12.2025

10:09

103

23/59

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

240

5

2489,43

₺ 1.190,00

₺ 3.284,40

26.12.2025

10:12

104

21/73

ÖDEMİŞ

BİRGİ

DÜDÜKÇÜ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

127

13

11403,69

₺ 4.800,00

₺ 13.248,00

26.12.2025

10:15

105

24/2-2

ÖDEMİŞ

BİRGİ

-

ARSA-AÇIK DEPO-TARLA

116

1

4297,93

₺ 4.200,00

₺ 11.592,00

26.12.2025

10:18

106

24/2-3

ÖDEMİŞ

BİRGİ

-

ARSA-AÇIK DEPO-TARLA

117

1

4874,40

₺ 4.200,00

₺ 11.592,00

26.12.2025

10:21

107

24/2-4

ÖDEMİŞ

BİRGİ

-

ARSA-AÇIK DEPO-TARLA

118

1

3079,30

₺ 3.200,00

₺ 8.832,00

26.12.2025

10:24

108

24/2-6

ÖDEMİŞ

BİRGİ

KOKARLIMAN MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK VE TARLA

131

2

3481,10

₺ 2.500,00

₺ 6.900,00

26.12.2025

10:27

109

21/86

ÖDEMİŞ

BİRGİ

PAPAZ DERESİ MEVKİİ

ZEYTİNLİK

174

13

5120,00

₺ 2.000,00

₺ 5.520,00

26.12.2025

10:30

110

21/96

ÖDEMİŞ

BUCAK

YENİ MEZARLIK KÖY İÇİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

99-270-84-187-66-96

19051,00

₺ 5.200,00

₺ 14.352,00

26.12.2025

10:33

111

21/43- 24/24

ÖDEMİŞ

GÖLCÜK

KIRBAĞLAR

-

ZEYTİNLİK

460

31

7521,16

₺ 2.200,00

₺ 6.072,00

26.12.2025

10:36

112

24/79-1

ÖDEMİŞ

GÖLCÜK

KÖY CİVARI

ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN

530

18

3642,27

₺ 4.458,34

₺ 12.305,02

26.12.2025

10:39

113

24/86

ÖDEMİŞ

GÖLCÜK

OLUKBAŞI

-

ZEYTİNLİK

455

3

3909,77

₺ 1.700,00

₺ 4.692,00

26.12.2025

10:42

114

24/85

ÖDEMİŞ

GÖLCÜK

OLUKBAŞI

ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN

455

25

5308,29

₺ 4.000,00

₺ 11.040,00

26.12.2025

10:45

115

20/1-83

ÖDEMİŞ

IŞIK

KÖYCİVARI MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

125

11140,00

₺ 4.400,00

₺ 12.144,00

26.12.2025

10:48

116

21/35

(ÖZEL ŞARTLI)

ÖDEMİŞ

KARADOĞAN

BALYERİ

-

ZEYTİNLİK

281

5700,00

₺ 2.500,00

₺ 6.900,00

26.12.2025

10:51

117

23/63

ÖDEMİŞ

KUTLUBEYLER

BAŞPINAR MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

159

3600,00

₺ 1.600,00

₺ 4.416,00

26.12.2025

10:54

118

21/4

ÖDEMİŞ

MEŞRUTİYET

İSMET PAŞA CADDESİ HÜRRİYET MEYDANI

46/1

DÜKKAN

195

4

16,00

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

26.12.2025

10:57

119

21/9

ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN

PEYNİR PAZARI

25

DÜKKAN

92

86

12,00

₺ 700,00

₺ 1.932,00

26.12.2025

11:00

120

24/7

ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN

PEYNİR PAZARI

27

DÜKKAN

92

84

12,00

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

26.12.2025

11:03

121

21/44

(ÖZEL ŞARTLI)

ÖDEMİŞ

MURSALLI

ANACIK ÇEŞMESİ

-

ZEYTİNLİK

205

17900,00

₺ 6.000,00

₺ 16.560,00

26.12.2025

11:06

122

24/91

ÖDEMİŞ

MURSALLI

KÖY CİVARI

-

ZEYTİNLİK

150

11690,00

₺ 4.800,00

₺ 13.248,00

26.12.2025

11:09

123

24/97

(ÖZEL ŞARTLI)

ÖDEMİŞ

SEKİKÖY

KÖY CİVARI

-

ZEYTİNLİK

737-812-863

20980

₺ 6.000,00

₺ 16.560,00

26.12.2025

11:12

124

24/96

ÖDEMİŞ

SEKİKÖY

KÖY CİVARI

-

ZEYTİNLİK

639

5540,00

₺ 2.400,00

₺ 6.624,00

26.12.2025

11:15

125

21/93

ÖDEMİŞ

ÜÇKONAK

OVABAĞLAR

ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN

40

2000,00

₺ 1.250,00

₺ 3.450,00

26.12.2025

11:18

126

23/60

(ÖZEL ŞARTLI)

ÖDEMİŞ

ÜÇKONAK

TEKKESEMİT

ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN

399

1833,00

₺ 250,00

₺ 690,00

26.12.2025

11:21

127

24/55

ÖDEMİŞ

YENİKÖY

HACI EMİR ÇEŞMESİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

656

13440,00

₺ 4.500,00

₺ 12.420,00

26.12.2025

11:24

128

20/1-82

ÖDEMİŞ

YENİKÖY

HACI EMİR ÇEŞMESİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

658

13940,00

₺ 4.800,00

₺ 13.248,00

26.12.2025

11:27

129

20/1-89

ÖDEMİŞ

YUSUFDERE

SÖMELİK BÜLBÜL DERESİ MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

27

3340,00

₺ 1.600,00

₺ 4.416,00

26.12.2025

11:30

130

20/1-91

ÖDEMİŞ

YUSUFDERE

TOPRAKLIK MEVKİİ

-

ZEYTİNLİK

499

17240,00

₺ 7.500,00

₺ 20.700,00

26.12.2025

11:33

131

22/101

ÖDEMİŞ

BEYAZITLAR

KÖY CİVARI

-

ZEYTİN VE MEYVE BAHÇESİ

180

3800,00

₺ 14.650,00

₺ 40.434,00

26.12.2025

11:36

132

15/103

(ÖZEL ŞARTLI )

SEFERİHİSAR

SIĞACIK

131 SK.SIĞACIK CAMİ

4

TUVALET

4063

2

15,00

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

26.12.2025

11:39

133

15/46

SEFERİHİSAR

TURABİYE

MANASTIR YAKASI

-

ZEYTİNLİK

3806

138

12730,18

₺ 2.500,00

₺ 6.900,00

26.12.2025

11:42

134

SEFERİHİSAR 1

(ÖZEL ŞARTLI)

SEFERİHİSAR

TURABİYE

NECAT HEPKON

NO: 29

D:1-2

MESKEN-BÜRO

3118

26

174,00

₺ 20.000,00

₺ 55.200,00

26.12.2025

11:45

135

SEFERİHİSAR 1/1

(ÖZEL ŞARTLI)

SEFERİHİSAR

TURABİYE

NECAT HEPKON

NO: 29

D:3-4

MESKEN-BÜRO

3118

26

174,00

₺ 30.000,00

₺ 82.800,00

26.12.2025

11:48

136

SEFERİHİSAR 1/2

(ÖZEL ŞARTLI)

SEFERİHİSAR

TURABİYE

NECAT HEPKON

NO: 29

D:5-6

MESKEN-BÜRO

3118

26

174,00

₺ 30.000,00

₺ 82.800,00

26.12.2025

11:51

137

SEFERİHİSAR 1/3

(ÖZEL ŞARTLI)

SEFERİHİSAR

TURABİYE

NECAT HEPKON

NO: 29

D:7-8

MESKEN-BÜRO

3118

26

174,00

₺ 20.000,00

₺ 55.200,00

26.12.2025

11:54

138

15/25

SEFERİHİSAR

ULAMIŞ

İMAMDERESİ MÜEZZİN KAVAĞI

-

ZEYTİNLİK

307

261

8323,33

₺ 3.500,00

₺ 9.660,00

26.12.2025

11:57

139

15/38

SEFERİHİSAR

ULAMIŞ

İMAMDERESİ MÜEZZİN KAVAĞI

-

ZEYTİNLİK

307

125

19321,11

₺ 13.473,92

₺ 37.188,02

26.12.2025

12:00

140

13/33

SELÇUK

İSABEY

NO:36/4 İSA BEY CAMİİ

36/4

DÜKKAN

266

1

5,29

₺ 6.000,00

₺ 16.560,00

26.12.2025

14:00

141

13/32-33

SELÇUK

İSABEY

NO:36/3 İSA BEY CAMİİ

36/3

DÜKKAN

266

1

5,29

₺ 6.000,00

₺ 16.560,00

26.12.2025

14:03

142

18/54-12

TİRE

BOYNUYOĞUN

ALİBABA

-

ZEYTİNLİK

157

43

18040,00

₺ 6.400,00

₺ 17.664,00

26.12.2025

14:06

143

18/54-15

TİRE

BOYNUYOĞUN

ALİBABA

-

ZEYTİNLİK

156

1

6064,29

₺ 3.770,00

₺ 10.405,20

26.12.2025

14:09

144

20/41

TİRE

BOYNUYOĞUN

ALİBABA

-

ZEYTİNLİK

157

48

866,29

₺ 1.200,00

₺ 3.312,00

26.12.2025

14:12

145

20/1-59

TİRE

CUMHURİYET

MELİSA

NO:4

K:3 D:8

MESKEN

1463

5

138,00

₺ 20.500,00

₺ 56.580,00

26.12.2025

14:15

146

18/54-11

TİRE

ÇİNİYERİ

-

-

ZEYTİNLİK

194

18

4943,18

₺ 4.359,09

₺ 12.031,09

26.12.2025

14:18

147

19/9

TİRE

İPEKÇİLER

PAŞAYERİ

-

TARLA

613

20

9332,86

₺ 4.400,00

₺ 12.144,00

26.12.2025

14:21

148

20/64

TİRE

KARACAALİ

ÖKSÜRÜK

ZEYTİNLİK

771-505-772-790

1-4-12-2

12305,68

₺ 5.600,00

₺ 15.456,00

26.12.2025

14:24

149

20/38

TİRE

KARACAALİ

TİLKİLİ DERE

-

ZEYTİNLİK

775

16

2054,24

₺ 2.461,87

₺ 6.794,77

26.12.2025

14:27

150

20/99

TİRE

KİRELİ

HASBAŞLAR

-

TARLA

107

48

46668,08

₺ 29.541,20

₺ 81.533,72

26.12.2025

14:30

151

20/48

TİRE

KİRELİ

SÜPÜRGELİ

-

TARLA

113

22

1975,92

₺ 750,00

₺ 2.070,00

26.12.2025

14:33

152

18/54-17

TİRE

PEŞREFLİ

HİSARLIK

-

ZEYTİNLİK

116

5

8718,49

₺ 5.600,00

₺ 15.456,00

26.12.2025

14:36

153

20/105

TİRE

TURAN

ÇAĞLA

B BLOK NO:12/1 D:2

MESKEN

1134

11

133,00

₺ 19.500,00

₺ 53.820,00

26.12.2025

14:39

154

20/118

TİRE

TURAN

GAMZE

NO:6/1

D:1

MESKEN

1149

8

136,00

₺ 19.500,00

₺ 53.820,00

26.12.2025

14:42

155

19/17

TİRE

YENİ

-

26

DÜKKAN

75

28

13,00

₺ 6.341,00

₺ 17.501,16

26.12.2025

14:45

156

20/97

TİRE

YENİ

YENİ MAHALLE

-

TUVALET

1021

5

44,00

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

26.12.2025

14:48

157

13/71

TORBALI

ÇAYBAŞI

KONAKLAR

TARLA

924

7600,00

₺ 3.600,00

₺ 9.936,00

26.12.2025

14:51

158

TORBALI 9

TORBALI

ORTAKÖY

ZEYTİNLİK

175

22

20736,62

₺ 20.000,00

₺ 55.200,00

26.12.2025

14:54

159

13/13

URLA

BİRGİ

KARAKUYU

TARLA

164

25

1045,49

₺ 4.760,00

₺ 13.137,60

26.12.2025

14:57

160

29/33

AKHİSAR

HASHOCA

GÜLRUH CAMİ 128 SOK.

-

TUVALET

171

1

80,00

₺ 4.500,00

₺ 12.420,00

26.12.2025

15:00

161

29/36

AKHİSAR

PAŞA

HERGELEN CAMİ 26-34 SOK.

-

TUVALET

136

1

10,00

₺ 250,00

₺ 690,00

26.12.2025

15:03

162

M-AKHİSAR 4

AKHİSAR

ZEYTİNLİOVA KÖYÜ

KÖYİÇİ

-

DÜKKAN

206

12,00

₺ 400,00

₺ 1.104,00

26.12.2025

15:06

163

29/32

(ÖZEL ŞARTLI)

AKHİSAR

ZEYTİNLİOVA KÖYÜ

KURTULUŞ CAD (KÖYİÇİ)

83

DEPO

535

50,00

₺ 1.000,00

₺ 2.760,00

26.12.2025

15:09

164

28/5

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

152\B19

DÜKKAN

223

1

13,27

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:12

165

28/6

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN)

152\B18

DÜKKAN

223

1

12,66

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:15

166

28/8

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

152\B16

DÜKKAN

223

1

15,67

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:18

167

28/12

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

152\B12

DÜKKAN

223

1

15,34

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:21

168

28/13

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

152\B11

DÜKKAN

223

1

14,07

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:24

169

28/15

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

103/B09

DÜKKAN

223

1

15

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:27

170

28/16

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

ABDİLTURAN (KURŞUNLU HAN)

103/B08

DÜKKAN

223

1

14,34

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:30

171

28/17

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

103/B07

DÜKKAN

223

1

15,45

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:33

172

28/18

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

ABDİLTURAN (KURŞUNLU HAN)

103/B06

DÜKKAN

223

1

16,15

₺ 7.000,00

₺ 19.320,00

26.12.2025

15:36

173

28/19

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

103/B05

DÜKKAN

223

1

19,58

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

26.12.2025

15:39

174

28/20

(ÖZEL ŞARTLI)

ALAŞEHİR

SOĞUKSU

SÜMER ORAL

(KURŞUNLU HAN)

103/B04-B03

DÜKKAN

223

1

14,75

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

26.12.2025

15:42

175

29/52

DEMİRCİ

CAMİ ATİK

FERAH YAKUP ÇELEBİ CAMİ

-

TUVALET

192

15

31,15

₺ 200,00

₺ 552,00

26.12.2025

15:45

176

DEMİRCİ 3

DEMİRCİ

PAZAR

ORTA SOK.

22/A

BİNA

93

22

174,90

₺ 15.000,00

₺ 41.400,00

26.12.2025

15:48

177

29/80

KIRKAĞAÇ

KARAALİ

1 SOK.

-

ARSA

284

21

264

₺ 150,00

₺ 414,00

26.12.2025

15:51

178

29/60

KULA

EMRE

YAREN

-

TARLA

116

39-40-41

13924,43

₺ 2.400,00

₺ 6.624,00

26.12.2025

15:54

179

29/81

SALİHLİ

CAFERBEY

932 SOK.

-

ARSA

3068

1

1816

₺ 1.000,00

₺ 2.760,00

26.12.2025

15:57

180

SALİHLİ 1

(ÖZEL ŞARTLI)

SALİHLİ

İĞDECİK

DAĞ

-

PALAMUTLUK

141

8

45436,94

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

26.12.2025

16:00

181

SALİHLİ 2

SALİHLİ

İĞDECİK

DAĞ

-

TARLA

141

206

2626,53

₺ 812,94

₺ 2.243,72

26.12.2025

16:03

182

29/64

SALİHLİ

KOCAÇEŞME

BELEDİYE (37 SOKAK)

4/A

TUVALET

4261

2

30,00

₺ 5.035,00

₺ 13.896,60

26.12.2025

16:06

183

SARUHANLI 16

(ÖZEL ŞARTLI)

SARUHANLI

BÜYÜKBELEN

DEREALAN

-

ZEYTİNLİK

181

275

25245,76 (Hissemize Düşen 12622,88)

₺ 8.800,00

₺ 24.288,00

26.12.2025

16:09

184

29/71 (ÖZEL ŞARTLI)

SOMA

CUMA

HAL (SEBZECİLER SOK)

2

DEPO

208

2

13,00

₺ 400,00

₺ 1.104,00

26.12.2025

16:12

185

29/6 (ÖZEL ŞARTLI)

SOMA

CUMA

HAL (SEBZECİLER SOK)

2

DEPO

208

1

17,00

₺ 510,00

₺ 1.407,60

26.12.2025

16:15

186

29/7

(ÖZEL ŞARTLI)

SOMA

CUMA

HAL (SEBZECİLER SOK)

2

DEPO

208

3

34,00

₺ 1.050,00

₺ 2.898,00

26.12.2025

16:18

187

29/8

(ÖZEL ŞARTLI)

SOMA

CUMA

HAL (SEBZECİLER SOK)

2

DEPO

208

4

49,00

₺ 1.500,00

₺ 4.140,00

26.12.2025

16:21

188

29/9 (ÖZEL ŞARTLI)

SOMA

CUMA

HAL (SEBZECİLER SOK)

2

DEPO

208

5

45,00

₺ 1.350,00

₺ 3.726,00

26.12.2025

16:24

189

29/10 (ÖZEL ŞARTLI)

SOMA

CUMA

HAL (SEBZECİLER SOK)

2

MESKEN

208

5

45,00

₺ 1.350,00

₺ 3.726,00

26.12.2025

16:27

190

27/26

ŞEHZADELER

1.ANAFARTALAR

BELEDİYE

17/9 (ALİ AĞA APARTMANI)

MESKEN

411

26

95,00

₺ 18.000,00

₺ 49.680,00

26.12.2025

16:30

191

27/21

(ÖZEL ŞARTLI)

ŞEHZADELER

1.ANAFARTALAR

DERVİŞ ALİ APARTMANI 1605

1

KAT:6 DAİRE:15

MESKEN

406

6

74

₺ 11.000,00

₺ 30.360,00

26.12.2025

16:33

192

26/11

ŞEHZADELER

1.ANAFARTALAR

KONUK CADDESİ VAKIF İŞ HANI

509

BÜRO

416

7

25,00

₺ 6.000,00

₺ 16.560,00

26.12.2025

16:36

193

25/12

ŞEHZADELER

ATICI

BORSA

7/B

DÜKKAN

380

13

64,05

₺ 15.000,00

₺ 41.400,00

26.12.2025

16:39

194

28/28

TURGUTLU

ALTAY

HELVACILAR

19

DÜKKAN

540

12

15,37

₺ 5.000,00

₺ 13.800,00

26.12.2025

16:42

195

OK-4/1

(ÖZEL ŞARTLI)

BERGAMA

FATİH

ANAFARTALAR CAD.

32

OKUL - HALI SAHA

744

3

800,00

₺ 40.000,00

₺ 110.400,00

26.12.2025

16:45

SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2026 TARİHİNE KADARDIR. ( 51.sıradaki taşınmaz hariç.)

1- Yukarıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık veya yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 25-26.12.2025 Perşembe ve Cuma günlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, 06.01.2026 Salı gününde pazarlık ihalesi ile kiraya verilecektir.

2- İhale edilen taşınmazların sözleşme bitiş süreleri hizalarında gösterilen tarihlere kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. Muhammen kira bedelleri üzerinden ihalede oluşacak kira bedeli ilk yıla ait olup, takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya TÜFE oranından az olmamak şartıyla emsal rayiçler dikkate alınarak arttırılacaktır.

3- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde İzmir ili, Konak ilçesi, Konak Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarı, No:4, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında (2. Kat Toplantı Salonu) yapılacaktır.

4- İhaleye son müracaat tarihi 24.12.2025 tarihi Çarşamba günü saat 16:00'a kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün mesuliyeti yoktur. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

• T.C. Vatandaşlık numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti),

• Adres beyanı (ikametgâh belgesi),

• Sabıka kaydı, (Sabıka var ise gerekçeli kararları)

• Başvuru formu,

• Geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

b) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

•Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

• İmza sirküleri /imza beyannamesi

• Ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi

• Faaliyet belgesi

• Adres beyanı

• Başvuru formu

• Geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

c) STK (Vakıf, Dernek, Koop vb.) olması halinde; yönetim yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres beyanı, başvuru formu, geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

d) ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; ortak girişim beyannamesi, başvuru formu, geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

e) İçeriğinde geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.

6- GEÇİCİ VE EK TEMİNAT HAKKINDA; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesindeki TR62 0021 0000 0001 7759 4000 01 no.lu hesabına nakden yatırılmış geçici ve ek teminatı gösterir alındı makbuzu veya dekontu (AKAR NO, ADA PARSEL VE İSTEKLİNİN ADININ ve T.C. NO/VERGİ NO BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.

7- BAŞVURU FORMU HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne ve taşınmaz hakkında gerekli tüm bilgileri edindiğine ve kabul ettiğine dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinden alınabilir.)

8- İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

9- İsteklinin yukarıda (8) maddede yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi tespit edildiği takdirde feshedilerek geçici ve ek teminatı İdarece gelir kaydedilir.

10- İlana yazılmayan bilgiler; işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

11- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek veya tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece gelir kaydedilir. Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.

12- İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilir. Sözleşmeden sonra kiracı, taşınmazda bulunan muhdesat ve dikili şeylerin yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalamak zorundadır.

13- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmaz.

14- Vakıf taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar kiracı tarafından karşılanacak ve yapılacak her türlü masraf vakfa terk ve teberrü edilmiş sayılacaktır. Taşınmazda sonradan yapılacak her türlü değişiklik için İdareden ve gerekiyorsa diğer ilgili kurum-kuruluşlardan yazılı izin alınması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. İdaremizin talebi halinde kiracı; taşınmazı, masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur.

15- Kiracı, Elektrik ve Su aboneliğini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Ruhsat, elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapılıp tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

16- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır.

17- İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

18- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince Kira Stopajı ödemeyeceklerdir. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.

19- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, Kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

20- İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde)

21- Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda zirai tarım yapılmaz.

22- Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.

23- Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. (Yapılabilecek işlemler için İdareden izin alınması ve bilgi verilmesi zorunludur.) İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

24. Listenin 2.sırasında yer alan zeytinlik vasıflı taşınmaz mahsulü ile birlikte kiralanacaktır. (18/52-9)

25. Listenin 26. sırasında yer alan taşınmazın mutfağı ve banyosu onarıma ihtiyaç duymaktadır. (11/49)

26. Listenin 27. sırasında yer alan taşınmazın demirbaşlarının onarıma ihtiyacı vardır ve bu onarım kiralayan tarafından yapılacaktır. (Bayraklı 3/1)

27. Listenin 29. sırasında yer alan taşınmazın toplam alanı 8.733,07 m² olup kullanım alanı 2000,00 m²'dir. (13/79)

28. Listenin 37. sırasında yer alan bulunan taşınmazın imar uygulaması devam etmektedir ve parselasyon planı ile ilgili davası bulunmakta ve devam etmekte olup tapu tescili tamamlandığında kullanım alanı değişebilecektir. (11/37)

29. Listenin 38. sırasında yer alan taşınmazın tavan kısmından su almakta olduğu tespit edilmiş olup, tadilat ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli onarımlar kiralayan tarafından yaptırılacaktır. (6/4)

30. Listenin 45. sırasında yer alan taşınmazın onarıma ihtiyacı vardır. (ÇİĞLİ/4)

31. Listenin 47. sırasında yer alan taşınmaz için elektrik aboneliği İdaremiz tarafından alınmış olup, kiralayan sözleşme imzalandıktan sonra masrafları kendisine ait olmak üzere aboneliği üstüne alacaktır. (13/118)

32. Listenin 50. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde yangında zarar görerek kuruyan zeytin ağaçlarının kiracı tarafından kaldırılacak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir. (13/59)

33. Listenin 51.sırasında yer alan taşınmaz üzerindeki yapıların mevcut durumu ile ilgili tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kiracıya aittir. Kiracı, bu yapılar nedeniyle gelecekte doğabilecek her türlü belediye, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslar nezdindeki yükümlülükleri, idari para cezaları, yıkım kararları, mahkeme süreçleri ve benzeri her türlü yaptırımı peşinen kabul eder ve üstlenir. Son olarak yapılacak sözleşme 3 yıllık olup 2026 yılı sonuna kadar olan tutar peşin alınacaktır. Bu şartname hükümleri, kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, kiracı tarafından peşinen kabul edilir sayılır. (13/65)

34. Listenin 52. sırasında yer alan taşınmazın hisse oranı 1/3 olup, kullanım alanı 17.791,98 m²dir. (13/69)

35. Listenin 54. sırasında yer alan taşınmazlarda işgalci bulunmakta olup, tahliye işlemi tamamlandıktan sonra taşınmazlar teslim edilecektir. (15/110)

36. Listenin 57. sırasında yer alan taşınmazın mutfağı ve çatısı onarıma ihtiyaç duymaktadır. (Gaziemir 1)

37. Listenin 60. sırasında yer alan taşınmazda hisse oranı 1028/2400 olup, bu oran doğrultusunda kullanım alanı 234,01 m²dir. (15/91)

38. Listenin 63, 64, 75, 76, 90 ve 191. sıralarında yer alan taşınmazların tadilat ve onarıma ihtiyacı bulunmakta olup, onarımlar kiralayan tarafından yapılacaktır. (Karabağlar 35/1) (Karabağlar 2) (13/100) (13/101) (Konak 39) (27/21)

39. Listenin 79. sırasında yer alan taşınmazın içinde eski eşyalar bulunmakta olup, temizlik ve onarıma ihtiyaç vardır. (Konak 12)

40. Listenin 86. sırasında yer alan taşınmazda kombi ve petek bulunmamaktadır. (Konak 19)

41. Listenin 94. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde, 3. şahıslara ait onbeş adet zeytin ağacı bulunmaktadır. (24/102)

42. Listenin 95. sırasında yer alan taşınmazın çatısında onarım ihtiyacı vardır. (21/11)

43. Listenin 116.sırasında yer alan taşınmazda 3.şahıslara ait 7 adet zeytin ağacı vardır. (21/35)

44. Listenin 121. sırasında yer alan taşınmazda 3. şahıslara ait zeytin ağaçları bulunmaktadır. (21/44)

45. Listenin 123.sırasında yer alan taşınmazın 737 ve 863 numaralı parsellerinde 3.şahıslara ait zeytin ağaçları bulunmaktadır. (24/97)

46. Listenin 126. sırasında yer alan taşınmaz üzerinde bulunan tüm zeytin ağaçları üçüncü şahıslara aittir. (23/60)

47. Listenin 85, 132, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sıralarında yer alan taşınmazlarda işgalciler bulunmaktadır. Tahliye işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilecek olup, sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazlar boş olarak teslim edilecektir. (1/103) (15/103) (29/32) (28/5) (28/6) (28/8) (28/12) (28/13) (28/15) (28/16) (28/17) (28/18) (28/19) (28/20)

48. Listenin 134, 135, 136 ve 137. sırasında yer alan taşınmazların elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ortaktır. Zemin kattaki dükkanın mal sahibi ile fatura ödemeleri ortak yapılacaktır. Asansör bulunmamaktadır. (Seferihisar 1) (Seferihisar 1/1) (Seferihisar 1/2) (Seferihisar 1/3)

49. Listenin 163.sırasında yer alan taşınmazın 50 m² tek odası kiraya verilebilecek, tamamı kiralanmayacaktır. (29/32)

50. Listenin 164,165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sıralarında yer alan taşınmazlar için başvurular, Bölge Müdürlüğümüzde kroki üzerinden yapılacaktır. (28/5) (28/6) (28/8) (28/12) (28/13) (28/15) (28/16) (28/17) (28/18) (28/19) (28/20)

51. Listenin 180. sırasında yer alan taşınmazın 1/2 hissesi İdaremize aittir. (Salihli 1)

52. Listenin 183. sırasında yer alan taşınmazın hisse oranı 1/2 olup, kullanım alanı 12.622,88 m²dir. (Saruhanlı 16)

53. Listenin 184, 185, 186, 187, 188 ve 189. sırasında yer alan taşınmazlarla alakalı olarak 208 ada 6 parselde bulunan taşınmaza restorasyon yapılacaktır. Bu nedenle önünde bulunan 208 ada 1,2,3,4,5 ve 7 nolu parsellerde ki taşınmazlar yıkılacaktır. (29/71) (29/6) (29/7) (29/8) (29/9) (29/10)

54. Listenin 195. sırasında yer alan taşınmazda halı saha girişi okul binası içerisinden sağlandığından dolayı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve mevcut olmayan soyunma odası, duş alanlarının ve tuvaletlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hafta içi gün içerisinde okulun kullanımda olan halı saha hafta içi 17.00-24.00 ve hafta sonu 08.00-24.00 saatleri arasında kiralayan tarafından kullanılabilecektir. Taşınmaza ait diğer şartlar hakkında başvuru esnasında bilgi verilecektir. (OK-4/1)

55. Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir veya incelenebilir: www.vgm.gov.tr/ihaleler

Detaylı bilgiye; (0232) 441 52 92 numaralı telefondan, (0232) 446 55 19 numaralı fakstan veya [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilir.

56. Bir ihale tamamlanmadan diğer ihaleye geçilmeyecektir. İhale Komisyonu, listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

57. İhale tarihinde isteklisi olmayan taşınmazlar, 15 gün süreyle aynı şartlarla pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. Bu taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup, www.vgm.gov.tr adresinden takip edilebilir.

58. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.
