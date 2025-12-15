|
İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR- MANİSA)
|
SIRA NO
|
AKAR NO
|
İLÇESİ
|
MAHALLESİ
|
CADDE/SOKAK/ MEVKİİ
|
KAPI NO
|
CİNSİ VE
KULLANIM ŞEKLİ
|
ADA
|
PARSEL
|
ALANI
(m²)
|
MUHAMMEN
BEDEL (TL/ AYLIK)
|
TEMİNAT
(Geçici ve Ek: %23)
|
TARİH
|
SAAT
|
1
|
17/78
|
BAYINDIR
|
CAMİ
|
KESTANE PAZARI SOK.
|
6
|
AÇIK DEPO
|
16
|
12
|
16,00
|
₺ 793,00
|
₺ 2.188,68
|
25.12.2025
|
10:00
|
2
|
18/52-9
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BAYINDIR
|
ÇENİKLER
|
KIZILTEPEÇEVRESİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
119-120-121-122
|
1-1-17-1376
|
93525,74
|
₺ 25.361,67
|
₺ 69.998,21
|
25.12.2025
|
10:03
|
3
|
17/9-1
|
BAYINDIR
|
ÇENİKLER
|
TÜRKMEN
|
ZEYTİNLİK
|
108
|
88
|
1010,70
|
₺ 166,67
|
₺ 460,01
|
25.12.2025
|
10:06
|
4
|
17/9-2
|
BAYINDIR
|
ÇENİKLER
|
ZEYTİNLİK
|
108 - 119 - 122 - 123 - 156
|
(84-157-190-468-482-683) , (80-86), (310-345-768-935-964-1046-1100-1104-1146-1421-1453-1466-1493-1503), (60) , (271)
|
123126,57
|
₺ 20.606,34
|
₺ 56.873,50
|
25.12.2025
|
10:09
|
5
|
18/37
|
BAYINDIR
|
DEMİRCİLİK
|
OYUKDAĞİ
|
ZEYTİNLİK
|
428
|
6-53
|
6742,00
|
₺ 1.000,00
|
₺ 2.760,00
|
25.12.2025
|
10:12
|
6
|
18/59
|
BAYINDIR
|
ERGENLİ
|
DAMBALI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
117
|
917
|
60542,57
|
₺ 20.000,00
|
₺ 55.200,00
|
25.12.2025
|
10:15
|
7
|
17/103
|
BAYINDIR
|
ERGENLİ
|
DELİKTEPE
|
ZEYTİNLİK
|
117
|
1211
|
7470,00
|
₺ 2.000,00
|
₺ 5.520,00
|
25.12.2025
|
10:18
|
8
|
18/70-1
|
BAYINDIR
|
HACIİBRAHİM
|
AHMETLİDERESİ
|
ZEYTİNLİK
|
435
|
14
|
3499,00
|
₺ 2.500,00
|
₺ 6.900,00
|
25.12.2025
|
10:21
|
9
|
18/49
|
BAYINDIR
|
HACIİBRAHİM
|
MERSİNLİ DERE
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
572
|
147-13-21-61
|
9025,85
|
₺ 1.682,92
|
₺ 4.644,86
|
25.12.2025
|
10:24
|
10
|
18/32-31
|
BAYINDIR
|
HATAY
|
GÖMEÇLİ-PARSEL
|
ZEYTİNLİK
|
331-332
|
23-5
|
1995,00
|
₺ 83,34
|
₺ 230,02
|
25.12.2025
|
10:27
|
11
|
18/79
|
BAYINDIR
|
KABAAĞAÇ
|
KIRKILAT
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
144
|
111
|
1405,49
|
₺ 792,59
|
₺ 2.187,55
|
25.12.2025
|
10:30
|
12
|
18/73
|
BAYINDIR
|
KABAAĞAÇ
|
KÖYKARŞISI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
151
|
9
|
3594,49
|
₺ 1.347,42
|
₺ 3.718,88
|
25.12.2025
|
10:33
|
13
|
18/82
|
BAYINDIR
|
KABAAĞAÇ
|
MADRAN
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
136
|
76
|
2005,73
|
₺ 1.188,84
|
₺ 3.281,20
|
25.12.2025
|
10:36
|
14
|
18/83
|
BAYINDIR
|
KABAAĞAÇ
|
MADRAN
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
136
|
61
|
1828,23
|
₺ 976,50
|
₺ 2.695,14
|
25.12.2025
|
10:39
|
15
|
18/73-1
|
BAYINDIR
|
KARAHALLİ
|
AHMETLİ
|
ZEYTİNLİK
|
101
|
669
|
683,25
|
₺ 83,34
|
₺ 230,02
|
25.12.2025
|
10:42
|
16
|
18/19-1
|
BAYINDIR
|
KARAHALLİ
|
AHMETLİ-SEPETTIMARI
|
ZEYTİNLİK-115 ADA 129 PARSEL ZEYTİNLİK VE SERACILIK FAALİYETİ
|
101-115
|
(645)
(121-123-129-214)
|
3015,75
|
₺ 333,34
|
₺ 920,02
|
25.12.2025
|
10:45
|
17
|
17/24
|
BAYINDIR
|
KARAPINAR
|
KURŞUN TAŞI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
101
|
603-593-174-124-504-511-771
|
28001,97
|
₺ 6.800,00
|
₺ 18.768,00
|
25.12.2025
|
10:48
|
18
|
17/11-1
|
BAYINDIR
|
PINARLI
|
MALAŞCİVARI
|
ZEYTİNLİK
|
102
|
421
|
1917,77
|
₺ 416,67
|
₺ 1.150,01
|
25.12.2025
|
10:51
|
19
|
18/9
|
BAYINDIR
|
YUSUFLU
|
HATİPDAĞI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
101
|
1040
|
19904,07
|
₺ 6.160,00
|
₺ 17.001,60
|
25.12.2025
|
10:54
|
20
|
18/52-6
|
BAYINDIR
|
YUSUFLU
|
KEMER
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
139-140-136-101
|
1-1-17-628
|
55721,02
|
₺ 39.021,92
|
₺ 107.700,50
|
25.12.2025
|
10:57
|
21
|
18/62
|
BAYINDIR
|
ZEYTİNOVA
|
ÇEŞME VAKFI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
198
|
31
|
13170,94
|
₺ 16.096,75
|
₺ 44.427,03
|
25.12.2025
|
11:00
|
22
|
18/15
|
BAYINDIR
|
ZEYTİNOVA
|
GÜRLÜSU KIZILTEPE
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
113
|
316-74
|
7059,96
|
₺ 1.100,00
|
₺ 3.036,00
|
25.12.2025
|
11:03
|
23
|
BAYRAKLI 2/23
|
BAYRAKLI
|
ÇAY
|
2108/1
|
2
|
DÜKKAN
|
34165
|
1
|
51
|
₺ 29.570,00
|
₺ 81.613,20
|
25.12.2025
|
11:06
|
24
|
BAYRAKLI 2/15
|
BAYRAKLI
|
ÇAY
|
ŞEHİT HAKAN UYSAL
|
166/6
|
DÜKKAN
|
34165
|
1
|
23,93
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
25.12.2025
|
11:09
|
25
|
BAYRAKLI 2/16
|
BAYRAKLI
|
ÇAY
|
ŞEHİT HAKAN UYSAL
|
166/P04
|
DÜKKAN
|
34165
|
1
|
35,28
|
₺ 34.000,00
|
₺ 93.840,00
|
25.12.2025
|
11:12
|
26
|
11/49
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BAYRAKLI
|
MANSUROĞLU
|
ANKARA CD. AKDOĞAN 1 APT
|
143/19
|
MESKEN
|
23
|
289
|
131,00
|
₺ 26.000,00
|
₺ 71.760,00
|
25.12.2025
|
11:15
|
27
|
BAYRAKLI 3/1
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BAYRAKLI
|
OSMANGAZİ
|
YAVUZ
|
253 K:3 D:3
|
MESKEN
|
573
|
260
|
96,00
|
₺ 25.000,00
|
₺ 69.000,00
|
25.12.2025
|
11:18
|
28
|
15/82
|
BERGAMA
|
AYVATLAR
|
GEDİK
|
FISTIKLIK
|
121-122
|
(14,15) - (9)
|
15200,00
|
₺ 1.750,00
|
₺ 4.830,00
|
25.12.2025
|
11:21
|
29
|
13/79
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BERGAMA
|
ERTUĞRUL
|
BÖBLİNGEN
|
ARSA-AÇIK DEPO-OTOPARK-OTO YIKAMA
|
743
|
2
|
2000,00
|
₺ 30.000,00
|
₺ 82.800,00
|
25.12.2025
|
11:24
|
30
|
14/62
|
BERGAMA
|
GAZİOSMANPAŞA
|
ARSA-AÇIK DEPO-ARAÇ PARK YERİ
|
734
|
3
|
215,00
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
25.12.2025
|
11:27
|
31
|
14/84
|
BERGAMA
|
GÖBELLER
|
SARPLIK- HALİÇ-ÇAĞLAN HİSARBAŞI
|
-
|
FISTIKLIK
|
109-116
|
(20,90) - (32)
|
43819,40
|
₺ 4.000,00
|
₺ 11.040,00
|
25.12.2025
|
11:30
|
32
|
14/103
|
BERGAMA
|
KURTULUŞ
|
-
|
ARSA
|
1288
|
1-2-3-4-17-18
|
2032,00
|
₺ 4.800,00
|
₺ 13.248,00
|
25.12.2025
|
11:33
|
33
|
15/85
|
BERGAMA
|
SAĞANCI
|
YASSI TEPE
|
ZEYTİNLİK
|
144
|
16
|
1310,91
|
₺ 2.615,50
|
₺ 7.218,78
|
25.12.2025
|
11:36
|
34
|
13/89
|
BERGAMA
|
YUKARIBEY
|
ASMALI KAVAK
|
FISTIKLIK
|
101
|
172-415-313
|
14955,81
|
₺ 2.400,00
|
₺ 6.624,00
|
25.12.2025
|
11:39
|
35
|
11/115
|
BORNOVA
|
EGEMENLİK
|
OLUKBAŞI SOK.
|
-
|
OTO TAMİR-OTO YIKAMA YERİ
|
22840
|
1
|
385,14
|
₺ 20.000,00
|
₺ 55.200,00
|
25.12.2025
|
11:42
|
36
|
11/53
|
BORNOVA
|
ERZENE
|
11SK. YENİ KÜÇÜK CAMİ
|
4
|
TUVALET
|
165
|
28
|
20,00
|
₺ 616,00
|
₺ 1.700,16
|
25.12.2025
|
11:45
|
37
|
11/37
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BORNOVA
|
IŞIKLAR
|
OLUKBAŞI
|
-
|
ARSA-AÇIK DEPO
|
11117
|
13-16
|
3896,07
|
₺ 25.000,00
|
₺ 189.000,00
|
25.12.2025
|
11:48
|
38
|
6/4
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BORNOVA (KONAK)
|
KAZIM DİRİK (MERSİNLİ)
|
YILDIRIM BEYAZIT
|
51/C
|
DÜKKAN
|
8662
|
13
|
14,00
|
₺ 6.500,00
|
₺ 17.940,00
|
25.12.2025
|
11:51
|
39
|
6/12
|
BUCA
|
DUMLUPINAR (ADATEPE)
|
ÇAMLIK (ERDEM)
(YERLİ CAMİ)
|
37
|
TUVALET
|
87
|
8
|
57,00
|
₺ 2.462,00
|
₺ 6.795,12
|
25.12.2025
|
11:54
|
40
|
BUCA 1
|
BUCA
|
EFELER
|
354 SK NO:6
|
1
(ZEMİN KAT)
|
MESKEN
|
467
|
98
|
110,00
|
₺ 15.000,00
|
₺ 41.400,00
|
25.12.2025
|
11:57
|
41
|
7/2-84
|
BUCA
|
İNÖNÜ (EFELER)
|
MURADİYE CAMİ
|
-
|
CAMİİ TUVALETİ
|
110
|
1
|
34,00
|
₺ 205,00
|
₺ 565,80
|
25.12.2025
|
12:00
|
42
|
12/38
|
ÇEŞME
|
16 EYLÜL
|
3002
|
121
|
DÜKKAN
|
5358
|
1
|
64,47
|
₺ 54.860,00
|
₺ 151.413,60
|
25.12.2025
|
12:03
|
43
|
12/28-1
|
ÇEŞME
|
SAKARYA
|
MEMİŞ
|
108-109
|
DÜKKAN
|
5358
|
1
|
72,06
|
₺ 120.000,00
|
₺ 331.200,00
|
25.12.2025
|
14:00
|
44
|
12/42
|
ÇEŞME
|
SAKARYA
|
MEMİŞ
|
125
|
DÜKKAN
|
5358
|
1
|
37,71
|
₺ 18.000,00
|
₺ 49.680,00
|
25.12.2025
|
14:03
|
45
|
ÇİĞLİ/4
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÇİĞLİ
|
BÜYÜK ÇİĞLİ
|
8014 SOK.
|
7
|
MESKEN
|
41766
|
16
|
65,00
|
₺ 9.000,00
|
₺ 24.840,00
|
25.12.2025
|
14:06
|
46
|
13/60
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
ÇALMALI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
1471
|
51
|
15006,93
|
₺ 21.700,00
|
₺ 59.892,00
|
25.12.2025
|
14:09
|
47
|
13/118
(ÖZEL ŞARTLI)
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
İSLAM MEVKİİ
|
22
|
TUVALET
|
1619
|
5
|
30,00
|
₺ 2.000,00
|
₺ 5.520,00
|
25.12.2025
|
14:12
|
48
|
13/50
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
KAVANÇALI
|
TARLA
|
1673
|
34
|
65994,04
|
₺ 20.800,00
|
₺ 57.408,00
|
25.12.2025
|
14:15
|
49
|
13/53
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
KAVANÇALI
|
TARLA
|
1667
|
21
|
59623,95
|
₺ 19.200,00
|
₺ 52.992,00
|
25.12.2025
|
14:18
|
50
|
13/59
(ÖZEL ŞARTLI)
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
YUMRUTEPE-PAPAZLIK
|
ZEYTİNLİK
|
1483
|
2
|
3220,00
|
₺ 3.000,00
|
₺ 8.280,00
|
25.12.2025
|
14:21
|
51
|
13/65
(ÖZEL ŞARTLI)
|
DİKİLİ
|
GAZİPAŞA
|
BEYLİK
|
İÇKİSİZ RESTORAN/KAFE
|
249
|
1
|
1395,19
|
₺ 75.000,00
|
₺ 621.000,00
|
25.12.2025
|
14:24
|
52
|
13/69
(ÖZEL ŞARTLI)
|
DİKİLİ
|
KOCAOBA
|
BOĞAZHİSAR
|
TARLA
|
159-158-108
|
1-1-103
|
53375,94 /17.791,98
|
₺ 6.000,00
|
₺ 16.560,00
|
25.12.2025
|
14:27
|
53
|
15/107
|
FOÇA
|
ATATÜRK
|
FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ
126 SOK.
|
7/1
|
VİLLA
|
1764
|
8
|
110,00
|
₺ 50.000,00
|
₺ 138.000,00
|
25.12.2025
|
14:30
|
54
|
15/110
(ÖZEL ŞARTLI)
|
FOÇA
|
ATATÜRK
|
FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ
126 SOK.
|
7/5
|
VİLLA
|
1764
|
8
|
110,00
|
₺ 50.000,00
|
₺ 138.000,00
|
25.12.2025
|
14:33
|
55
|
15/115
|
FOÇA
|
ATATÜRK
|
FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ
126 SOK.
|
5/1
|
VİLLA
|
1756
|
2
|
106,00
|
₺ 48.000,00
|
₺ 132.480,00
|
25.12.2025
|
14:36
|
56
|
15/116
|
FOÇA
|
ATATÜRK
|
FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ
126 SOK.
|
5/2
|
VİLLA
|
1756
|
2
|
106,00
|
₺ 48.000,00
|
₺ 132.480,00
|
25.12.2025
|
14:39
|
57
|
GAZİEMİR 1
(ÖZEL ŞARTLI)
|
GAZİEMİR
|
ATIFBEY (DOKUZ EYLÜL)
|
ÖNDER
|
56/A KAT:1 D:1
|
MESKEN
|
1466
|
1
|
100,00
|
₺ 17.000,00
|
₺ 46.920,00
|
25.12.2025
|
14:42
|
58
|
GÜZELBAHÇE 2
|
GÜZELBAHÇE
|
GÜZELBAHÇE
|
ÇAMLIÇAYI
|
TARLA
|
1361
|
29
|
3.790,93
|
₺ 23.914,17
|
₺ 66.003,11
|
25.12.2025
|
14:45
|
59
|
15/90
|
GÜZELBAHÇE
|
YELKİ
|
2732
|
46/C
|
DÜKKAN
|
2145
|
8
|
51,57
|
₺ 33.600,00
|
₺ 92.736,00
|
25.12.2025
|
14:48
|
60
|
15/91
(ÖZEL ŞARTLI)
|
GÜZELBAHÇE
|
YELKİ
|
HACIHASANKUYUSU MEVKİİ
|
-
|
ARSA
|
2149
|
7
|
546,33 (Hissemize düşen 234,01)
|
₺ 15.000,00
|
₺ 41.400,00
|
25.12.2025
|
14:51
|
61
|
KARABAĞLAR 18
|
KARABAĞLAR
|
ARAP HASAN
|
ŞEHİT CEYSU CEYLAN
|
125 D/1
|
DÜKKAN
|
6800
|
1
|
10,00
|
₺ 8.887,00
|
₺ 24.528,12
|
25.12.2025
|
14:54
|
62
|
5/54
|
KARABAĞLAR
|
BAHRİYE ÜÇOK
|
9692 SOK.
|
-
|
AÇIK DEPO
|
41251
|
7
|
183,00
|
₺ 793,00
|
₺ 2.188,68
|
25.12.2025
|
14:57
|
63
|
KARABAĞLAR 35/1
(ÖZEL ŞARTLI )
|
KARABAĞLAR
|
BASIN SİTESİ
|
169 SOK.
|
16 KAT:3 D:5
|
MESKEN
|
6448
|
8
|
90,00
|
₺ 23.777,00
|
₺ 65.624,52
|
25.12.2025
|
15:00
|
64
|
KARABAĞLAR 2
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KARABAĞLAR
|
BOZYAKA
|
5770 SOKAK
|
22/A
|
MESKEN
|
30838
|
33
|
64,00
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
25.12.2025
|
15:03
|
65
|
12/85
|
KARABURUN
|
MERKEZ
|
KARŞI MANASTIR
|
-
|
TARLA
|
805
|
37
|
1571,31
|
₺ 3.904,17
|
₺ 10.775,51
|
25.12.2025
|
15:06
|
66
|
10/95
|
KARŞIYAKA
|
ALAYBEY
|
1674 SOK.
|
8
|
TUVALET
|
212
|
191
|
28,00
|
₺ 2.000,00
|
₺ 5.520,00
|
25.12.2025
|
15:09
|
67
|
9/1-46
|
KARŞIYAKA
|
TERSANE
|
1671 SOK.
|
7/4 Z.D1
|
MESKEN
|
260
|
149
|
97,72
|
₺ 23.500,00
|
₺ 64.860,00
|
25.12.2025
|
15:12
|
68
|
K.YAKA 3/4
|
KARŞIYAKA
|
TERSANE
|
1672 SOK.
|
NO:28 D:4
|
MESKEN
|
308
|
3
|
93,00
|
₺ 21.500,00
|
₺ 59.340,00
|
25.12.2025
|
15:15
|
69
|
16/38
|
KEMALPAŞA
|
ARMUTLU HÜRRİYET
|
KAZIM DİRİK
|
14
|
ARSA
|
391
|
22
|
42,00
|
₺ 1.000,00
|
₺ 2.760,00
|
25.12.2025
|
15:18
|
70
|
16/39
|
KEMALPAŞA
|
ARMUTLU İSTİKLAL
|
KURTULUŞ
|
18
|
ARSA
|
388
|
17
|
64,00
|
₺ 600,00
|
₺ 1.656,00
|
25.12.2025
|
15:21
|
71
|
16/19
|
KEMALPAŞA
|
BAĞYURDU
|
KÖY İÇİ SK.
|
40
|
DÜKKAN VE DEPO
|
568
|
12
|
72,00
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
25.12.2025
|
15:24
|
72
|
16/23
|
KEMALPAŞA
|
BAĞYURDU
KEMAL ATATÜRK
|
KÖY İÇİ SOK.
|
1/A
|
DÜKKAN
|
491
|
2
|
23,00
|
₺ 2.000,00
|
₺ 5.520,00
|
25.12.2025
|
15:27
|
73
|
16/53
|
KEMALPAŞA
|
BAĞYURDU
(KAZIMPAŞA)
|
YAKA
|
ZEYTİNLİK
|
571
|
21
|
4090,23
|
₺ 3.937,50
|
₺ 10.867,50
|
25.12.2025
|
15:30
|
74
|
16/16
|
KEMALPAŞA
|
SOĞUKPINAR
|
ÇELEBİYAKA
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
562
|
21
|
3383,88
|
₺ 3.000,00
|
₺ 8.280,00
|
25.12.2025
|
15:33
|
75
|
13/100
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KEMALPAŞA
|
YUKARI
|
KİRAZLI
|
30/1.1
|
MESKEN
|
247
|
17
|
127,00
|
₺ 25.000,00
|
₺ 69.000,00
|
25.12.2025
|
15:36
|
76
|
13/101
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KEMALPAŞA
|
YUKARI
|
KİRAZLI
|
30/3 KAT:2
|
MESKEN
|
247
|
17
|
127,00
|
₺ 25.000,00
|
₺ 69.000,00
|
25.12.2025
|
15:39
|
77
|
KONAK 51
|
KONAK
|
2.AZİZİYE
|
731/10
|
-
|
ARSA AÇIK DEPO
|
36468
|
24
|
289,00
|
₺ 4.000,00
|
₺ 11.040,00
|
25.12.2025
|
15:42
|
78
|
KONAK 10
|
KONAK
|
2.SÜLEYMANİYE
|
EŞREFPAŞA
|
802-803
|
BÜRO
|
7120
|
11
|
100,00
|
₺ 10.000,00
|
₺ 27.600,00
|
25.12.2025
|
15:45
|
79
|
KONAK 12
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KONAK
|
ALSANCAK
|
1469 SOK.
|
94/4
|
MESKEN
|
1265
|
25
|
60,00
|
₺ 14.000,00
|
₺ 38.640,00
|
25.12.2025
|
15:48
|
80
|
7/1-88
|
KONAK
|
ESNAFŞEYH
|
850 SOK.
KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI
|
56/108
|
DÜKKAN
|
186
|
14
|
24,38
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
25.12.2025
|
15:51
|
81
|
7/1-93
|
KONAK
|
ESNAFŞEYH
|
850 SOK.
KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI
|
56/204
|
DÜKKAN
|
186
|
14
|
15,64
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
25.12.2025
|
15:54
|
82
|
7/1-96
|
KONAK
|
ESNAFŞEYH
|
850 SOK.
KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI
|
56/211
|
DÜKKAN
|
186
|
14
|
8,60
|
₺ 2.500,00
|
₺ 6.900,00
|
25.12.2025
|
15:57
|
83
|
M/131
|
KONAK
|
FEVZİPAŞA
|
846 SOK.
KATİPZADE VAKIF İŞ HANI
|
51/405
|
BÜRO
|
178
|
94
|
19,00
|
₺ 3.000,00
|
₺ 8.280,00
|
25.12.2025
|
16:00
|
84
|
KONAK 16
|
KONAK
|
GÖZTEPE
|
İNÖNÜ CADDESİ- GÖK APT.
|
382/2
|
MESKEN
|
6429
|
29
|
110,00
|
₺ 18.000,00
|
₺ 49.680,00
|
25.12.2025
|
16:03
|
85
|
1/103
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KONAK
|
GÜNEŞLİ
|
SABİT BEY CAMİ
|
6
|
CAMİ TUVALETİ
|
6902
|
1
|
20,00
|
₺ 154,00
|
₺ 425,04
|
25.12.2025
|
16:06
|
86
|
KONAK 19
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KONAK
|
GÜNEŞLİ
|
529 SOK.EMEK APARTMANI
|
8 KAT:5 DAİRE:20
|
MESKEN
|
6884
|
47
|
100,00
|
₺ 20.000,00
|
₺ 55.200,00
|
25.12.2025
|
16:09
|
87
|
4/40
|
KONAK
|
İMARİYE
(KADİFEKALE)
|
998 SOK.
HAVA ŞEHİTLERİ CAMİ
|
3/1-A
|
CAMİ TUVALETİ
|
1660
|
6
|
44,00
|
₺ 100,00
|
₺ 276,00
|
25.12.2025
|
16:12
|
88
|
5/70
|
KONAK
|
KUBİLAY
|
981 SOK.
|
2
|
DÜKKAN VE DEPO
|
1577
|
20
|
8,00
|
₺ 750,00
|
₺ 2.070,00
|
25.12.2025
|
16:15
|
89
|
7/1-103
|
KONAK
|
MEMDUHİYE
|
782 SOK.
|
-
|
ARSA/DEPO
|
431
|
6
|
36,00
|
₺ 100,00
|
₺ 276,00
|
25.12.2025
|
16:18
|
90
|
KONAK 39
(ÖZEL ŞARTLI)
|
KONAK
|
PAZARYERİ
|
TARIK SARI
|
51
|
MESKEN
|
1546
|
23
|
77,00
|
₺ 7.309,00
|
₺ 20.172,84
|
25.12.2025
|
16:21
|
91
|
1/68
|
KONAK
|
YILDIZ
|
441 SOK.
|
11
|
AÇIK DEPO
|
125
|
9
|
70,00
|
₺ 1.586,00
|
₺ 4.377,36
|
25.12.2025
|
16:24
|
92
|
6/8
|
KONAK
|
ŞEYH
|
MUMYAKMAZ HACI VELİ CAMİ
|
2
|
TUVALET
|
1540
|
26
|
15,00
|
₺ 3.000,00
|
₺ 8.280,00
|
25.12.2025
|
16:27
|
93
|
MENDERES 5
|
MENDERES
|
MENDERES(CUMA OVASI)
|
TARLA VE ZEYTİNLİK
|
2068
|
15
|
23680,97
|
₺ 12.710,00
|
₺ 35.079,60
|
25.12.2025
|
16:30
|
94
|
24/102
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÖDEMİŞ
|
ADAGÜME
|
ÇİMLİK
|
ZEYTİNLİK
|
2830
|
3480,00
|
₺ 1.208,34
|
₺ 3.335,02
|
25.12.2025
|
16:33
|
95
|
21/11
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÖDEMİŞ
|
AKINCILAR
|
GEÇİT SOK.
|
6
|
DÜKKAN
|
202
|
2
|
10,00
|
₺ 4.000,00
|
₺ 11.040,00
|
25.12.2025
|
16:36
|
96
|
22/29
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
241
|
31
|
1647,79
|
₺ 1.587,50
|
₺ 4.381,50
|
25.12.2025
|
16:39
|
97
|
24/1
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
242-241-372
|
6-113-44-37-26-38
|
1607,53
|
₺ 951,25
|
₺ 2.625,45
|
25.12.2025
|
16:42
|
98
|
22/66
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
ÇALTI DEĞİRMENİ
MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
242
|
7
|
1015,42
|
₺ 800,00
|
₺ 2.208,00
|
25.12.2025
|
16:45
|
99
|
24/5
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
EĞREK CİVARI
|
-
|
BAHÇE
MEYVE FİDANLIĞI
|
389
|
5
|
839,69
|
₺ 800,00
|
₺ 2.208,00
|
26.12.2025
|
10:00
|
100
|
23/66
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
KALE MAH
MERKEZ CAMİİ ALTI
|
53/C
|
DÜKKAN
|
417
|
7
|
16,11
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
26.12.2025
|
10:03
|
101
|
21/83
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
KOCA KIR
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
368
|
14
|
2773,27
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
26.12.2025
|
10:06
|
102
|
22/77
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
NARLIK
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
371
|
1
|
1581,11
|
₺ 1.000,00
|
₺ 2.760,00
|
26.12.2025
|
10:09
|
103
|
23/59
|
ÖDEMİŞ
|
BADEMLİ
|
ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
240
|
5
|
2489,43
|
₺ 1.190,00
|
₺ 3.284,40
|
26.12.2025
|
10:12
|
104
|
21/73
|
ÖDEMİŞ
|
BİRGİ
|
DÜDÜKÇÜ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
127
|
13
|
11403,69
|
₺ 4.800,00
|
₺ 13.248,00
|
26.12.2025
|
10:15
|
105
|
24/2-2
|
ÖDEMİŞ
|
BİRGİ
|
-
|
ARSA-AÇIK DEPO-TARLA
|
116
|
1
|
4297,93
|
₺ 4.200,00
|
₺ 11.592,00
|
26.12.2025
|
10:18
|
106
|
24/2-3
|
ÖDEMİŞ
|
BİRGİ
|
-
|
ARSA-AÇIK DEPO-TARLA
|
117
|
1
|
4874,40
|
₺ 4.200,00
|
₺ 11.592,00
|
26.12.2025
|
10:21
|
107
|
24/2-4
|
ÖDEMİŞ
|
BİRGİ
|
-
|
ARSA-AÇIK DEPO-TARLA
|
118
|
1
|
3079,30
|
₺ 3.200,00
|
₺ 8.832,00
|
26.12.2025
|
10:24
|
108
|
24/2-6
|
ÖDEMİŞ
|
BİRGİ
|
KOKARLIMAN MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK VE TARLA
|
131
|
2
|
3481,10
|
₺ 2.500,00
|
₺ 6.900,00
|
26.12.2025
|
10:27
|
109
|
21/86
|
ÖDEMİŞ
|
BİRGİ
|
PAPAZ DERESİ MEVKİİ
|
ZEYTİNLİK
|
174
|
13
|
5120,00
|
₺ 2.000,00
|
₺ 5.520,00
|
26.12.2025
|
10:30
|
110
|
21/96
|
ÖDEMİŞ
|
BUCAK
|
YENİ MEZARLIK KÖY İÇİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
99-270-84-187-66-96
|
19051,00
|
₺ 5.200,00
|
₺ 14.352,00
|
26.12.2025
|
10:33
|
111
|
21/43- 24/24
|
ÖDEMİŞ
|
GÖLCÜK
|
KIRBAĞLAR
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
460
|
31
|
7521,16
|
₺ 2.200,00
|
₺ 6.072,00
|
26.12.2025
|
10:36
|
112
|
24/79-1
|
ÖDEMİŞ
|
GÖLCÜK
|
KÖY CİVARI
|
ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN
|
530
|
18
|
3642,27
|
₺ 4.458,34
|
₺ 12.305,02
|
26.12.2025
|
10:39
|
113
|
24/86
|
ÖDEMİŞ
|
GÖLCÜK
|
OLUKBAŞI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
455
|
3
|
3909,77
|
₺ 1.700,00
|
₺ 4.692,00
|
26.12.2025
|
10:42
|
114
|
24/85
|
ÖDEMİŞ
|
GÖLCÜK
|
OLUKBAŞI
|
ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN
|
455
|
25
|
5308,29
|
₺ 4.000,00
|
₺ 11.040,00
|
26.12.2025
|
10:45
|
115
|
20/1-83
|
ÖDEMİŞ
|
IŞIK
|
KÖYCİVARI MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
125
|
11140,00
|
₺ 4.400,00
|
₺ 12.144,00
|
26.12.2025
|
10:48
|
116
|
21/35
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÖDEMİŞ
|
KARADOĞAN
|
BALYERİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
281
|
5700,00
|
₺ 2.500,00
|
₺ 6.900,00
|
26.12.2025
|
10:51
|
117
|
23/63
|
ÖDEMİŞ
|
KUTLUBEYLER
|
BAŞPINAR MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
159
|
3600,00
|
₺ 1.600,00
|
₺ 4.416,00
|
26.12.2025
|
10:54
|
118
|
21/4
|
ÖDEMİŞ
|
MEŞRUTİYET
|
İSMET PAŞA CADDESİ HÜRRİYET MEYDANI
|
46/1
|
DÜKKAN
|
195
|
4
|
16,00
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
26.12.2025
|
10:57
|
119
|
21/9
|
ÖDEMİŞ
|
MİMAR SİNAN
|
PEYNİR PAZARI
|
25
|
DÜKKAN
|
92
|
86
|
12,00
|
₺ 700,00
|
₺ 1.932,00
|
26.12.2025
|
11:00
|
120
|
24/7
|
ÖDEMİŞ
|
MİMAR SİNAN
|
PEYNİR PAZARI
|
27
|
DÜKKAN
|
92
|
84
|
12,00
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
26.12.2025
|
11:03
|
121
|
21/44
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÖDEMİŞ
|
MURSALLI
|
ANACIK ÇEŞMESİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
205
|
17900,00
|
₺ 6.000,00
|
₺ 16.560,00
|
26.12.2025
|
11:06
|
122
|
24/91
|
ÖDEMİŞ
|
MURSALLI
|
KÖY CİVARI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
150
|
11690,00
|
₺ 4.800,00
|
₺ 13.248,00
|
26.12.2025
|
11:09
|
123
|
24/97
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÖDEMİŞ
|
SEKİKÖY
|
KÖY CİVARI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
737-812-863
|
20980
|
₺ 6.000,00
|
₺ 16.560,00
|
26.12.2025
|
11:12
|
124
|
24/96
|
ÖDEMİŞ
|
SEKİKÖY
|
KÖY CİVARI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
639
|
5540,00
|
₺ 2.400,00
|
₺ 6.624,00
|
26.12.2025
|
11:15
|
125
|
21/93
|
ÖDEMİŞ
|
ÜÇKONAK
|
OVABAĞLAR
|
ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN
|
40
|
2000,00
|
₺ 1.250,00
|
₺ 3.450,00
|
26.12.2025
|
11:18
|
126
|
23/60
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ÖDEMİŞ
|
ÜÇKONAK
|
TEKKESEMİT
|
ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN
|
399
|
1833,00
|
₺ 250,00
|
₺ 690,00
|
26.12.2025
|
11:21
|
127
|
24/55
|
ÖDEMİŞ
|
YENİKÖY
|
HACI EMİR ÇEŞMESİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
656
|
13440,00
|
₺ 4.500,00
|
₺ 12.420,00
|
26.12.2025
|
11:24
|
128
|
20/1-82
|
ÖDEMİŞ
|
YENİKÖY
|
HACI EMİR ÇEŞMESİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
658
|
13940,00
|
₺ 4.800,00
|
₺ 13.248,00
|
26.12.2025
|
11:27
|
129
|
20/1-89
|
ÖDEMİŞ
|
YUSUFDERE
|
SÖMELİK BÜLBÜL DERESİ MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
27
|
3340,00
|
₺ 1.600,00
|
₺ 4.416,00
|
26.12.2025
|
11:30
|
130
|
20/1-91
|
ÖDEMİŞ
|
YUSUFDERE
|
TOPRAKLIK MEVKİİ
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
499
|
17240,00
|
₺ 7.500,00
|
₺ 20.700,00
|
26.12.2025
|
11:33
|
131
|
22/101
|
ÖDEMİŞ
|
BEYAZITLAR
|
KÖY CİVARI
|
-
|
ZEYTİN VE MEYVE BAHÇESİ
|
180
|
3800,00
|
₺ 14.650,00
|
₺ 40.434,00
|
26.12.2025
|
11:36
|
132
|
15/103
(ÖZEL ŞARTLI )
|
SEFERİHİSAR
|
SIĞACIK
|
131 SK.SIĞACIK CAMİ
|
4
|
TUVALET
|
4063
|
2
|
15,00
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
26.12.2025
|
11:39
|
133
|
15/46
|
SEFERİHİSAR
|
TURABİYE
|
MANASTIR YAKASI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
3806
|
138
|
12730,18
|
₺ 2.500,00
|
₺ 6.900,00
|
26.12.2025
|
11:42
|
134
|
SEFERİHİSAR 1
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SEFERİHİSAR
|
TURABİYE
|
NECAT HEPKON
|
NO: 29
D:1-2
|
MESKEN-BÜRO
|
3118
|
26
|
174,00
|
₺ 20.000,00
|
₺ 55.200,00
|
26.12.2025
|
11:45
|
135
|
SEFERİHİSAR 1/1
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SEFERİHİSAR
|
TURABİYE
|
NECAT HEPKON
|
NO: 29
D:3-4
|
MESKEN-BÜRO
|
3118
|
26
|
174,00
|
₺ 30.000,00
|
₺ 82.800,00
|
26.12.2025
|
11:48
|
136
|
SEFERİHİSAR 1/2
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SEFERİHİSAR
|
TURABİYE
|
NECAT HEPKON
|
NO: 29
D:5-6
|
MESKEN-BÜRO
|
3118
|
26
|
174,00
|
₺ 30.000,00
|
₺ 82.800,00
|
26.12.2025
|
11:51
|
137
|
SEFERİHİSAR 1/3
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SEFERİHİSAR
|
TURABİYE
|
NECAT HEPKON
|
NO: 29
D:7-8
|
MESKEN-BÜRO
|
3118
|
26
|
174,00
|
₺ 20.000,00
|
₺ 55.200,00
|
26.12.2025
|
11:54
|
138
|
15/25
|
SEFERİHİSAR
|
ULAMIŞ
|
İMAMDERESİ MÜEZZİN KAVAĞI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
307
|
261
|
8323,33
|
₺ 3.500,00
|
₺ 9.660,00
|
26.12.2025
|
11:57
|
139
|
15/38
|
SEFERİHİSAR
|
ULAMIŞ
|
İMAMDERESİ MÜEZZİN KAVAĞI
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
307
|
125
|
19321,11
|
₺ 13.473,92
|
₺ 37.188,02
|
26.12.2025
|
12:00
|
140
|
13/33
|
SELÇUK
|
İSABEY
|
NO:36/4 İSA BEY CAMİİ
|
36/4
|
DÜKKAN
|
266
|
1
|
5,29
|
₺ 6.000,00
|
₺ 16.560,00
|
26.12.2025
|
14:00
|
141
|
13/32-33
|
SELÇUK
|
İSABEY
|
NO:36/3 İSA BEY CAMİİ
|
36/3
|
DÜKKAN
|
266
|
1
|
5,29
|
₺ 6.000,00
|
₺ 16.560,00
|
26.12.2025
|
14:03
|
142
|
18/54-12
|
TİRE
|
BOYNUYOĞUN
|
ALİBABA
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
157
|
43
|
18040,00
|
₺ 6.400,00
|
₺ 17.664,00
|
26.12.2025
|
14:06
|
143
|
18/54-15
|
TİRE
|
BOYNUYOĞUN
|
ALİBABA
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
156
|
1
|
6064,29
|
₺ 3.770,00
|
₺ 10.405,20
|
26.12.2025
|
14:09
|
144
|
20/41
|
TİRE
|
BOYNUYOĞUN
|
ALİBABA
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
157
|
48
|
866,29
|
₺ 1.200,00
|
₺ 3.312,00
|
26.12.2025
|
14:12
|
145
|
20/1-59
|
TİRE
|
CUMHURİYET
|
MELİSA
|
NO:4
K:3 D:8
|
MESKEN
|
1463
|
5
|
138,00
|
₺ 20.500,00
|
₺ 56.580,00
|
26.12.2025
|
14:15
|
146
|
18/54-11
|
TİRE
|
ÇİNİYERİ
|
-
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
194
|
18
|
4943,18
|
₺ 4.359,09
|
₺ 12.031,09
|
26.12.2025
|
14:18
|
147
|
19/9
|
TİRE
|
İPEKÇİLER
|
PAŞAYERİ
|
-
|
TARLA
|
613
|
20
|
9332,86
|
₺ 4.400,00
|
₺ 12.144,00
|
26.12.2025
|
14:21
|
148
|
20/64
|
TİRE
|
KARACAALİ
|
ÖKSÜRÜK
|
ZEYTİNLİK
|
771-505-772-790
|
1-4-12-2
|
12305,68
|
₺ 5.600,00
|
₺ 15.456,00
|
26.12.2025
|
14:24
|
149
|
20/38
|
TİRE
|
KARACAALİ
|
TİLKİLİ DERE
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
775
|
16
|
2054,24
|
₺ 2.461,87
|
₺ 6.794,77
|
26.12.2025
|
14:27
|
150
|
20/99
|
TİRE
|
KİRELİ
|
HASBAŞLAR
|
-
|
TARLA
|
107
|
48
|
46668,08
|
₺ 29.541,20
|
₺ 81.533,72
|
26.12.2025
|
14:30
|
151
|
20/48
|
TİRE
|
KİRELİ
|
SÜPÜRGELİ
|
-
|
TARLA
|
113
|
22
|
1975,92
|
₺ 750,00
|
₺ 2.070,00
|
26.12.2025
|
14:33
|
152
|
18/54-17
|
TİRE
|
PEŞREFLİ
|
HİSARLIK
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
116
|
5
|
8718,49
|
₺ 5.600,00
|
₺ 15.456,00
|
26.12.2025
|
14:36
|
153
|
20/105
|
TİRE
|
TURAN
|
ÇAĞLA
|
B BLOK NO:12/1 D:2
|
MESKEN
|
1134
|
11
|
133,00
|
₺ 19.500,00
|
₺ 53.820,00
|
26.12.2025
|
14:39
|
154
|
20/118
|
TİRE
|
TURAN
|
GAMZE
|
NO:6/1
D:1
|
MESKEN
|
1149
|
8
|
136,00
|
₺ 19.500,00
|
₺ 53.820,00
|
26.12.2025
|
14:42
|
155
|
19/17
|
TİRE
|
YENİ
|
-
|
26
|
DÜKKAN
|
75
|
28
|
13,00
|
₺ 6.341,00
|
₺ 17.501,16
|
26.12.2025
|
14:45
|
156
|
20/97
|
TİRE
|
YENİ
|
YENİ MAHALLE
|
-
|
TUVALET
|
1021
|
5
|
44,00
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
26.12.2025
|
14:48
|
157
|
13/71
|
TORBALI
|
ÇAYBAŞI
|
KONAKLAR
|
TARLA
|
924
|
7600,00
|
₺ 3.600,00
|
₺ 9.936,00
|
26.12.2025
|
14:51
|
158
|
TORBALI 9
|
TORBALI
|
ORTAKÖY
|
ZEYTİNLİK
|
175
|
22
|
20736,62
|
₺ 20.000,00
|
₺ 55.200,00
|
26.12.2025
|
14:54
|
159
|
13/13
|
URLA
|
BİRGİ
|
KARAKUYU
|
TARLA
|
164
|
25
|
1045,49
|
₺ 4.760,00
|
₺ 13.137,60
|
26.12.2025
|
14:57
|
160
|
29/33
|
AKHİSAR
|
HASHOCA
|
GÜLRUH CAMİ 128 SOK.
|
-
|
TUVALET
|
171
|
1
|
80,00
|
₺ 4.500,00
|
₺ 12.420,00
|
26.12.2025
|
15:00
|
161
|
29/36
|
AKHİSAR
|
PAŞA
|
HERGELEN CAMİ 26-34 SOK.
|
-
|
TUVALET
|
136
|
1
|
10,00
|
₺ 250,00
|
₺ 690,00
|
26.12.2025
|
15:03
|
162
|
M-AKHİSAR 4
|
AKHİSAR
|
ZEYTİNLİOVA KÖYÜ
|
KÖYİÇİ
|
-
|
DÜKKAN
|
206
|
12,00
|
₺ 400,00
|
₺ 1.104,00
|
26.12.2025
|
15:06
|
163
|
29/32
(ÖZEL ŞARTLI)
|
AKHİSAR
|
ZEYTİNLİOVA KÖYÜ
|
KURTULUŞ CAD (KÖYİÇİ)
|
83
|
DEPO
|
535
|
50,00
|
₺ 1.000,00
|
₺ 2.760,00
|
26.12.2025
|
15:09
|
164
|
28/5
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
152\B19
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
13,27
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:12
|
165
|
28/6
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN)
|
152\B18
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
12,66
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:15
|
166
|
28/8
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
152\B16
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
15,67
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:18
|
167
|
28/12
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
152\B12
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
15,34
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:21
|
168
|
28/13
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
152\B11
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
14,07
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:24
|
169
|
28/15
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
103/B09
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
15
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:27
|
170
|
28/16
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
ABDİLTURAN (KURŞUNLU HAN)
|
103/B08
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
14,34
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:30
|
171
|
28/17
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
103/B07
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
15,45
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:33
|
172
|
28/18
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
ABDİLTURAN (KURŞUNLU HAN)
|
103/B06
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
16,15
|
₺ 7.000,00
|
₺ 19.320,00
|
26.12.2025
|
15:36
|
173
|
28/19
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
103/B05
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
19,58
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
26.12.2025
|
15:39
|
174
|
28/20
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ALAŞEHİR
|
SOĞUKSU
|
SÜMER ORAL
(KURŞUNLU HAN)
|
103/B04-B03
|
DÜKKAN
|
223
|
1
|
14,75
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
26.12.2025
|
15:42
|
175
|
29/52
|
DEMİRCİ
|
CAMİ ATİK
|
FERAH YAKUP ÇELEBİ CAMİ
|
-
|
TUVALET
|
192
|
15
|
31,15
|
₺ 200,00
|
₺ 552,00
|
26.12.2025
|
15:45
|
176
|
DEMİRCİ 3
|
DEMİRCİ
|
PAZAR
|
ORTA SOK.
|
22/A
|
BİNA
|
93
|
22
|
174,90
|
₺ 15.000,00
|
₺ 41.400,00
|
26.12.2025
|
15:48
|
177
|
29/80
|
KIRKAĞAÇ
|
KARAALİ
|
1 SOK.
|
-
|
ARSA
|
284
|
21
|
264
|
₺ 150,00
|
₺ 414,00
|
26.12.2025
|
15:51
|
178
|
29/60
|
KULA
|
EMRE
|
YAREN
|
-
|
TARLA
|
116
|
39-40-41
|
13924,43
|
₺ 2.400,00
|
₺ 6.624,00
|
26.12.2025
|
15:54
|
179
|
29/81
|
SALİHLİ
|
CAFERBEY
|
932 SOK.
|
-
|
ARSA
|
3068
|
1
|
1816
|
₺ 1.000,00
|
₺ 2.760,00
|
26.12.2025
|
15:57
|
180
|
SALİHLİ 1
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SALİHLİ
|
İĞDECİK
|
DAĞ
|
-
|
PALAMUTLUK
|
141
|
8
|
45436,94
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
26.12.2025
|
16:00
|
181
|
SALİHLİ 2
|
SALİHLİ
|
İĞDECİK
|
DAĞ
|
-
|
TARLA
|
141
|
206
|
2626,53
|
₺ 812,94
|
₺ 2.243,72
|
26.12.2025
|
16:03
|
182
|
29/64
|
SALİHLİ
|
KOCAÇEŞME
|
BELEDİYE (37 SOKAK)
|
4/A
|
TUVALET
|
4261
|
2
|
30,00
|
₺ 5.035,00
|
₺ 13.896,60
|
26.12.2025
|
16:06
|
183
|
SARUHANLI 16
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SARUHANLI
|
BÜYÜKBELEN
|
DEREALAN
|
-
|
ZEYTİNLİK
|
181
|
275
|
25245,76 (Hissemize Düşen 12622,88)
|
₺ 8.800,00
|
₺ 24.288,00
|
26.12.2025
|
16:09
|
184
|
29/71 (ÖZEL ŞARTLI)
|
SOMA
|
CUMA
|
HAL (SEBZECİLER SOK)
|
2
|
DEPO
|
208
|
2
|
13,00
|
₺ 400,00
|
₺ 1.104,00
|
26.12.2025
|
16:12
|
185
|
29/6 (ÖZEL ŞARTLI)
|
SOMA
|
CUMA
|
HAL (SEBZECİLER SOK)
|
2
|
DEPO
|
208
|
1
|
17,00
|
₺ 510,00
|
₺ 1.407,60
|
26.12.2025
|
16:15
|
186
|
29/7
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SOMA
|
CUMA
|
HAL (SEBZECİLER SOK)
|
2
|
DEPO
|
208
|
3
|
34,00
|
₺ 1.050,00
|
₺ 2.898,00
|
26.12.2025
|
16:18
|
187
|
29/8
(ÖZEL ŞARTLI)
|
SOMA
|
CUMA
|
HAL (SEBZECİLER SOK)
|
2
|
DEPO
|
208
|
4
|
49,00
|
₺ 1.500,00
|
₺ 4.140,00
|
26.12.2025
|
16:21
|
188
|
29/9 (ÖZEL ŞARTLI)
|
SOMA
|
CUMA
|
HAL (SEBZECİLER SOK)
|
2
|
DEPO
|
208
|
5
|
45,00
|
₺ 1.350,00
|
₺ 3.726,00
|
26.12.2025
|
16:24
|
189
|
29/10 (ÖZEL ŞARTLI)
|
SOMA
|
CUMA
|
HAL (SEBZECİLER SOK)
|
2
|
MESKEN
|
208
|
5
|
45,00
|
₺ 1.350,00
|
₺ 3.726,00
|
26.12.2025
|
16:27
|
190
|
27/26
|
ŞEHZADELER
|
1.ANAFARTALAR
|
BELEDİYE
|
17/9 (ALİ AĞA APARTMANI)
|
MESKEN
|
411
|
26
|
95,00
|
₺ 18.000,00
|
₺ 49.680,00
|
26.12.2025
|
16:30
|
191
|
27/21
(ÖZEL ŞARTLI)
|
ŞEHZADELER
|
1.ANAFARTALAR
|
DERVİŞ ALİ APARTMANI 1605
|
1
KAT:6 DAİRE:15
|
MESKEN
|
406
|
6
|
74
|
₺ 11.000,00
|
₺ 30.360,00
|
26.12.2025
|
16:33
|
192
|
26/11
|
ŞEHZADELER
|
1.ANAFARTALAR
|
KONUK CADDESİ VAKIF İŞ HANI
|
509
|
BÜRO
|
416
|
7
|
25,00
|
₺ 6.000,00
|
₺ 16.560,00
|
26.12.2025
|
16:36
|
193
|
25/12
|
ŞEHZADELER
|
ATICI
|
BORSA
|
7/B
|
DÜKKAN
|
380
|
13
|
64,05
|
₺ 15.000,00
|
₺ 41.400,00
|
26.12.2025
|
16:39
|
194
|
28/28
|
TURGUTLU
|
ALTAY
|
HELVACILAR
|
19
|
DÜKKAN
|
540
|
12
|
15,37
|
₺ 5.000,00
|
₺ 13.800,00
|
26.12.2025
|
16:42
|
195
|
OK-4/1
(ÖZEL ŞARTLI)
|
BERGAMA
|
FATİH
|
ANAFARTALAR CAD.
|
32
|
OKUL - HALI SAHA
|
744
|
3
|
800,00
|
₺ 40.000,00
|
₺ 110.400,00
|
26.12.2025
|
16:45
|
SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2026 TARİHİNE KADARDIR. ( 51.sıradaki taşınmaz hariç.)
|
1- Yukarıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık veya yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 25-26.12.2025 Perşembe ve Cuma günlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, 06.01.2026 Salı gününde pazarlık ihalesi ile kiraya verilecektir.
|
2- İhale edilen taşınmazların sözleşme bitiş süreleri hizalarında gösterilen tarihlere kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. Muhammen kira bedelleri üzerinden ihalede oluşacak kira bedeli ilk yıla ait olup, takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya TÜFE oranından az olmamak şartıyla emsal rayiçler dikkate alınarak arttırılacaktır.
|
3- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde İzmir ili, Konak ilçesi, Konak Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarı, No:4, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında (2. Kat Toplantı Salonu) yapılacaktır.
|
4- İhaleye son müracaat tarihi 24.12.2025 tarihi Çarşamba günü saat 16:00'a kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün mesuliyeti yoktur. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
|
5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
|
a) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;
|
• T.C. Vatandaşlık numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti),
|
• Adres beyanı (ikametgâh belgesi),
|
• Sabıka kaydı, (Sabıka var ise gerekçeli kararları)
|
• Başvuru formu,
|
• Geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.
|
b) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;
|
•Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
|
• İmza sirküleri /imza beyannamesi
|
• Ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi
|
• Faaliyet belgesi
|
• Adres beyanı
|
• Başvuru formu
|
• Geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.
|
c) STK (Vakıf, Dernek, Koop vb.) olması halinde; yönetim yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres beyanı, başvuru formu, geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.
|
d) ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; ortak girişim beyannamesi, başvuru formu, geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.
|
e) İçeriğinde geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.
|
6- GEÇİCİ VE EK TEMİNAT HAKKINDA; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesindeki TR62 0021 0000 0001 7759 4000 01 no.lu hesabına nakden yatırılmış geçici ve ek teminatı gösterir alındı makbuzu veya dekontu (AKAR NO, ADA PARSEL VE İSTEKLİNİN ADININ ve T.C. NO/VERGİ NO BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.
|
7- BAŞVURU FORMU HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne ve taşınmaz hakkında gerekli tüm bilgileri edindiğine ve kabul ettiğine dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinden alınabilir.)
|
8- İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
|
9- İsteklinin yukarıda (8) maddede yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi tespit edildiği takdirde feshedilerek geçici ve ek teminatı İdarece gelir kaydedilir.
|
10- İlana yazılmayan bilgiler; işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
|
11- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek veya tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece gelir kaydedilir. Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.
|
12- İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilir. Sözleşmeden sonra kiracı, taşınmazda bulunan muhdesat ve dikili şeylerin yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalamak zorundadır.
|
13- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmaz.
|
14- Vakıf taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar kiracı tarafından karşılanacak ve yapılacak her türlü masraf vakfa terk ve teberrü edilmiş sayılacaktır. Taşınmazda sonradan yapılacak her türlü değişiklik için İdareden ve gerekiyorsa diğer ilgili kurum-kuruluşlardan yazılı izin alınması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. İdaremizin talebi halinde kiracı; taşınmazı, masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur.
|
15- Kiracı, Elektrik ve Su aboneliğini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Ruhsat, elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapılıp tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
|
16- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır.
|
17- İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
|
18- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince Kira Stopajı ödemeyeceklerdir. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.
|
19- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, Kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
|
20- İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde)
|
21- Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda zirai tarım yapılmaz.
|
22- Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.
|
23- Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. (Yapılabilecek işlemler için İdareden izin alınması ve bilgi verilmesi zorunludur.) İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir.
|
ÖZEL ŞARTLAR
|
24. Listenin 2.sırasında yer alan zeytinlik vasıflı taşınmaz mahsulü ile birlikte kiralanacaktır. (18/52-9)
|
25. Listenin 26. sırasında yer alan taşınmazın mutfağı ve banyosu onarıma ihtiyaç duymaktadır. (11/49)
|
26. Listenin 27. sırasında yer alan taşınmazın demirbaşlarının onarıma ihtiyacı vardır ve bu onarım kiralayan tarafından yapılacaktır. (Bayraklı 3/1)
|
27. Listenin 29. sırasında yer alan taşınmazın toplam alanı 8.733,07 m² olup kullanım alanı 2000,00 m²'dir. (13/79)
|
28. Listenin 37. sırasında yer alan bulunan taşınmazın imar uygulaması devam etmektedir ve parselasyon planı ile ilgili davası bulunmakta ve devam etmekte olup tapu tescili tamamlandığında kullanım alanı değişebilecektir. (11/37)
|
29. Listenin 38. sırasında yer alan taşınmazın tavan kısmından su almakta olduğu tespit edilmiş olup, tadilat ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli onarımlar kiralayan tarafından yaptırılacaktır. (6/4)
|
30. Listenin 45. sırasında yer alan taşınmazın onarıma ihtiyacı vardır. (ÇİĞLİ/4)
|
31. Listenin 47. sırasında yer alan taşınmaz için elektrik aboneliği İdaremiz tarafından alınmış olup, kiralayan sözleşme imzalandıktan sonra masrafları kendisine ait olmak üzere aboneliği üstüne alacaktır. (13/118)
|
32. Listenin 50. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde yangında zarar görerek kuruyan zeytin ağaçlarının kiracı tarafından kaldırılacak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir. (13/59)
|
33. Listenin 51.sırasında yer alan taşınmaz üzerindeki yapıların mevcut durumu ile ilgili tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kiracıya aittir. Kiracı, bu yapılar nedeniyle gelecekte doğabilecek her türlü belediye, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslar nezdindeki yükümlülükleri, idari para cezaları, yıkım kararları, mahkeme süreçleri ve benzeri her türlü yaptırımı peşinen kabul eder ve üstlenir. Son olarak yapılacak sözleşme 3 yıllık olup 2026 yılı sonuna kadar olan tutar peşin alınacaktır. Bu şartname hükümleri, kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, kiracı tarafından peşinen kabul edilir sayılır. (13/65)
|
34. Listenin 52. sırasında yer alan taşınmazın hisse oranı 1/3 olup, kullanım alanı 17.791,98 m²dir. (13/69)
|
35. Listenin 54. sırasında yer alan taşınmazlarda işgalci bulunmakta olup, tahliye işlemi tamamlandıktan sonra taşınmazlar teslim edilecektir. (15/110)
|
36. Listenin 57. sırasında yer alan taşınmazın mutfağı ve çatısı onarıma ihtiyaç duymaktadır. (Gaziemir 1)
|
37. Listenin 60. sırasında yer alan taşınmazda hisse oranı 1028/2400 olup, bu oran doğrultusunda kullanım alanı 234,01 m²dir. (15/91)
|
38. Listenin 63, 64, 75, 76, 90 ve 191. sıralarında yer alan taşınmazların tadilat ve onarıma ihtiyacı bulunmakta olup, onarımlar kiralayan tarafından yapılacaktır. (Karabağlar 35/1) (Karabağlar 2) (13/100) (13/101) (Konak 39) (27/21)
|
39. Listenin 79. sırasında yer alan taşınmazın içinde eski eşyalar bulunmakta olup, temizlik ve onarıma ihtiyaç vardır. (Konak 12)
|
40. Listenin 86. sırasında yer alan taşınmazda kombi ve petek bulunmamaktadır. (Konak 19)
|
41. Listenin 94. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde, 3. şahıslara ait onbeş adet zeytin ağacı bulunmaktadır. (24/102)
|
42. Listenin 95. sırasında yer alan taşınmazın çatısında onarım ihtiyacı vardır. (21/11)
|
43. Listenin 116.sırasında yer alan taşınmazda 3.şahıslara ait 7 adet zeytin ağacı vardır. (21/35)
|
44. Listenin 121. sırasında yer alan taşınmazda 3. şahıslara ait zeytin ağaçları bulunmaktadır. (21/44)
|
45. Listenin 123.sırasında yer alan taşınmazın 737 ve 863 numaralı parsellerinde 3.şahıslara ait zeytin ağaçları bulunmaktadır. (24/97)
|
46. Listenin 126. sırasında yer alan taşınmaz üzerinde bulunan tüm zeytin ağaçları üçüncü şahıslara aittir. (23/60)
|
47. Listenin 85, 132, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sıralarında yer alan taşınmazlarda işgalciler bulunmaktadır. Tahliye işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilecek olup, sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazlar boş olarak teslim edilecektir. (1/103) (15/103) (29/32) (28/5) (28/6) (28/8) (28/12) (28/13) (28/15) (28/16) (28/17) (28/18) (28/19) (28/20)
|
48. Listenin 134, 135, 136 ve 137. sırasında yer alan taşınmazların elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ortaktır. Zemin kattaki dükkanın mal sahibi ile fatura ödemeleri ortak yapılacaktır. Asansör bulunmamaktadır. (Seferihisar 1) (Seferihisar 1/1) (Seferihisar 1/2) (Seferihisar 1/3)
|
49. Listenin 163.sırasında yer alan taşınmazın 50 m² tek odası kiraya verilebilecek, tamamı kiralanmayacaktır. (29/32)
|
50. Listenin 164,165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sıralarında yer alan taşınmazlar için başvurular, Bölge Müdürlüğümüzde kroki üzerinden yapılacaktır. (28/5) (28/6) (28/8) (28/12) (28/13) (28/15) (28/16) (28/17) (28/18) (28/19) (28/20)
|
51. Listenin 180. sırasında yer alan taşınmazın 1/2 hissesi İdaremize aittir. (Salihli 1)
|
52. Listenin 183. sırasında yer alan taşınmazın hisse oranı 1/2 olup, kullanım alanı 12.622,88 m²dir. (Saruhanlı 16)
|
53. Listenin 184, 185, 186, 187, 188 ve 189. sırasında yer alan taşınmazlarla alakalı olarak 208 ada 6 parselde bulunan taşınmaza restorasyon yapılacaktır. Bu nedenle önünde bulunan 208 ada 1,2,3,4,5 ve 7 nolu parsellerde ki taşınmazlar yıkılacaktır. (29/71) (29/6) (29/7) (29/8) (29/9) (29/10)
|
54. Listenin 195. sırasında yer alan taşınmazda halı saha girişi okul binası içerisinden sağlandığından dolayı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve mevcut olmayan soyunma odası, duş alanlarının ve tuvaletlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hafta içi gün içerisinde okulun kullanımda olan halı saha hafta içi 17.00-24.00 ve hafta sonu 08.00-24.00 saatleri arasında kiralayan tarafından kullanılabilecektir. Taşınmaza ait diğer şartlar hakkında başvuru esnasında bilgi verilecektir. (OK-4/1)
|
55. Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir veya incelenebilir: www.vgm.gov.tr/ihaleler
Detaylı bilgiye; (0232) 441 52 92 numaralı telefondan, (0232) 446 55 19 numaralı fakstan veya [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilir.
|
56. Bir ihale tamamlanmadan diğer ihaleye geçilmeyecektir. İhale Komisyonu, listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
|
57. İhale tarihinde isteklisi olmayan taşınmazlar, 15 gün süreyle aynı şartlarla pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. Bu taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup, www.vgm.gov.tr adresinden takip edilebilir.
|
58. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
|
İLAN OLUNUR.
-
-
