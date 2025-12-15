İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI (İZMİR- MANİSA)

SIRA NO AKAR NO İLÇESİ MAHALLESİ CADDE/SOKAK/ MEVKİİ KAPI NO CİNSİ VE KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL (TL/ AYLIK) TEMİNAT (Geçici ve Ek: %23) TARİH SAAT

1 17/78 BAYINDIR CAMİ KESTANE PAZARI SOK. 6 AÇIK DEPO 16 12 16,00 ₺ 793,00 ₺ 2.188,68 25.12.2025 10:00

2 18/52-9 (ÖZEL ŞARTLI) BAYINDIR ÇENİKLER KIZILTEPEÇEVRESİ - ZEYTİNLİK 119-120-121-122 1-1-17-1376 93525,74 ₺ 25.361,67 ₺ 69.998,21 25.12.2025 10:03

3 17/9-1 BAYINDIR ÇENİKLER TÜRKMEN ZEYTİNLİK 108 88 1010,70 ₺ 166,67 ₺ 460,01 25.12.2025 10:06

4 17/9-2 BAYINDIR ÇENİKLER ZEYTİNLİK 108 - 119 - 122 - 123 - 156 (84-157-190-468-482-683) , (80-86), (310-345-768-935-964-1046-1100-1104-1146-1421-1453-1466-1493-1503), (60) , (271) 123126,57 ₺ 20.606,34 ₺ 56.873,50 25.12.2025 10:09

5 18/37 BAYINDIR DEMİRCİLİK OYUKDAĞİ ZEYTİNLİK 428 6-53 6742,00 ₺ 1.000,00 ₺ 2.760,00 25.12.2025 10:12

6 18/59 BAYINDIR ERGENLİ DAMBALI - ZEYTİNLİK 117 917 60542,57 ₺ 20.000,00 ₺ 55.200,00 25.12.2025 10:15

7 17/103 BAYINDIR ERGENLİ DELİKTEPE ZEYTİNLİK 117 1211 7470,00 ₺ 2.000,00 ₺ 5.520,00 25.12.2025 10:18

8 18/70-1 BAYINDIR HACIİBRAHİM AHMETLİDERESİ ZEYTİNLİK 435 14 3499,00 ₺ 2.500,00 ₺ 6.900,00 25.12.2025 10:21

9 18/49 BAYINDIR HACIİBRAHİM MERSİNLİ DERE - ZEYTİNLİK 572 147-13-21-61 9025,85 ₺ 1.682,92 ₺ 4.644,86 25.12.2025 10:24

10 18/32-31 BAYINDIR HATAY GÖMEÇLİ-PARSEL ZEYTİNLİK 331-332 23-5 1995,00 ₺ 83,34 ₺ 230,02 25.12.2025 10:27

11 18/79 BAYINDIR KABAAĞAÇ KIRKILAT - ZEYTİNLİK 144 111 1405,49 ₺ 792,59 ₺ 2.187,55 25.12.2025 10:30

12 18/73 BAYINDIR KABAAĞAÇ KÖYKARŞISI - ZEYTİNLİK 151 9 3594,49 ₺ 1.347,42 ₺ 3.718,88 25.12.2025 10:33

13 18/82 BAYINDIR KABAAĞAÇ MADRAN - ZEYTİNLİK 136 76 2005,73 ₺ 1.188,84 ₺ 3.281,20 25.12.2025 10:36

14 18/83 BAYINDIR KABAAĞAÇ MADRAN - ZEYTİNLİK 136 61 1828,23 ₺ 976,50 ₺ 2.695,14 25.12.2025 10:39

15 18/73-1 BAYINDIR KARAHALLİ AHMETLİ ZEYTİNLİK 101 669 683,25 ₺ 83,34 ₺ 230,02 25.12.2025 10:42

16 18/19-1 BAYINDIR KARAHALLİ AHMETLİ-SEPETTIMARI ZEYTİNLİK-115 ADA 129 PARSEL ZEYTİNLİK VE SERACILIK FAALİYETİ 101-115 (645) (121-123-129-214) 3015,75 ₺ 333,34 ₺ 920,02 25.12.2025 10:45

17 17/24 BAYINDIR KARAPINAR KURŞUN TAŞI - ZEYTİNLİK 101 603-593-174-124-504-511-771 28001,97 ₺ 6.800,00 ₺ 18.768,00 25.12.2025 10:48

18 17/11-1 BAYINDIR PINARLI MALAŞCİVARI ZEYTİNLİK 102 421 1917,77 ₺ 416,67 ₺ 1.150,01 25.12.2025 10:51

19 18/9 BAYINDIR YUSUFLU HATİPDAĞI - ZEYTİNLİK 101 1040 19904,07 ₺ 6.160,00 ₺ 17.001,60 25.12.2025 10:54

20 18/52-6 BAYINDIR YUSUFLU KEMER - ZEYTİNLİK 139-140-136-101 1-1-17-628 55721,02 ₺ 39.021,92 ₺ 107.700,50 25.12.2025 10:57

21 18/62 BAYINDIR ZEYTİNOVA ÇEŞME VAKFI - ZEYTİNLİK 198 31 13170,94 ₺ 16.096,75 ₺ 44.427,03 25.12.2025 11:00

22 18/15 BAYINDIR ZEYTİNOVA GÜRLÜSU KIZILTEPE - ZEYTİNLİK 113 316-74 7059,96 ₺ 1.100,00 ₺ 3.036,00 25.12.2025 11:03

23 BAYRAKLI 2/23 BAYRAKLI ÇAY 2108/1 2 DÜKKAN 34165 1 51 ₺ 29.570,00 ₺ 81.613,20 25.12.2025 11:06

24 BAYRAKLI 2/15 BAYRAKLI ÇAY ŞEHİT HAKAN UYSAL 166/6 DÜKKAN 34165 1 23,93 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 25.12.2025 11:09

25 BAYRAKLI 2/16 BAYRAKLI ÇAY ŞEHİT HAKAN UYSAL 166/P04 DÜKKAN 34165 1 35,28 ₺ 34.000,00 ₺ 93.840,00 25.12.2025 11:12

26 11/49 (ÖZEL ŞARTLI) BAYRAKLI MANSUROĞLU ANKARA CD. AKDOĞAN 1 APT 143/19 MESKEN 23 289 131,00 ₺ 26.000,00 ₺ 71.760,00 25.12.2025 11:15

27 BAYRAKLI 3/1 (ÖZEL ŞARTLI) BAYRAKLI OSMANGAZİ YAVUZ 253 K:3 D:3 MESKEN 573 260 96,00 ₺ 25.000,00 ₺ 69.000,00 25.12.2025 11:18

28 15/82 BERGAMA AYVATLAR GEDİK FISTIKLIK 121-122 (14,15) - (9) 15200,00 ₺ 1.750,00 ₺ 4.830,00 25.12.2025 11:21

29 13/79 (ÖZEL ŞARTLI) BERGAMA ERTUĞRUL BÖBLİNGEN ARSA-AÇIK DEPO-OTOPARK-OTO YIKAMA 743 2 2000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 82.800,00 25.12.2025 11:24

30 14/62 BERGAMA GAZİOSMANPAŞA ARSA-AÇIK DEPO-ARAÇ PARK YERİ 734 3 215,00 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 25.12.2025 11:27

31 14/84 BERGAMA GÖBELLER SARPLIK- HALİÇ-ÇAĞLAN HİSARBAŞI - FISTIKLIK 109-116 (20,90) - (32) 43819,40 ₺ 4.000,00 ₺ 11.040,00 25.12.2025 11:30

32 14/103 BERGAMA KURTULUŞ - ARSA 1288 1-2-3-4-17-18 2032,00 ₺ 4.800,00 ₺ 13.248,00 25.12.2025 11:33

33 15/85 BERGAMA SAĞANCI YASSI TEPE ZEYTİNLİK 144 16 1310,91 ₺ 2.615,50 ₺ 7.218,78 25.12.2025 11:36

34 13/89 BERGAMA YUKARIBEY ASMALI KAVAK FISTIKLIK 101 172-415-313 14955,81 ₺ 2.400,00 ₺ 6.624,00 25.12.2025 11:39

35 11/115 BORNOVA EGEMENLİK OLUKBAŞI SOK. - OTO TAMİR-OTO YIKAMA YERİ 22840 1 385,14 ₺ 20.000,00 ₺ 55.200,00 25.12.2025 11:42

36 11/53 BORNOVA ERZENE 11SK. YENİ KÜÇÜK CAMİ 4 TUVALET 165 28 20,00 ₺ 616,00 ₺ 1.700,16 25.12.2025 11:45

37 11/37 (ÖZEL ŞARTLI) BORNOVA IŞIKLAR OLUKBAŞI - ARSA-AÇIK DEPO 11117 13-16 3896,07 ₺ 25.000,00 ₺ 189.000,00 25.12.2025 11:48

38 6/4 (ÖZEL ŞARTLI) BORNOVA (KONAK) KAZIM DİRİK (MERSİNLİ) YILDIRIM BEYAZIT 51/C DÜKKAN 8662 13 14,00 ₺ 6.500,00 ₺ 17.940,00 25.12.2025 11:51

39 6/12 BUCA DUMLUPINAR (ADATEPE) ÇAMLIK (ERDEM) (YERLİ CAMİ) 37 TUVALET 87 8 57,00 ₺ 2.462,00 ₺ 6.795,12 25.12.2025 11:54

40 BUCA 1 BUCA EFELER 354 SK NO:6 1 (ZEMİN KAT) MESKEN 467 98 110,00 ₺ 15.000,00 ₺ 41.400,00 25.12.2025 11:57

41 7/2-84 BUCA İNÖNÜ (EFELER) MURADİYE CAMİ - CAMİİ TUVALETİ 110 1 34,00 ₺ 205,00 ₺ 565,80 25.12.2025 12:00

42 12/38 ÇEŞME 16 EYLÜL 3002 121 DÜKKAN 5358 1 64,47 ₺ 54.860,00 ₺ 151.413,60 25.12.2025 12:03

43 12/28-1 ÇEŞME SAKARYA MEMİŞ 108-109 DÜKKAN 5358 1 72,06 ₺ 120.000,00 ₺ 331.200,00 25.12.2025 14:00

44 12/42 ÇEŞME SAKARYA MEMİŞ 125 DÜKKAN 5358 1 37,71 ₺ 18.000,00 ₺ 49.680,00 25.12.2025 14:03

45 ÇİĞLİ/4 (ÖZEL ŞARTLI) ÇİĞLİ BÜYÜK ÇİĞLİ 8014 SOK. 7 MESKEN 41766 16 65,00 ₺ 9.000,00 ₺ 24.840,00 25.12.2025 14:06

46 13/60 DİKİLİ ÇANDARLI ÇALMALI - ZEYTİNLİK 1471 51 15006,93 ₺ 21.700,00 ₺ 59.892,00 25.12.2025 14:09

47 13/118 (ÖZEL ŞARTLI) DİKİLİ ÇANDARLI İSLAM MEVKİİ 22 TUVALET 1619 5 30,00 ₺ 2.000,00 ₺ 5.520,00 25.12.2025 14:12

48 13/50 DİKİLİ ÇANDARLI KAVANÇALI TARLA 1673 34 65994,04 ₺ 20.800,00 ₺ 57.408,00 25.12.2025 14:15

49 13/53 DİKİLİ ÇANDARLI KAVANÇALI TARLA 1667 21 59623,95 ₺ 19.200,00 ₺ 52.992,00 25.12.2025 14:18

50 13/59 (ÖZEL ŞARTLI) DİKİLİ ÇANDARLI YUMRUTEPE-PAPAZLIK ZEYTİNLİK 1483 2 3220,00 ₺ 3.000,00 ₺ 8.280,00 25.12.2025 14:21

51 13/65 (ÖZEL ŞARTLI) DİKİLİ GAZİPAŞA BEYLİK İÇKİSİZ RESTORAN/KAFE 249 1 1395,19 ₺ 75.000,00 ₺ 621.000,00 25.12.2025 14:24

52 13/69 (ÖZEL ŞARTLI) DİKİLİ KOCAOBA BOĞAZHİSAR TARLA 159-158-108 1-1-103 53375,94 /17.791,98 ₺ 6.000,00 ₺ 16.560,00 25.12.2025 14:27

53 15/107 FOÇA ATATÜRK FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. 7/1 VİLLA 1764 8 110,00 ₺ 50.000,00 ₺ 138.000,00 25.12.2025 14:30

54 15/110 (ÖZEL ŞARTLI) FOÇA ATATÜRK FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. 7/5 VİLLA 1764 8 110,00 ₺ 50.000,00 ₺ 138.000,00 25.12.2025 14:33

55 15/115 FOÇA ATATÜRK FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. 5/1 VİLLA 1756 2 106,00 ₺ 48.000,00 ₺ 132.480,00 25.12.2025 14:36

56 15/116 FOÇA ATATÜRK FERİT OĞUZBAYIR CADDESİ 126 SOK. 5/2 VİLLA 1756 2 106,00 ₺ 48.000,00 ₺ 132.480,00 25.12.2025 14:39

57 GAZİEMİR 1 (ÖZEL ŞARTLI) GAZİEMİR ATIFBEY (DOKUZ EYLÜL) ÖNDER 56/A KAT:1 D:1 MESKEN 1466 1 100,00 ₺ 17.000,00 ₺ 46.920,00 25.12.2025 14:42

58 GÜZELBAHÇE 2 GÜZELBAHÇE GÜZELBAHÇE ÇAMLIÇAYI TARLA 1361 29 3.790,93 ₺ 23.914,17 ₺ 66.003,11 25.12.2025 14:45

59 15/90 GÜZELBAHÇE YELKİ 2732 46/C DÜKKAN 2145 8 51,57 ₺ 33.600,00 ₺ 92.736,00 25.12.2025 14:48

60 15/91 (ÖZEL ŞARTLI) GÜZELBAHÇE YELKİ HACIHASANKUYUSU MEVKİİ - ARSA 2149 7 546,33 (Hissemize düşen 234,01) ₺ 15.000,00 ₺ 41.400,00 25.12.2025 14:51

61 KARABAĞLAR 18 KARABAĞLAR ARAP HASAN ŞEHİT CEYSU CEYLAN 125 D/1 DÜKKAN 6800 1 10,00 ₺ 8.887,00 ₺ 24.528,12 25.12.2025 14:54

62 5/54 KARABAĞLAR BAHRİYE ÜÇOK 9692 SOK. - AÇIK DEPO 41251 7 183,00 ₺ 793,00 ₺ 2.188,68 25.12.2025 14:57

63 KARABAĞLAR 35/1 (ÖZEL ŞARTLI ) KARABAĞLAR BASIN SİTESİ 169 SOK. 16 KAT:3 D:5 MESKEN 6448 8 90,00 ₺ 23.777,00 ₺ 65.624,52 25.12.2025 15:00

64 KARABAĞLAR 2 (ÖZEL ŞARTLI) KARABAĞLAR BOZYAKA 5770 SOKAK 22/A MESKEN 30838 33 64,00 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 25.12.2025 15:03

65 12/85 KARABURUN MERKEZ KARŞI MANASTIR - TARLA 805 37 1571,31 ₺ 3.904,17 ₺ 10.775,51 25.12.2025 15:06

66 10/95 KARŞIYAKA ALAYBEY 1674 SOK. 8 TUVALET 212 191 28,00 ₺ 2.000,00 ₺ 5.520,00 25.12.2025 15:09

67 9/1-46 KARŞIYAKA TERSANE 1671 SOK. 7/4 Z.D1 MESKEN 260 149 97,72 ₺ 23.500,00 ₺ 64.860,00 25.12.2025 15:12

68 K.YAKA 3/4 KARŞIYAKA TERSANE 1672 SOK. NO:28 D:4 MESKEN 308 3 93,00 ₺ 21.500,00 ₺ 59.340,00 25.12.2025 15:15

69 16/38 KEMALPAŞA ARMUTLU HÜRRİYET KAZIM DİRİK 14 ARSA 391 22 42,00 ₺ 1.000,00 ₺ 2.760,00 25.12.2025 15:18

70 16/39 KEMALPAŞA ARMUTLU İSTİKLAL KURTULUŞ 18 ARSA 388 17 64,00 ₺ 600,00 ₺ 1.656,00 25.12.2025 15:21

71 16/19 KEMALPAŞA BAĞYURDU KÖY İÇİ SK. 40 DÜKKAN VE DEPO 568 12 72,00 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 25.12.2025 15:24

72 16/23 KEMALPAŞA BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK KÖY İÇİ SOK. 1/A DÜKKAN 491 2 23,00 ₺ 2.000,00 ₺ 5.520,00 25.12.2025 15:27

73 16/53 KEMALPAŞA BAĞYURDU (KAZIMPAŞA) YAKA ZEYTİNLİK 571 21 4090,23 ₺ 3.937,50 ₺ 10.867,50 25.12.2025 15:30

74 16/16 KEMALPAŞA SOĞUKPINAR ÇELEBİYAKA - ZEYTİNLİK 562 21 3383,88 ₺ 3.000,00 ₺ 8.280,00 25.12.2025 15:33

75 13/100 (ÖZEL ŞARTLI) KEMALPAŞA YUKARI KİRAZLI 30/1.1 MESKEN 247 17 127,00 ₺ 25.000,00 ₺ 69.000,00 25.12.2025 15:36

76 13/101 (ÖZEL ŞARTLI) KEMALPAŞA YUKARI KİRAZLI 30/3 KAT:2 MESKEN 247 17 127,00 ₺ 25.000,00 ₺ 69.000,00 25.12.2025 15:39

77 KONAK 51 KONAK 2.AZİZİYE 731/10 - ARSA AÇIK DEPO 36468 24 289,00 ₺ 4.000,00 ₺ 11.040,00 25.12.2025 15:42

78 KONAK 10 KONAK 2.SÜLEYMANİYE EŞREFPAŞA 802-803 BÜRO 7120 11 100,00 ₺ 10.000,00 ₺ 27.600,00 25.12.2025 15:45

79 KONAK 12 (ÖZEL ŞARTLI) KONAK ALSANCAK 1469 SOK. 94/4 MESKEN 1265 25 60,00 ₺ 14.000,00 ₺ 38.640,00 25.12.2025 15:48

80 7/1-88 KONAK ESNAFŞEYH 850 SOK. KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI 56/108 DÜKKAN 186 14 24,38 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 25.12.2025 15:51

81 7/1-93 KONAK ESNAFŞEYH 850 SOK. KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI 56/204 DÜKKAN 186 14 15,64 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 25.12.2025 15:54

82 7/1-96 KONAK ESNAFŞEYH 850 SOK. KARABURUNLU HACI İBRAHİM VAKFI 56/211 DÜKKAN 186 14 8,60 ₺ 2.500,00 ₺ 6.900,00 25.12.2025 15:57

83 M/131 KONAK FEVZİPAŞA 846 SOK. KATİPZADE VAKIF İŞ HANI 51/405 BÜRO 178 94 19,00 ₺ 3.000,00 ₺ 8.280,00 25.12.2025 16:00

84 KONAK 16 KONAK GÖZTEPE İNÖNÜ CADDESİ- GÖK APT. 382/2 MESKEN 6429 29 110,00 ₺ 18.000,00 ₺ 49.680,00 25.12.2025 16:03

85 1/103 (ÖZEL ŞARTLI) KONAK GÜNEŞLİ SABİT BEY CAMİ 6 CAMİ TUVALETİ 6902 1 20,00 ₺ 154,00 ₺ 425,04 25.12.2025 16:06

86 KONAK 19 (ÖZEL ŞARTLI) KONAK GÜNEŞLİ 529 SOK.EMEK APARTMANI 8 KAT:5 DAİRE:20 MESKEN 6884 47 100,00 ₺ 20.000,00 ₺ 55.200,00 25.12.2025 16:09

87 4/40 KONAK İMARİYE (KADİFEKALE) 998 SOK. HAVA ŞEHİTLERİ CAMİ 3/1-A CAMİ TUVALETİ 1660 6 44,00 ₺ 100,00 ₺ 276,00 25.12.2025 16:12

88 5/70 KONAK KUBİLAY 981 SOK. 2 DÜKKAN VE DEPO 1577 20 8,00 ₺ 750,00 ₺ 2.070,00 25.12.2025 16:15

89 7/1-103 KONAK MEMDUHİYE 782 SOK. - ARSA/DEPO 431 6 36,00 ₺ 100,00 ₺ 276,00 25.12.2025 16:18

90 KONAK 39 (ÖZEL ŞARTLI) KONAK PAZARYERİ TARIK SARI 51 MESKEN 1546 23 77,00 ₺ 7.309,00 ₺ 20.172,84 25.12.2025 16:21

91 1/68 KONAK YILDIZ 441 SOK. 11 AÇIK DEPO 125 9 70,00 ₺ 1.586,00 ₺ 4.377,36 25.12.2025 16:24

92 6/8 KONAK ŞEYH MUMYAKMAZ HACI VELİ CAMİ 2 TUVALET 1540 26 15,00 ₺ 3.000,00 ₺ 8.280,00 25.12.2025 16:27

93 MENDERES 5 MENDERES MENDERES(CUMA OVASI) TARLA VE ZEYTİNLİK 2068 15 23680,97 ₺ 12.710,00 ₺ 35.079,60 25.12.2025 16:30

94 24/102 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ ADAGÜME ÇİMLİK ZEYTİNLİK 2830 3480,00 ₺ 1.208,34 ₺ 3.335,02 25.12.2025 16:33

95 21/11 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ AKINCILAR GEÇİT SOK. 6 DÜKKAN 202 2 10,00 ₺ 4.000,00 ₺ 11.040,00 25.12.2025 16:36

96 22/29 ÖDEMİŞ BADEMLİ ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 241 31 1647,79 ₺ 1.587,50 ₺ 4.381,50 25.12.2025 16:39

97 24/1 ÖDEMİŞ BADEMLİ ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 242-241-372 6-113-44-37-26-38 1607,53 ₺ 951,25 ₺ 2.625,45 25.12.2025 16:42

98 22/66 ÖDEMİŞ BADEMLİ ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 242 7 1015,42 ₺ 800,00 ₺ 2.208,00 25.12.2025 16:45

99 24/5 ÖDEMİŞ BADEMLİ EĞREK CİVARI - BAHÇE MEYVE FİDANLIĞI 389 5 839,69 ₺ 800,00 ₺ 2.208,00 26.12.2025 10:00

100 23/66 ÖDEMİŞ BADEMLİ KALE MAH MERKEZ CAMİİ ALTI 53/C DÜKKAN 417 7 16,11 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 26.12.2025 10:03

101 21/83 ÖDEMİŞ BADEMLİ KOCA KIR - ZEYTİNLİK 368 14 2773,27 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 26.12.2025 10:06

102 22/77 ÖDEMİŞ BADEMLİ NARLIK - ZEYTİNLİK 371 1 1581,11 ₺ 1.000,00 ₺ 2.760,00 26.12.2025 10:09

103 23/59 ÖDEMİŞ BADEMLİ ÇALTI DEĞİRMENİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 240 5 2489,43 ₺ 1.190,00 ₺ 3.284,40 26.12.2025 10:12

104 21/73 ÖDEMİŞ BİRGİ DÜDÜKÇÜ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 127 13 11403,69 ₺ 4.800,00 ₺ 13.248,00 26.12.2025 10:15

105 24/2-2 ÖDEMİŞ BİRGİ - ARSA-AÇIK DEPO-TARLA 116 1 4297,93 ₺ 4.200,00 ₺ 11.592,00 26.12.2025 10:18

106 24/2-3 ÖDEMİŞ BİRGİ - ARSA-AÇIK DEPO-TARLA 117 1 4874,40 ₺ 4.200,00 ₺ 11.592,00 26.12.2025 10:21

107 24/2-4 ÖDEMİŞ BİRGİ - ARSA-AÇIK DEPO-TARLA 118 1 3079,30 ₺ 3.200,00 ₺ 8.832,00 26.12.2025 10:24

108 24/2-6 ÖDEMİŞ BİRGİ KOKARLIMAN MEVKİİ - ZEYTİNLİK VE TARLA 131 2 3481,10 ₺ 2.500,00 ₺ 6.900,00 26.12.2025 10:27

109 21/86 ÖDEMİŞ BİRGİ PAPAZ DERESİ MEVKİİ ZEYTİNLİK 174 13 5120,00 ₺ 2.000,00 ₺ 5.520,00 26.12.2025 10:30

110 21/96 ÖDEMİŞ BUCAK YENİ MEZARLIK KÖY İÇİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 99-270-84-187-66-96 19051,00 ₺ 5.200,00 ₺ 14.352,00 26.12.2025 10:33

111 21/43- 24/24 ÖDEMİŞ GÖLCÜK KIRBAĞLAR - ZEYTİNLİK 460 31 7521,16 ₺ 2.200,00 ₺ 6.072,00 26.12.2025 10:36

112 24/79-1 ÖDEMİŞ GÖLCÜK KÖY CİVARI ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN 530 18 3642,27 ₺ 4.458,34 ₺ 12.305,02 26.12.2025 10:39

113 24/86 ÖDEMİŞ GÖLCÜK OLUKBAŞI - ZEYTİNLİK 455 3 3909,77 ₺ 1.700,00 ₺ 4.692,00 26.12.2025 10:42

114 24/85 ÖDEMİŞ GÖLCÜK OLUKBAŞI ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN 455 25 5308,29 ₺ 4.000,00 ₺ 11.040,00 26.12.2025 10:45

115 20/1-83 ÖDEMİŞ IŞIK KÖYCİVARI MEVKİİ - ZEYTİNLİK 125 11140,00 ₺ 4.400,00 ₺ 12.144,00 26.12.2025 10:48

116 21/35 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ KARADOĞAN BALYERİ - ZEYTİNLİK 281 5700,00 ₺ 2.500,00 ₺ 6.900,00 26.12.2025 10:51

117 23/63 ÖDEMİŞ KUTLUBEYLER BAŞPINAR MEVKİİ - ZEYTİNLİK 159 3600,00 ₺ 1.600,00 ₺ 4.416,00 26.12.2025 10:54

118 21/4 ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET İSMET PAŞA CADDESİ HÜRRİYET MEYDANI 46/1 DÜKKAN 195 4 16,00 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 26.12.2025 10:57

119 21/9 ÖDEMİŞ MİMAR SİNAN PEYNİR PAZARI 25 DÜKKAN 92 86 12,00 ₺ 700,00 ₺ 1.932,00 26.12.2025 11:00

120 24/7 ÖDEMİŞ MİMAR SİNAN PEYNİR PAZARI 27 DÜKKAN 92 84 12,00 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 26.12.2025 11:03

121 21/44 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ MURSALLI ANACIK ÇEŞMESİ - ZEYTİNLİK 205 17900,00 ₺ 6.000,00 ₺ 16.560,00 26.12.2025 11:06

122 24/91 ÖDEMİŞ MURSALLI KÖY CİVARI - ZEYTİNLİK 150 11690,00 ₺ 4.800,00 ₺ 13.248,00 26.12.2025 11:09

123 24/97 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ SEKİKÖY KÖY CİVARI - ZEYTİNLİK 737-812-863 20980 ₺ 6.000,00 ₺ 16.560,00 26.12.2025 11:12

124 24/96 ÖDEMİŞ SEKİKÖY KÖY CİVARI - ZEYTİNLİK 639 5540,00 ₺ 2.400,00 ₺ 6.624,00 26.12.2025 11:15

125 21/93 ÖDEMİŞ ÜÇKONAK OVABAĞLAR ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN 40 2000,00 ₺ 1.250,00 ₺ 3.450,00 26.12.2025 11:18

126 23/60 (ÖZEL ŞARTLI) ÖDEMİŞ ÜÇKONAK TEKKESEMİT ZEYTİNLİK VE ZEMİNİNDEN 399 1833,00 ₺ 250,00 ₺ 690,00 26.12.2025 11:21

127 24/55 ÖDEMİŞ YENİKÖY HACI EMİR ÇEŞMESİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 656 13440,00 ₺ 4.500,00 ₺ 12.420,00 26.12.2025 11:24

128 20/1-82 ÖDEMİŞ YENİKÖY HACI EMİR ÇEŞMESİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 658 13940,00 ₺ 4.800,00 ₺ 13.248,00 26.12.2025 11:27

129 20/1-89 ÖDEMİŞ YUSUFDERE SÖMELİK BÜLBÜL DERESİ MEVKİİ - ZEYTİNLİK 27 3340,00 ₺ 1.600,00 ₺ 4.416,00 26.12.2025 11:30

130 20/1-91 ÖDEMİŞ YUSUFDERE TOPRAKLIK MEVKİİ - ZEYTİNLİK 499 17240,00 ₺ 7.500,00 ₺ 20.700,00 26.12.2025 11:33

131 22/101 ÖDEMİŞ BEYAZITLAR KÖY CİVARI - ZEYTİN VE MEYVE BAHÇESİ 180 3800,00 ₺ 14.650,00 ₺ 40.434,00 26.12.2025 11:36

132 15/103 (ÖZEL ŞARTLI ) SEFERİHİSAR SIĞACIK 131 SK.SIĞACIK CAMİ 4 TUVALET 4063 2 15,00 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 26.12.2025 11:39

133 15/46 SEFERİHİSAR TURABİYE MANASTIR YAKASI - ZEYTİNLİK 3806 138 12730,18 ₺ 2.500,00 ₺ 6.900,00 26.12.2025 11:42

134 SEFERİHİSAR 1 (ÖZEL ŞARTLI) SEFERİHİSAR TURABİYE NECAT HEPKON NO: 29 D:1-2 MESKEN-BÜRO 3118 26 174,00 ₺ 20.000,00 ₺ 55.200,00 26.12.2025 11:45

135 SEFERİHİSAR 1/1 (ÖZEL ŞARTLI) SEFERİHİSAR TURABİYE NECAT HEPKON NO: 29 D:3-4 MESKEN-BÜRO 3118 26 174,00 ₺ 30.000,00 ₺ 82.800,00 26.12.2025 11:48

136 SEFERİHİSAR 1/2 (ÖZEL ŞARTLI) SEFERİHİSAR TURABİYE NECAT HEPKON NO: 29 D:5-6 MESKEN-BÜRO 3118 26 174,00 ₺ 30.000,00 ₺ 82.800,00 26.12.2025 11:51

137 SEFERİHİSAR 1/3 (ÖZEL ŞARTLI) SEFERİHİSAR TURABİYE NECAT HEPKON NO: 29 D:7-8 MESKEN-BÜRO 3118 26 174,00 ₺ 20.000,00 ₺ 55.200,00 26.12.2025 11:54

138 15/25 SEFERİHİSAR ULAMIŞ İMAMDERESİ MÜEZZİN KAVAĞI - ZEYTİNLİK 307 261 8323,33 ₺ 3.500,00 ₺ 9.660,00 26.12.2025 11:57

139 15/38 SEFERİHİSAR ULAMIŞ İMAMDERESİ MÜEZZİN KAVAĞI - ZEYTİNLİK 307 125 19321,11 ₺ 13.473,92 ₺ 37.188,02 26.12.2025 12:00

140 13/33 SELÇUK İSABEY NO:36/4 İSA BEY CAMİİ 36/4 DÜKKAN 266 1 5,29 ₺ 6.000,00 ₺ 16.560,00 26.12.2025 14:00

141 13/32-33 SELÇUK İSABEY NO:36/3 İSA BEY CAMİİ 36/3 DÜKKAN 266 1 5,29 ₺ 6.000,00 ₺ 16.560,00 26.12.2025 14:03

142 18/54-12 TİRE BOYNUYOĞUN ALİBABA - ZEYTİNLİK 157 43 18040,00 ₺ 6.400,00 ₺ 17.664,00 26.12.2025 14:06

143 18/54-15 TİRE BOYNUYOĞUN ALİBABA - ZEYTİNLİK 156 1 6064,29 ₺ 3.770,00 ₺ 10.405,20 26.12.2025 14:09

144 20/41 TİRE BOYNUYOĞUN ALİBABA - ZEYTİNLİK 157 48 866,29 ₺ 1.200,00 ₺ 3.312,00 26.12.2025 14:12

145 20/1-59 TİRE CUMHURİYET MELİSA NO:4 K:3 D:8 MESKEN 1463 5 138,00 ₺ 20.500,00 ₺ 56.580,00 26.12.2025 14:15

146 18/54-11 TİRE ÇİNİYERİ - - ZEYTİNLİK 194 18 4943,18 ₺ 4.359,09 ₺ 12.031,09 26.12.2025 14:18

147 19/9 TİRE İPEKÇİLER PAŞAYERİ - TARLA 613 20 9332,86 ₺ 4.400,00 ₺ 12.144,00 26.12.2025 14:21

148 20/64 TİRE KARACAALİ ÖKSÜRÜK ZEYTİNLİK 771-505-772-790 1-4-12-2 12305,68 ₺ 5.600,00 ₺ 15.456,00 26.12.2025 14:24

149 20/38 TİRE KARACAALİ TİLKİLİ DERE - ZEYTİNLİK 775 16 2054,24 ₺ 2.461,87 ₺ 6.794,77 26.12.2025 14:27

150 20/99 TİRE KİRELİ HASBAŞLAR - TARLA 107 48 46668,08 ₺ 29.541,20 ₺ 81.533,72 26.12.2025 14:30

151 20/48 TİRE KİRELİ SÜPÜRGELİ - TARLA 113 22 1975,92 ₺ 750,00 ₺ 2.070,00 26.12.2025 14:33

152 18/54-17 TİRE PEŞREFLİ HİSARLIK - ZEYTİNLİK 116 5 8718,49 ₺ 5.600,00 ₺ 15.456,00 26.12.2025 14:36

153 20/105 TİRE TURAN ÇAĞLA B BLOK NO:12/1 D:2 MESKEN 1134 11 133,00 ₺ 19.500,00 ₺ 53.820,00 26.12.2025 14:39

154 20/118 TİRE TURAN GAMZE NO:6/1 D:1 MESKEN 1149 8 136,00 ₺ 19.500,00 ₺ 53.820,00 26.12.2025 14:42

155 19/17 TİRE YENİ - 26 DÜKKAN 75 28 13,00 ₺ 6.341,00 ₺ 17.501,16 26.12.2025 14:45

156 20/97 TİRE YENİ YENİ MAHALLE - TUVALET 1021 5 44,00 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 26.12.2025 14:48

157 13/71 TORBALI ÇAYBAŞI KONAKLAR TARLA 924 7600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 9.936,00 26.12.2025 14:51

158 TORBALI 9 TORBALI ORTAKÖY ZEYTİNLİK 175 22 20736,62 ₺ 20.000,00 ₺ 55.200,00 26.12.2025 14:54

159 13/13 URLA BİRGİ KARAKUYU TARLA 164 25 1045,49 ₺ 4.760,00 ₺ 13.137,60 26.12.2025 14:57

160 29/33 AKHİSAR HASHOCA GÜLRUH CAMİ 128 SOK. - TUVALET 171 1 80,00 ₺ 4.500,00 ₺ 12.420,00 26.12.2025 15:00

161 29/36 AKHİSAR PAŞA HERGELEN CAMİ 26-34 SOK. - TUVALET 136 1 10,00 ₺ 250,00 ₺ 690,00 26.12.2025 15:03

162 M-AKHİSAR 4 AKHİSAR ZEYTİNLİOVA KÖYÜ KÖYİÇİ - DÜKKAN 206 12,00 ₺ 400,00 ₺ 1.104,00 26.12.2025 15:06

163 29/32 (ÖZEL ŞARTLI) AKHİSAR ZEYTİNLİOVA KÖYÜ KURTULUŞ CAD (KÖYİÇİ) 83 DEPO 535 50,00 ₺ 1.000,00 ₺ 2.760,00 26.12.2025 15:09

164 28/5 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 152\B19 DÜKKAN 223 1 13,27 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:12

165 28/6 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 152\B18 DÜKKAN 223 1 12,66 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:15

166 28/8 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 152\B16 DÜKKAN 223 1 15,67 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:18

167 28/12 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 152\B12 DÜKKAN 223 1 15,34 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:21

168 28/13 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 152\B11 DÜKKAN 223 1 14,07 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:24

169 28/15 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 103/B09 DÜKKAN 223 1 15 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:27

170 28/16 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU ABDİLTURAN (KURŞUNLU HAN) 103/B08 DÜKKAN 223 1 14,34 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:30

171 28/17 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 103/B07 DÜKKAN 223 1 15,45 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:33

172 28/18 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU ABDİLTURAN (KURŞUNLU HAN) 103/B06 DÜKKAN 223 1 16,15 ₺ 7.000,00 ₺ 19.320,00 26.12.2025 15:36

173 28/19 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 103/B05 DÜKKAN 223 1 19,58 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 26.12.2025 15:39

174 28/20 (ÖZEL ŞARTLI) ALAŞEHİR SOĞUKSU SÜMER ORAL (KURŞUNLU HAN) 103/B04-B03 DÜKKAN 223 1 14,75 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 26.12.2025 15:42

175 29/52 DEMİRCİ CAMİ ATİK FERAH YAKUP ÇELEBİ CAMİ - TUVALET 192 15 31,15 ₺ 200,00 ₺ 552,00 26.12.2025 15:45

176 DEMİRCİ 3 DEMİRCİ PAZAR ORTA SOK. 22/A BİNA 93 22 174,90 ₺ 15.000,00 ₺ 41.400,00 26.12.2025 15:48

177 29/80 KIRKAĞAÇ KARAALİ 1 SOK. - ARSA 284 21 264 ₺ 150,00 ₺ 414,00 26.12.2025 15:51

178 29/60 KULA EMRE YAREN - TARLA 116 39-40-41 13924,43 ₺ 2.400,00 ₺ 6.624,00 26.12.2025 15:54

179 29/81 SALİHLİ CAFERBEY 932 SOK. - ARSA 3068 1 1816 ₺ 1.000,00 ₺ 2.760,00 26.12.2025 15:57

180 SALİHLİ 1 (ÖZEL ŞARTLI) SALİHLİ İĞDECİK DAĞ - PALAMUTLUK 141 8 45436,94 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 26.12.2025 16:00

181 SALİHLİ 2 SALİHLİ İĞDECİK DAĞ - TARLA 141 206 2626,53 ₺ 812,94 ₺ 2.243,72 26.12.2025 16:03

182 29/64 SALİHLİ KOCAÇEŞME BELEDİYE (37 SOKAK) 4/A TUVALET 4261 2 30,00 ₺ 5.035,00 ₺ 13.896,60 26.12.2025 16:06

183 SARUHANLI 16 (ÖZEL ŞARTLI) SARUHANLI BÜYÜKBELEN DEREALAN - ZEYTİNLİK 181 275 25245,76 (Hissemize Düşen 12622,88) ₺ 8.800,00 ₺ 24.288,00 26.12.2025 16:09

184 29/71 (ÖZEL ŞARTLI) SOMA CUMA HAL (SEBZECİLER SOK) 2 DEPO 208 2 13,00 ₺ 400,00 ₺ 1.104,00 26.12.2025 16:12

185 29/6 (ÖZEL ŞARTLI) SOMA CUMA HAL (SEBZECİLER SOK) 2 DEPO 208 1 17,00 ₺ 510,00 ₺ 1.407,60 26.12.2025 16:15

186 29/7 (ÖZEL ŞARTLI) SOMA CUMA HAL (SEBZECİLER SOK) 2 DEPO 208 3 34,00 ₺ 1.050,00 ₺ 2.898,00 26.12.2025 16:18

187 29/8 (ÖZEL ŞARTLI) SOMA CUMA HAL (SEBZECİLER SOK) 2 DEPO 208 4 49,00 ₺ 1.500,00 ₺ 4.140,00 26.12.2025 16:21

188 29/9 (ÖZEL ŞARTLI) SOMA CUMA HAL (SEBZECİLER SOK) 2 DEPO 208 5 45,00 ₺ 1.350,00 ₺ 3.726,00 26.12.2025 16:24

189 29/10 (ÖZEL ŞARTLI) SOMA CUMA HAL (SEBZECİLER SOK) 2 MESKEN 208 5 45,00 ₺ 1.350,00 ₺ 3.726,00 26.12.2025 16:27

190 27/26 ŞEHZADELER 1.ANAFARTALAR BELEDİYE 17/9 (ALİ AĞA APARTMANI) MESKEN 411 26 95,00 ₺ 18.000,00 ₺ 49.680,00 26.12.2025 16:30

191 27/21 (ÖZEL ŞARTLI) ŞEHZADELER 1.ANAFARTALAR DERVİŞ ALİ APARTMANI 1605 1 KAT:6 DAİRE:15 MESKEN 406 6 74 ₺ 11.000,00 ₺ 30.360,00 26.12.2025 16:33

192 26/11 ŞEHZADELER 1.ANAFARTALAR KONUK CADDESİ VAKIF İŞ HANI 509 BÜRO 416 7 25,00 ₺ 6.000,00 ₺ 16.560,00 26.12.2025 16:36

193 25/12 ŞEHZADELER ATICI BORSA 7/B DÜKKAN 380 13 64,05 ₺ 15.000,00 ₺ 41.400,00 26.12.2025 16:39

194 28/28 TURGUTLU ALTAY HELVACILAR 19 DÜKKAN 540 12 15,37 ₺ 5.000,00 ₺ 13.800,00 26.12.2025 16:42

195 OK-4/1 (ÖZEL ŞARTLI) BERGAMA FATİH ANAFARTALAR CAD. 32 OKUL - HALI SAHA 744 3 800,00 ₺ 40.000,00 ₺ 110.400,00 26.12.2025 16:45

SÖZLEŞME SÜRESİ: TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 31.12.2026 TARİHİNE KADARDIR. ( 51.sıradaki taşınmaz hariç.)

1- Yukarıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık veya yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 25-26.12.2025 Perşembe ve Cuma günlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, 06.01.2026 Salı gününde pazarlık ihalesi ile kiraya verilecektir.

2- İhale edilen taşınmazların sözleşme bitiş süreleri hizalarında gösterilen tarihlere kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. Muhammen kira bedelleri üzerinden ihalede oluşacak kira bedeli ilk yıla ait olup, takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya TÜFE oranından az olmamak şartıyla emsal rayiçler dikkate alınarak arttırılacaktır.

3- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde İzmir ili, Konak ilçesi, Konak Mahallesi, Fevzi Paşa Bulvarı, No:4, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında (2. Kat Toplantı Salonu) yapılacaktır.

4- İhaleye son müracaat tarihi 24.12.2025 tarihi Çarşamba günü saat 16:00'a kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün mesuliyeti yoktur. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

• T.C. Vatandaşlık numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti),

• Adres beyanı (ikametgâh belgesi),

• Sabıka kaydı, (Sabıka var ise gerekçeli kararları)

• Başvuru formu,

• Geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

b) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

•Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

• İmza sirküleri /imza beyannamesi

• Ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi

• Faaliyet belgesi

• Adres beyanı

• Başvuru formu

• Geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

c) STK (Vakıf, Dernek, Koop vb.) olması halinde; yönetim yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres beyanı, başvuru formu, geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

d) ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; ortak girişim beyannamesi, başvuru formu, geçici ve ek teminat makbuzu veya dekontu.

e) İçeriğinde geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.

6- GEÇİCİ VE EK TEMİNAT HAKKINDA; İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesindeki TR62 0021 0000 0001 7759 4000 01 no.lu hesabına nakden yatırılmış geçici ve ek teminatı gösterir alındı makbuzu veya dekontu (AKAR NO, ADA PARSEL VE İSTEKLİNİN ADININ ve T.C. NO/VERGİ NO BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.

7- BAŞVURU FORMU HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne ve taşınmaz hakkında gerekli tüm bilgileri edindiğine ve kabul ettiğine dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinden alınabilir.)

8- İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

9- İsteklinin yukarıda (8) maddede yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi tespit edildiği takdirde feshedilerek geçici ve ek teminatı İdarece gelir kaydedilir.

10- İlana yazılmayan bilgiler; işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

11- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek veya tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece gelir kaydedilir. Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.

12- İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilir. Sözleşmeden sonra kiracı, taşınmazda bulunan muhdesat ve dikili şeylerin yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalamak zorundadır.

13- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmaz.

14- Vakıf taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar kiracı tarafından karşılanacak ve yapılacak her türlü masraf vakfa terk ve teberrü edilmiş sayılacaktır. Taşınmazda sonradan yapılacak her türlü değişiklik için İdareden ve gerekiyorsa diğer ilgili kurum-kuruluşlardan yazılı izin alınması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. İdaremizin talebi halinde kiracı; taşınmazı, masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur.

15- Kiracı, Elektrik ve Su aboneliğini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Ruhsat, elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapılıp tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

16- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır.

17- İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

18- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince Kira Stopajı ödemeyeceklerdir. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.

19- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, Kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

20- İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde)

21- Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda zirai tarım yapılmaz.

22- Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.

23- Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. (Yapılabilecek işlemler için İdareden izin alınması ve bilgi verilmesi zorunludur.) İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

24. Listenin 2.sırasında yer alan zeytinlik vasıflı taşınmaz mahsulü ile birlikte kiralanacaktır. (18/52-9)

25. Listenin 26. sırasında yer alan taşınmazın mutfağı ve banyosu onarıma ihtiyaç duymaktadır. (11/49)

26. Listenin 27. sırasında yer alan taşınmazın demirbaşlarının onarıma ihtiyacı vardır ve bu onarım kiralayan tarafından yapılacaktır. (Bayraklı 3/1)

27. Listenin 29. sırasında yer alan taşınmazın toplam alanı 8.733,07 m² olup kullanım alanı 2000,00 m²'dir. (13/79)

28. Listenin 37. sırasında yer alan bulunan taşınmazın imar uygulaması devam etmektedir ve parselasyon planı ile ilgili davası bulunmakta ve devam etmekte olup tapu tescili tamamlandığında kullanım alanı değişebilecektir. (11/37)

29. Listenin 38. sırasında yer alan taşınmazın tavan kısmından su almakta olduğu tespit edilmiş olup, tadilat ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli onarımlar kiralayan tarafından yaptırılacaktır. (6/4)

30. Listenin 45. sırasında yer alan taşınmazın onarıma ihtiyacı vardır. (ÇİĞLİ/4)

31. Listenin 47. sırasında yer alan taşınmaz için elektrik aboneliği İdaremiz tarafından alınmış olup, kiralayan sözleşme imzalandıktan sonra masrafları kendisine ait olmak üzere aboneliği üstüne alacaktır. (13/118)

32. Listenin 50. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde yangında zarar görerek kuruyan zeytin ağaçlarının kiracı tarafından kaldırılacak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilecektir. (13/59)

33. Listenin 51.sırasında yer alan taşınmaz üzerindeki yapıların mevcut durumu ile ilgili tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kiracıya aittir. Kiracı, bu yapılar nedeniyle gelecekte doğabilecek her türlü belediye, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslar nezdindeki yükümlülükleri, idari para cezaları, yıkım kararları, mahkeme süreçleri ve benzeri her türlü yaptırımı peşinen kabul eder ve üstlenir. Son olarak yapılacak sözleşme 3 yıllık olup 2026 yılı sonuna kadar olan tutar peşin alınacaktır. Bu şartname hükümleri, kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, kiracı tarafından peşinen kabul edilir sayılır. (13/65)

34. Listenin 52. sırasında yer alan taşınmazın hisse oranı 1/3 olup, kullanım alanı 17.791,98 m²dir. (13/69)

35. Listenin 54. sırasında yer alan taşınmazlarda işgalci bulunmakta olup, tahliye işlemi tamamlandıktan sonra taşınmazlar teslim edilecektir. (15/110)

36. Listenin 57. sırasında yer alan taşınmazın mutfağı ve çatısı onarıma ihtiyaç duymaktadır. (Gaziemir 1)

37. Listenin 60. sırasında yer alan taşınmazda hisse oranı 1028/2400 olup, bu oran doğrultusunda kullanım alanı 234,01 m²dir. (15/91)

38. Listenin 63, 64, 75, 76, 90 ve 191. sıralarında yer alan taşınmazların tadilat ve onarıma ihtiyacı bulunmakta olup, onarımlar kiralayan tarafından yapılacaktır. (Karabağlar 35/1) (Karabağlar 2) (13/100) (13/101) (Konak 39) (27/21)

39. Listenin 79. sırasında yer alan taşınmazın içinde eski eşyalar bulunmakta olup, temizlik ve onarıma ihtiyaç vardır. (Konak 12)

40. Listenin 86. sırasında yer alan taşınmazda kombi ve petek bulunmamaktadır. (Konak 19)

41. Listenin 94. sırasında yer alan taşınmazın üzerinde, 3. şahıslara ait onbeş adet zeytin ağacı bulunmaktadır. (24/102)

42. Listenin 95. sırasında yer alan taşınmazın çatısında onarım ihtiyacı vardır. (21/11)

43. Listenin 116.sırasında yer alan taşınmazda 3.şahıslara ait 7 adet zeytin ağacı vardır. (21/35)

44. Listenin 121. sırasında yer alan taşınmazda 3. şahıslara ait zeytin ağaçları bulunmaktadır. (21/44)

45. Listenin 123.sırasında yer alan taşınmazın 737 ve 863 numaralı parsellerinde 3.şahıslara ait zeytin ağaçları bulunmaktadır. (24/97)

46. Listenin 126. sırasında yer alan taşınmaz üzerinde bulunan tüm zeytin ağaçları üçüncü şahıslara aittir. (23/60)

47. Listenin 85, 132, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sıralarında yer alan taşınmazlarda işgalciler bulunmaktadır. Tahliye işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilecek olup, sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazlar boş olarak teslim edilecektir. (1/103) (15/103) (29/32) (28/5) (28/6) (28/8) (28/12) (28/13) (28/15) (28/16) (28/17) (28/18) (28/19) (28/20)

48. Listenin 134, 135, 136 ve 137. sırasında yer alan taşınmazların elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ortaktır. Zemin kattaki dükkanın mal sahibi ile fatura ödemeleri ortak yapılacaktır. Asansör bulunmamaktadır. (Seferihisar 1) (Seferihisar 1/1) (Seferihisar 1/2) (Seferihisar 1/3)

49. Listenin 163.sırasında yer alan taşınmazın 50 m² tek odası kiraya verilebilecek, tamamı kiralanmayacaktır. (29/32)

50. Listenin 164,165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sıralarında yer alan taşınmazlar için başvurular, Bölge Müdürlüğümüzde kroki üzerinden yapılacaktır. (28/5) (28/6) (28/8) (28/12) (28/13) (28/15) (28/16) (28/17) (28/18) (28/19) (28/20)

51. Listenin 180. sırasında yer alan taşınmazın 1/2 hissesi İdaremize aittir. (Salihli 1)

52. Listenin 183. sırasında yer alan taşınmazın hisse oranı 1/2 olup, kullanım alanı 12.622,88 m²dir. (Saruhanlı 16)

53. Listenin 184, 185, 186, 187, 188 ve 189. sırasında yer alan taşınmazlarla alakalı olarak 208 ada 6 parselde bulunan taşınmaza restorasyon yapılacaktır. Bu nedenle önünde bulunan 208 ada 1,2,3,4,5 ve 7 nolu parsellerde ki taşınmazlar yıkılacaktır. (29/71) (29/6) (29/7) (29/8) (29/9) (29/10)

54. Listenin 195. sırasında yer alan taşınmazda halı saha girişi okul binası içerisinden sağlandığından dolayı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve mevcut olmayan soyunma odası, duş alanlarının ve tuvaletlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hafta içi gün içerisinde okulun kullanımda olan halı saha hafta içi 17.00-24.00 ve hafta sonu 08.00-24.00 saatleri arasında kiralayan tarafından kullanılabilecektir. Taşınmaza ait diğer şartlar hakkında başvuru esnasında bilgi verilecektir. (OK-4/1)

55. Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir veya incelenebilir: www.vgm.gov.tr/ihaleler Detaylı bilgiye; (0232) 441 52 92 numaralı telefondan, (0232) 446 55 19 numaralı fakstan veya [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilir.

56. Bir ihale tamamlanmadan diğer ihaleye geçilmeyecektir. İhale Komisyonu, listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

57. İhale tarihinde isteklisi olmayan taşınmazlar, 15 gün süreyle aynı şartlarla pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. Bu taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup, www.vgm.gov.tr adresinden takip edilebilir.

58. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.