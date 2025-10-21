Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye’nin en kapsamlı yurt dışı eğitim organizasyonlarından Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de tamamlandı. 30 ülkeden 150’nin üzerinde prestijli kurumun katıldığı fuarda öğrenciler, burs ve kariyer olanaklarını yakından tanıdı.

Dünyanın kapısı İzmir’de açıldı

Uluslararası eğitim fırsatlarını değerlendirmek isteyen gençler, Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nda buluştu. İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir Ege Palas Business Hotel’de düzenlenen etkinlik, binlerce öğrenci ve aileye rehberlik etti.

Fuarda katılımcılar; dil eğitimi, lise değişim programları, yüksek lisans, work and travel, work and study ve sertifika programları gibi farklı seçenekleri inceleme fırsatı buldu.

Dünya sıralamasındaki dev üniversiteler İzmir’deydi

Etkinlikte dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan The University of Sydney, King’s College London, University of Warwick, University of Bristol ve University of Birmingham gibi seçkin kurumlar da yer aldı. Katılımcılar, düzenlenen interaktif seminerler ve birebir danışmanlık oturumları aracılığıyla burs imkânlarını, başvuru süreçlerini ve uluslararası kariyer fırsatlarını yakından tanıdı.

Coşar: “Eğitimde dünyayı İzmir’e taşıdık”

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yönetici Ortağı Engin Coşar, İzmir’deki ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı “Öğrencilerimizin akademik sınırlarını genişletme hedefimiz doğrultusunda bu yıl da beklentilerin üzerine çıktık. Uluslararası eğitim fırsatlarını İzmir’e taşıdık. Katılımcılar, İngiltere’den Amerika’ya, Kanada’dan Avustralya’ya kadar dünyanın önde gelen üniversiteleriyle birebir görüşme imkânı buldu.” Coşar, önümüzdeki dönemde de dünyanın en iyi kurumlarını Türkiye’de gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Akare’den 20 yılı aşkın uluslararası deneyim

2001 yılından bu yana Türkiye’nin en köklü yurt dışı eğitim fuarlarını düzenleyen Akare Fuarcılık, bugüne kadar 30 farklı ülkeden yüzlerce okul temsilcisini binlerce öğrenciyle buluşturdu. Her yıl düzenlenen fuarlarda İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden gelen üniversiteler, en güncel programlarını ve burs fırsatlarını Türk öğrencilerle paylaşıyor.