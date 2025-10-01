Toplantıda dünya gündemine de değinen Kestelli, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. “Gazze sadece bir coğrafya değil, insanlığımızın vicdan aynasıdır. Orada ölen her çocukla insanlığımız biraz daha ölüyor. 21’inci yüzyılın bu utanç veren katliamına bir an önce son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Orta vadeli program ve tarım hedefleri

Kestelli, 8 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) tarıma dair birçok hedef bulunduğunu hatırlatarak şu başlıkları öne çıkardı:

Tarım ve sanayi etkileşimiyle verimliliğin artırılması,

Stratejik ürünlerde arz-talep dengesi gözetilerek üretim planlaması,

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen Organize Tarım Bölgeleri’nin çoğaltılması,

Gençler ve kadınlara yönelik destekleme programlarının güçlendirilmesi,

Dijitalleşme ve yapay zeka ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması.

“Bu hedeflerin tüm ülkeyi kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Tarım, yapısal reform ihtiyacı en yüksek alanlardan biridir” dedi.

İzmir’in su tablosu alarm veriyor

İklim değişikliğinin su döngüsünü bozduğunu vurgulayan Kestelli, İzmir’deki barajların kritik seviyelere indiğini açıkladı:



“29 Eylül itibarıyla kentin en büyük yüzey su kaynağı Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı sadece yüzde 3,61. İçme suyunun büyük kısmı artık yer altı kuyularından sağlanıyor. Üreticiler geçmişte 30-40 metreden su çekerken, bugün 200-250 metrelere inmek zorunda kalıyor.”

Kestelli, Türkiye’de su tüketiminin yüzde 77’sinin tarımda, yüzde 12’sinin günlük kullanımda, yüzde 11’inin ise sanayide gerçekleştiğini hatırlatarak, “Artan talep karşısında havza-ölçekli planlama artık lüks değil, güvenlik meselesidir” dedi.

Tuzdan arındırma yatırımları kaçınılmaz

Kestelli, su krizine karşı çözüm yollarından birinin deniz suyunun arıtılması olduğunu dile getirdi:



“Suudi Arabistan, ihtiyacının yüzde 75’ini bu yöntemle karşılıyor. Enerji yoğun bir süreç olsa da yenilenebilir kaynaklarla desteklenmesi halinde önemli bir çözüm olabilir. Bizim de çok geç kalmadan gerekli altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Bugün harekete geçersek kentimizin refahı, tarımın ve sanayinin sürekliliği korunabilir.”

Borsa Sarayı için yeni adım

Toplantıda ayrıca, 30 Ekim 2020 depremi sonrası güçlendirme ihtiyacı doğan tarihi Borsa Sarayı için kaynak arayışlarının sonuçsuz kaldığı bilgisi paylaşıldı. Kestelli, Konak Mersinli’deki Borsa’ya ait arsanın satışına karar verildiğini belirterek, “Satıştan elde edilecek gelirle yapılacak ihale sonrası restorasyona başlanacak. Amacımız Borsa Sarayı’nı yeniden İzmir’in ekonomik ve kültürel hayatına kazandırmak” dedi.

“Dirençli hayvan gen kaynakları oluşturulmalı”

İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer de tarımın milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti. Tarımın milli gelirin yüzde 6’sını, ihracatın yüzde 13’ünü ve istihdamın yüzde 16’sını oluşturduğunu hatırlatan Tuncer, iklim değişikliğinin hayvansal üretimi de tehdit ettiğini vurguladı:



“Yüksek sıcaklıklar hastalıkların yayılımını artırıyor. Bu riskleri azaltmak için çevresel streslere dirençli hayvan gen kaynakları geliştirmeliyiz.”