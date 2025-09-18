Son Mühür/Merve Turan- Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Menemen Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik anlamlı bir destek kampanyası başlattı. Belediyenin organize ettiği “Okula Hoş Geldin” projesi kapsamında, 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Öğrenciler için geniş kapsamlı kırtasiye seti

Dağıtılan setlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem kutusu, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, çizgili ve kareli defterler, sulu ve kuru boya, pastel boya, keçeli kalem ile resim defteri gibi temel eğitim malzemeleri yer aldı. Proje, çocukların yüzlerinde mutluluk yaratırken, aileler de sağlanan destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Başkan Pehlivan: “Eğitimde her zaman yanındayız”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eğitimi belediyenin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak nitelendirerek, “Evlatlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin başarılarını görmek ve onları mutlu görmek bizler için en büyük gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, belediyenin sunduğu destekleri de şöyle özetledi: Yükseköğretim harçları ödemelerinden eğitim yardımlarına, dijital eğitim setlerinden ücretsiz sınav hazırlık kursları MEBGEM’e kadar tüm imkanlarla öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. Başkan, tüm öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.