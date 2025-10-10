Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen LOGISTECH – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, ikinci gününde hem sektör profesyonellerini hem de gençleri “karbonsuz ulaşım” vizyonu etrafında bir araya getirdi.

Fuarda düzenlenen “Yeni Nesil Enerji Uygulamalarıyla Ulaşımda Karbonsuzlaşma” söyleşisi ve DEKATHON 2025 Ideathonu, geleceğin yeşil lojistik çözümlerine yön verdi.

Genç beyinlerden karbonsuz lojistik dikirleri

İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle düzenlenen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma Ideathonu, 18 takımdan oluşan 75 genç katılımcıyı aynı hedefte buluşturdu.

Üç gün sürecek etkinlikte gençler; yeşil limanlar, karbonsuz havaalanları, akıllı rota optimizasyonu, yerli kaynaklarla güçlenen tedarik zinciri, döngüsel lojistik ve karbon sertifikasyonu konularında yenilikçi projeler geliştiriyor.

Katılımcılar 48 saat boyunca fuar alanında aralıksız çalışarak fikirlerini prototipe dönüştürecek. Kazanan projeler, önümüzdeki yılki LOGISTECH fuarında sektörle paylaşılacak.

Yeni nesil enerji uygulamaları paneli yoğun ilgi gördü

Fuar kapsamında düzenlenen “Yeni Nesil Enerji Uygulamalarıyla Ulaşımda Karbonsuzlaşma” söyleşisinde, ulaşımda düşük karbon hedefleri ve yenilikçi enerji çözümleri ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü DB Tarımsal Enerji Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Dr. Pınar Kılınç üstlenirken, Türk Hava Yolları, Arkas Line, TTGV ve Biyoyakıt Sanayi Derneği temsilcileri sektörel dönüşümün yol haritasını paylaştı.

THY: “2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefindeyiz”

Türk Hava Yolları (THY) Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Deniz Daştan, 2050 yılına kadar “net sıfır emisyon” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları anlatarak, havacılıkta dönüşümün en güçlü itici gücünün yeni nesil enerji uygulamaları olduğunu belirtti.

Daştan, “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını artırmak, operasyonel verimliliği geliştirmek ve karbon dengeleme mekanizmalarını güçlendirmek stratejimizin merkezinde yer alıyor.

Yolcularımıza SAF katkısında bulunma seçeneği sunarak çevre bilincini yaygınlaştırıyoruz” dedi. Daştan ayrıca, “Geleceğin ulaşım modeli düşük karbonlu, yenilikçi ve paydaşlarıyla ortak değer üreten bir yapı olacak. THY bu dönüşümün öncülerinden biri olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Denizcilikte dönüşüm: “BIO24F biyoyakıt kullanımı kritik rolde”

Arkas Line Sürdürülebilirlik Direktörü Serra Tükel, deniz taşımacılığında karbon ayak izini azaltmak için yapılan çalışmaları anlattı.

“BIO24F biyoyakıt kullanımı, bu dönüşümde önemli bir adım. Gemi modifikasyonları, pervane optimizasyonu ve enerji verimliliği uygulamalarıyla karbon emisyonunu ciddi oranda azaltıyoruz” dedi.

Tükel ayrıca, dijital sürdürülebilirlik yönetimiyle çevresel verilerin takip edilmesinin kritik olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların sektördeki aktif rolü sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası. Denizcilikte kapsayıcı dönüşüm, geleceğin en güçlü teminatıdır.”

“Ulaştırma, düşük karbonlu ekonomiye geçişin kilididir”

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Program Uzmanı Sevtap Gökçe, karbonsuz ulaşımın yalnızca enerji dönüşümüyle değil, aynı zamanda teknoloji ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Gökçe, “Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde ulaştırma sektörü kilit rolde. Bu nedenle dijitalleşme, veri odaklı çözümler ve yenilikçi finansman modelleri sürdürülebilir politikaların merkezine alınmalı” dedi.

“Yeşil dönüşüm yalnızca enerji kaynaklarının değişimi değil; üretimden lojistiğe, tüketici alışkanlıklarından tedarik zincirine kadar bütüncül bir dönüşüm gerektiriyor” diyen Gökçe, Türkiye’nin bu alanda yüksek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Biyoyakıtlarla karbon salımına karşı gerçekçi çözüm

Biyoyakıt Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, biyoyakıtların ulaşım sektöründe karbon salımını azaltmada en uygulanabilir ve hızlı çözüm olduğunu söyledi.

Borovalı, “Yarım asır önce fosil kaynaklı karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle doğan biyoyakıt teknolojileri, artık deniz ve hava taşımacılığına kadar genişledi. Türkiye bu alanda ciddi bir üretim potansiyeline sahip” dedi.

Borovalı, sektörün orta vadede 1 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini belirterek, “Bu kapasite artışı yerli tarımsal üretimi destekleyecek, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Karbonsuz gelecek için iş birliği şart

LOGISTECH kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, İzmir’i yeşil lojistik vizyonunun merkezi haline getirirken, hem özel sektör temsilcileri hem de genç girişimciler sıfır emisyon hedefiyle ortak bir gelecek inşa etme iradesini ortaya koydu.

Fuar, çevre dostu ulaşım teknolojileri ve yenilikçi enerji uygulamalarıyla Türkiye’nin karbonsuzlaşma yolculuğuna yön veren önemli bir platform olmayı sürdürüyor.