Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olan Çeşme Cumhuriyet Meydanı, 31 Ekim Cuma günü öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı etkinliklerde, meydan gün boyu eğlenceli yarışmalarla dolup taştı.

Halat, çuval, yumurta ve bol kahkaha

Festival programında halat atma, halat toplama, yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi klasik çocuk oyunları yeniden hayat buldu.

Renkli rekabetin yaşandığı etkinliklerde, öğrenciler kadar izleyen aileler de keyifli anlar geçirdi. Yarışmalarda hem fiziksel beceriler hem de takım çalışması ön plana çıktı.

Ödüller sahiplerini buldu

Günün sonunda, farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Katılımcılar, eğlenirken aynı zamanda takım ruhu ve dayanışma duygusunu da pekiştirdi.

Çeşme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen organizasyon, ilçeye festival enerjisi kattı.

Deniz mahsulleri atölyesiyle devam edecek

Festival, bugün saat 15.30’da Çeşme Müzesi’nde şef Aziz Yoldaş tarafından gerçekleştirilecek “Deniz Mahsulleri ve Yöresel Yemek Yapımı Atölyesi” ile devam edecek. Katılımcılar, Ege mutfağının geleneksel lezzetlerini yerinde öğrenme fırsatı bulacak.

Sanat, tiyatro ve masal şenliği

Kültür Yolu Festivali, 2 Kasım Pazar günü sona erecek. Kapanış günü etkinlikleri arasında;

“Gelenekten Geleceğe Ebru Atölyesi” (Çeşme Kalesi, saat 12.00, ÇEŞKA organizasyonu),

“Alaçatı Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği” (Alaçatı Meydanı, saat 14.00),

“Çocuklar İçin Masal ve Kukla Şenliği” (Alaçatı Meydanı, saat 15.30) yer alıyor.

Sanat, müzik ve geleneksel kültürü bir araya getiren festival, Çeşme’de unutulmaz anılara sahne olacak.