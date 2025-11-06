Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, ilçede devriye görevi sırasında davranışlarından şüphe duydukları F.C. (33) isimli şahsı durdurdu. Kimlik sorgusunda, şahsın uzun süredir yakalama kararıyla arandığı belirlendi.

22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Yapılan GBT sorgusunda F.C.’nin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası ile 45 bin lira adli para cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şahsın, bu cezalar nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. F.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.