İzmir'in Konak ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan trajik bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, bölgede büyük endişe ve paniğe neden oldu.

Kaza detayları ve olay yeri müdahalesi

Kaza, sabah 09.00 sularında Konak ilçesine bağlı Etiler Mahallesi’nin işlek noktalarından biri olan Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, S.Ö. isimli kadın yolun karşısına geçiş yapmaya çalışırken, Buca istikametinden Basmane yönüne doğru seyir halinde olan 35 DB 370 plakalı, 36 hat numaralı Şirinyer-Gümrük seferini yapan halk otobüsü kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan S.Ö., aldığı ağır darbeyle kanlar içinde yere yığıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede trafiği kısmen durdurarak güvenlik şeridi oluşturdu. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.Ö., vakit kaybedilmeden ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı, kapsamlı soruşturma başlatıldı

Kaza sonrasında otobüs şoförü İ.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cadde üzerindeki güvenlik kameralarının kayıtları tek tek toplanırken, kazaya tanıklık eden görgü tanıklarının ifadeleri de detaylı olarak incelemeye alındı.