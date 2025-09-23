Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliği ekipleri, rutin devriye sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 46 yaşındaki F.K.’yi durdurdu. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde zanlının kimliği kısa sürede ortaya çıkarıldı.

6 ayrı dosyadan hükümlü çıktı

Yapılan kimlik ve GBT sorgulamasında, F.K.’nin farklı tarihlerde işlediği 6 ayrı hırsızlık suçundan yargılandığı ve bu davaların sonunda aldığı cezaların kesinleştiği tespit edildi.

Toplamda 12 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası bulunan şüphelinin, uzun süredir güvenlik güçleri tarafından arandığı öğrenildi.

Polis ekipleri anında gözaltına aldı

Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte polis ekipleri firariyi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Yapılan işlemler sonrası şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Cezaevine teslim edildi

Firari hükümlü F.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından kesinleşmiş hapis cezası doğrultusunda cezaevine gönderildi.