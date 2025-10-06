Son Mühür/ Osman Günden - Bu yıl 3–8 Kasım tarihleri arasında 26’ncısı düzenlenecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler açıklandı. 120 ülkeden 4 bin başvuru arasından seçilen 32 film, İzmir’in dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.

İzmir Kısa Film Festivali 26. kez perdelerini açıyor

İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 3–8 Kasım tarihleri arasında 26. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek festivalde 200’ün üzerinde film ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bu yıl da Academy Award Qualifying Festival unvanıyla, dünya genelinde Oscar başvurusu yapma yeterliliğine sahip 120 festival arasında yer alan İzmir Kısa Film Festivali, iki filme Akademi Ödülleri için başvuru şansı kazandıracak.

120 ülkeden 4 bin başvuru

Festivale bu yıl 120 ülkeden 4 bin film başvurdu. Ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışan filmler, festival komitesi tarafından titizlikle değerlendirildi. Uzun süren inceleme sürecinin ardından, gösterime ve yarışmaya hak kazanan filmler açıklandı.

Filmler, festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı ve Karaca Sinemasıile birlikte İzmir’deki üniversitelerde gerçekleştirilecek gençlik gösterimleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 32 film finalist oldu

Katılımın yeterli olmaması nedeniyle deneysel kategoride yarışma açılmadı. Kurmaca, animasyon ve belgeselkategorilerinde ise toplam 32 film finalist olarak belirlendi. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Altın Kedi için yarışacak filmler

Uluslararası finalistler

Our Pantheons – Rosalie Charrier

Coyotes – Said Zagha

The Spectacle – Bálint Kenyeres

What If They Bomb Here Tonight? – Samir Syriani

No Skate! – Guil Sela

The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević

The Man of Shit – Sorel França

Night of Passage – Reza Rasouli

400 Cassettes – Thelyia Petraki

On The Way – Samir Karahoda

Ulusal kurmaca finalistler

Alis – Beril Tan

Prosedür – Rabia Özmen

Ankara 1979 – Can Karayalçın

Adako – Alina Evirgen

Bimba – Sandra Peso

Defne – Hamdi Furkan Yıldırım

Eudaimonia – Gizem İbak

Galaksinin Tezenesi – Semih Ellialtı

Cennetsiz – Merve Bozcu

Ölüm Bizi Ayırana Dek – Deniz Koloş

Aslında Herkes – Emre CEF Kamhi

Bizim Olan Her Şey – Deniz Kezik

Ulusal animasyon finalistler

Kirpik – Doğa Kılcoğlu Esen

Kuyunun Fısıltısı – Elif Dokur

İkinci Perde – M. Çağrı Tüzün

Budu – Burcu Ejderoğlu

Exiles – Selçuk Ören

Ulusal belgesel finalistler

Mavi, Devrim ve VHS Kasetle – Serdar Kökçeoğlu

Pirlerin Düğünü – Yalçın Çiftçi

Salman Gitmek İstiyor – Ozan Tatış

Mutluluk – Fırat Yücel

Bu Sokaktan Geçer Miyim? – Ebru Aksoy

İzmir sinemayla buluşacak

Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, kenti yeniden bir sinema kentine dönüştürecek. Festival, yalnızca kısa film üretimlerine değil, İzmir’de kültür ve sanatın gelişimine de önemli katkı sağlayacak.