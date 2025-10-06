Son Mühür/ Osman Günden - Bu yıl 3–8 Kasım tarihleri arasında 26’ncısı düzenlenecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler açıklandı. 120 ülkeden 4 bin başvuru arasından seçilen 32 film, İzmir’in dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.
İzmir Kısa Film Festivali 26. kez perdelerini açıyor
İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 3–8 Kasım tarihleri arasında 26. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek festivalde 200’ün üzerinde film ücretsiz olarak izlenebilecek.
Bu yıl da Academy Award Qualifying Festival unvanıyla, dünya genelinde Oscar başvurusu yapma yeterliliğine sahip 120 festival arasında yer alan İzmir Kısa Film Festivali, iki filme Akademi Ödülleri için başvuru şansı kazandıracak.
120 ülkeden 4 bin başvuru
Festivale bu yıl 120 ülkeden 4 bin film başvurdu. Ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışan filmler, festival komitesi tarafından titizlikle değerlendirildi. Uzun süren inceleme sürecinin ardından, gösterime ve yarışmaya hak kazanan filmler açıklandı.
Filmler, festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı ve Karaca Sinemasıile birlikte İzmir’deki üniversitelerde gerçekleştirilecek gençlik gösterimleriyle sinemaseverlerle buluşacak.
Bu yıl 32 film finalist oldu
Katılımın yeterli olmaması nedeniyle deneysel kategoride yarışma açılmadı. Kurmaca, animasyon ve belgeselkategorilerinde ise toplam 32 film finalist olarak belirlendi. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Altın Kedi için yarışacak filmler
Uluslararası finalistler
Our Pantheons – Rosalie Charrier
Coyotes – Said Zagha
The Spectacle – Bálint Kenyeres
What If They Bomb Here Tonight? – Samir Syriani
No Skate! – Guil Sela
The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević
The Man of Shit – Sorel França
Night of Passage – Reza Rasouli
400 Cassettes – Thelyia Petraki
On The Way – Samir Karahoda
Ulusal kurmaca finalistler
Alis – Beril Tan
Prosedür – Rabia Özmen
Ankara 1979 – Can Karayalçın
Adako – Alina Evirgen
Bimba – Sandra Peso
Defne – Hamdi Furkan Yıldırım
Eudaimonia – Gizem İbak
Galaksinin Tezenesi – Semih Ellialtı
Cennetsiz – Merve Bozcu
Ölüm Bizi Ayırana Dek – Deniz Koloş
Aslında Herkes – Emre CEF Kamhi
Bizim Olan Her Şey – Deniz Kezik
Ulusal animasyon finalistler
Kirpik – Doğa Kılcoğlu Esen
Kuyunun Fısıltısı – Elif Dokur
İkinci Perde – M. Çağrı Tüzün
Budu – Burcu Ejderoğlu
Exiles – Selçuk Ören
Ulusal belgesel finalistler
Mavi, Devrim ve VHS Kasetle – Serdar Kökçeoğlu
Pirlerin Düğünü – Yalçın Çiftçi
Salman Gitmek İstiyor – Ozan Tatış
Mutluluk – Fırat Yücel
Bu Sokaktan Geçer Miyim? – Ebru Aksoy
İzmir sinemayla buluşacak
Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, kenti yeniden bir sinema kentine dönüştürecek. Festival, yalnızca kısa film üretimlerine değil, İzmir’de kültür ve sanatın gelişimine de önemli katkı sağlayacak.