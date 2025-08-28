İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Kaza, bu sabah saat 08.00 sularında, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Armutlu Yolu'nda meydana geldi. Turgutlu istikametine seyir halinde olan Mehmet Budak idaresindeki 49 ABE 666 plakalı tarım işçisi servisi, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek karşı şeritten gelen Veysi Ekin yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçları görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araç sürücüsü Veysi Ekin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve araçtaki 12 işçi, ilk yardımın ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik akışı durdu

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.