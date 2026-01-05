İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği yasaklı madde operasyonunda, satışa hazır halde yasaklı madde bulundurduğu belirlenen bir çift gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda yüksek miktarda yasaklı madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Narkotik ekipleri çiftin izini sürdü

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasaklı madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sırasında U.T. (35) ile B.I. (32) isimli iki şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süredir izlenen çiftin, sokak satıcılarına yasaklı madde temin ettiği yönünde bilgiye ulaşıldı.

Araç durduruldu, arama yapıldı

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Karabağlar’da belirlenen noktada durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş yasaklı maddeler ve suç unsurları ortaya çıkarıldı.

“Yasaklı madde ticareti” suçundan işlem başlatıldı

Operasyonun ardından U.T. ve B.I. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında “Yasaklı madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edilerek savcılığa çıkarılacağı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.