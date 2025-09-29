İzmir gençleriyle güzel Türkiye’de yapılan pek çok araştırma gençleri toplumun en mutsuz grupları arasında sayıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise “İzmir gençleriyle güzel” diyerek ekonomik yardımlardan sosyal projelere, kişisel gelişim desteklerinden istihdam olanaklarına kadar geniş bir yelpazede proje üretiyor.

Tugay: Onların umudunu büyütmek için çalışıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in gençlerinin mutlu olmasını istediğini belirterek “Gençlerin tüm gücümle yanlarında olmaya söz verdim. Biz bu şehirdeki bütün gençleri çok seviyoruz ve onların umudunu büyütmek için çalışıyoruz. Çünkü İzmir gençleriyle güzel” dedi.

Genç İzmir dijital gençlik platformuna üye oluyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren, 15-30 yaş arası gençlere yönelik çalışan Genç İzmir, örnek bir model olarak öne çıkıyor. Gençler, gencizmir.com üzerinden üye olarak ücretsiz kurslara, atölyelere, etkinliklere ve projelere başvurabiliyor.

Gençlik Merkezleri’nde hayat var

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gençlik Merkezleri’nde de kişisel gelişim, kültür, sanat ve spor alanlarında kurslar, atölyeler, hobi faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleniyor.

İzmir Seninle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri güçlendirmek için istihdama geçiş destekleri veriyor. İzmir Seninle Destek Programı, Bilim Virüsü iş birliğiyle, 22-28 yaş arası NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençleri iş dünyasına hazırlamak amacıyla tasarlandı. Program, 8 Nisan 2025’te ilk aşamasıyla başladı.

Barınma 2 bin lira

Gençler için başka gelişim ve destek programları da var. İzmir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde belirli kontenjan dahilinde barınma desteği sağlanıyor. Üniversiteliler, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın isteğiyle 2024-2025 eğitim yılı boyunca, 2023 yılının fiyatı olan aylık 2 bin TL ile konaklamışlardı. Bu yıl da fiyat değişmedi.

Kamplar ilgi topluyor

İzmir’in farklı ilçelerinde farklı temalarla yapılan Gençlik Kampları ilgi topluyor. “Gençler İzmir’i Geziyor” ile 18-30 yaş arası gençler İzmir’in tarihi, kültürel ve doğal bölgeleriyle buluşturuluyor.

Keşif Atölyeleri var

"Keşif Atölyeleri" serisi, pozitif psikoloji, bilinçli farkındalık ve uygulamalı egzersizlerle gençlere günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 18–30 yaş arasındaki gençler için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyor.

Genç Adım

Üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere “Genç Adım” başlığıyla kent turu etkinlikleri de düzenlenecek. Turlar, ekim ve kasım ayları boyunca her çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

Dersler Değil Tencereler Kaynıyor

15 ilçe 28 farklı kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren Meslek Fabrikası, İzmirli gençlerin hem meslek edinmek hem de istihdam olanağı için kapısını çaldığı en önemli birimlerden biri. Gençlere yönelik projeler arasında “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi”, “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” öne çıkıyor. “Dersler Değil Tencereler Kaynıyor” atölyeleri ile ise gençlerin kendi yemeklerini yapabilmeyi öğrenmeleri amaçlanıyor.

Genç Bilet sürüyor

Genç Bilet projesi ile bugüne kadar toplam 31 bin ücretsiz konser, tiyatro, sinema, festival bileti dağıtıldı. Projeyle 2025 döneminde ise 16-25 yaş arası 12 bin gence ücretsiz bilet imkanı sunuluyor.

Renkli Harfler

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için Rotamız Üniversite Projesi de hayata geçirildi. Tarihi Bergama Vapuru, 20 Mayıs- 20Haziran 2025 tarihlerinde YKS öğrencileri için sessiz, sakin ve ücretsiz bir çalışma alanı olarak hizmet verdi.

Sosyal destekler artırıldı

Üniversitelilere 6 noktada ücretsiz sıcak yemek sunuluyor. Ayrıca ücretsiz çamaşır yakıma hizmeti ve nakliye yardımı var. “500 Öğrenci 500 Bağışçıyla Buluşuyor” kampanyası kapsamında ise maddi imkânları yetersiz ailelerin başarılı öğrencilerine destek sağlanması amaçlanıyor. İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 634 TL’ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistemle 15 TL olan tek biniş ücreti 6,34 TL’ye düşüyor.