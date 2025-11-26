Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Sarnıç ormanlık alanda durumundan şüphelendikleri H.S. isimli kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontrolde üzerinde yasaklı madde bulunan H.S. gözaltına alındı. Şüpheli, yasaklı maddeyi Suç Önleme Büro Amirliği tarafından takip edilen A.I.’dan aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler çalışmayı genişletti.

Hayvan damı olarak kullanılan adrese baskın

Ekipler, A.I.’nın ormanlık alanda hayvan damı olarak kullandığı adrese operasyon düzenledi. yasaklı madde ticareti yaptıkları belirlenen A.I. ve O.B. burada yakalanarak gözaltına alındı.

Yasaklı madde , para ve silah ele geçirildi

Adreste yapılan detaylı aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda yasaklı madde ve yasaklı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 90 TL ve 210 Euro ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

A.I. ve O.B. hakkında “Yasaklı madde veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem başlatılırken, H.S. hakkında “Kullanmak İçin yasaklı madde veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan işlem uygulandı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.